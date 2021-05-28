Перезагрузка: Прими участие в вебинаре!

Уважаемые коллеги!

Союз журналистов России продолжает цикл бесплатных вебинаров. Сегодня, 28 мая, состоится встреча на платформе Zoom с 15.00 до 17.00 (по московскому времени). Тема: «Перезагрузка информационной редакции. Конвергенция новостной службы – из газетчика в тележурналисты, диджитал и обратно».

Спикер – Дмитрий Маслак, начальник отдела международной информации Дирекции информационного вещания ОАО «Телерадиокомпания Вооруженных сил РФ «ЗВЕЗДА».

Просим заранее зарегистрироваться для участия в вебинаре по ссылке:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcodu-srzstG93SJBJrCJA7xLdbL7dK1VPh

После регистрации вы получите электронное письмо с подтверждением участия и данными для входа на платформу в день вебинара.