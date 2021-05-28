О семейных ценностях

27 мая в Самарской духовной семинарии прошел круглый стол на тему «Общественные организации: содействие возрождению и развитию духовно-нравственных ценностей общества». Информационную поддержку мероприятию оказало Самарское областное отделение Союза журналистов России.

Организаторами мероприятия выступила Самарская духовная семинария в партнёрстве с Самарским областным отделением Союза журналистов России.

Обсудить важную проблему общества собрались представители православной церкви, общественных организаций, педагоги, психологи, волонтеры, журналисты.

Вопрос воспитания в подрастающем поколении духовно-нравственных ценностей сегодня является особенно острым. Как отметила в начале круглого стола модератор мероприятия, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова:

«К сожалению, за последние годы духовно-нравственное состояние общества в России несколько изменилось. Это связано, в том числе, и с тем, что изменились представления о традиционной семье. Ведь личность взрослого человека зависит от того, как его воспитывали в детстве. Сейчас люди разных организаций и профессий объединяются, чтобы мы могли с гордостью сказать, что наше общество здоровое!»

То, что духовные ценности необходимо закладывать в человека с первый лет жизни, подтверждают и ученые. В своем выступлении Елена Морозова, кандидат психологических наук доцент кафедры теологии Самарского ГУПС, педагогики и психологии Самарской православной духовной семинарии, заметила, в последние двадцать лет обесценивается образ традиционной семьи.

Участники круглого стола сошлись в едином мнении о необходимости создания семейно-обогащенной образовательной среды. По мнению собравшихся, она должна способствовать формированию у подрастающего поколения семейных ценностей, установок и поведенческих стратегий. Эта необходимая основа поможет в будущем человеку создать крепкую ячейку общества.

В сохранении традиционного облика семьи помогают волонтерские центры. В Самарской области – это центр «Семейный очаг». Здесь для всех желающих проводятся консультации с участием опытных и профессиональных юристов, нотариусов, экономистов, психологов, специалистов социальной сферы, сферы образования.

В числе основных выступающих Руководитель «Семейного очага» – Иерей Максим Соколов, клирик Кирилло-Мефодиевского собора г. Самара, а также руководитель социального отдела Регионального отделения Международной общественной организации «Союз православных женщин».

«Консультативный центр «Семейный очаг», пример того, как борьба с плохим происходит через то, что мы культивируем хорошее, — отметил клирик. – Борьба без позитивного наполнения бесполезна. Это все равно, что полоть сорняки на даче и при этом ничего не сажать».

Наполнять информационное пространство детей нужно «позитивным» и «правильным» контентом. В этом большую поддержку могут оказать средства массовой информации. Об этом в своей речи упомянул Олег Лукьянов. Председатель совета директоров ООО «Самара Регион Ньюс», руководитель журнала «Первый», первый заместитель председателя СООСЖР:

– Если в информационном поле возникает какая-то пустота, она тут же заполняется отрицательным контентом. Чтобы наполнить интернет, газеты, журналы материалами тематикой, направленной на духовное развитие, необходимо за поддержкой и помощью обращаться к СМИ. Союз журналистов Самарской области проводит последовательную работу по укреплению морально-нравственного облика журналиста.

Иеромонах Антоний Подоровский :