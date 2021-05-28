Читайте «Свежую газету. Культуру» — № 11

Вышел в свет 11-й номер «Свежей газеты. Культуры». Очередной номер газеты получился чуть более театральным, чем обычно. «Виной» тому, в первую очередь, конечно, обозрение члена экспертной комиссии «Золотой Маски» Ксения АИТОВА. Ее «Театральные точки роста» – итоги пандемийного года на сценах обеих столиц и их окрестностей.

В номере – рецензии на спектакли театра драмы «Камерная сцена» («Театр слов» Галины ТОРУНОВОЙ) и тольяттинского Молодежного драматического театра («Издержки матриархата» Александра ТИХОНОВА); размышления Александра ИГНАШОВА о ситуации в Сызрани театральной после «Вия», поставленного в камерном театре «Полночь» («Черт знает что на сцене и за сценой»).

И не без грустной нотки, конечно. Мы завершаем начатую вместе с СамАртом сагу «История с фотографией» к 90-летию театра. Последний эпизод – «Артист не может расти с алебардой, артист должен расти на ролях» – монолог Олега БЕЛОВА о СамАрте, театре вообще и спектакле Александра Кузина «Очень простая история». Но горечь не в том, что даже у саги бывает финальный эпизод, а в том, что, похоже, это последнее выступление в СМИ Олега Константиновича Белова в качестве самарского артиста. «Похоже» – это из непоколебимой веры в добрые сказки…

Читайте «Свежую».

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На «Музыкальной площади» – впечатления (не без недоумения) от очередного Пасхального фестиваля с Валерием Гергиевым («Брукнер в Самаре» Ольги КРИШТАЛЮК); навеянные концертом учащихся Школы музыки Захара Брона в Тольяттинской филармонии размышления о современном музыкальном образовании («Образование с прицелом» Анны ЛУКЬЯНЧИКОВОЙ).

Игорь ВОЩИНИН знакомит с джазовыми лауреатами «Грэмми-2021», Дмитрий ДЯТЛОВ приглашает «послушать вместе» «Безыскусное искусство Александра Канторова».

В рубрике «Наталья ЭСКИНА. Неопубликованное» – «Бухбиндер-байки».

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На «Бульваре искусств» – приглашение «Смотреть вместе» от Олега ГОРЯИНОВА. На этот раз предлагается посмотреть «Послания 1-3».

Руководитель детской студии анимации «Печка» Екатерина КУРИЧЕВА (это ее первое выступление в «Свежей») рассказывает о творческих буднях юных мультипликаторов – «Как мы куклу хоронили».

И размышления после вернисажей. Валентина ЧЕРНОВА побывала в галерее «Вавилон» («Про людей нашего города»), а Илья САМОРУКОВ – в галерее «Виктория» («Зачем кормить бездну?»)

На музеи же в это время, а также на театры (?) и иные «учреждения» культуры опустилась «Ночь музеев». По краю ночи путешествовала Ксения ГАРАНИНА («На край «Ночи музеев»: главные события и локации»)

Шумная тьма не пощадила даже библиотеки, посетителям которых тишина прямо-таки прописана, а ведь скоро профессиональный праздник библиотекарей. О том, как он пройдет в муниципальных библиотеках городского центра рассказывает Анна СИНИЦКАЯ («Неделя библиотек: неподведенные итоги»).

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Между тем страна отметила День славянской письменности. О нем – в эссе Людмилы КАРПЕНКО.

Татьяна РОМАНОВА ужасается: настолько «Канцелярит крепчал». Михаил ПЕРЕПЕЛКИН знакомит с новым изданием книги Александры Леонтьевны Бостром («Трижды два мирка»). Герман ДЬЯКОНОВ ищет ответ на вопрос «В чем смысл абсурда?» А Константин ПОЗДНЯКОВ приглашает к «совместному чтению» («Никаких современных писателей: горчат»).

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Герой номера и материала Елизаветы БЕРЕЗИНОЙ – наш земляк Александр Астров, профессор Центрально-Европейского Университета, выпускник КуАИ, первый в СССР рэпер и корреспондент «Волжского комсомольца» («Александр Астров: Оказаться в дискотеке – для меня совершенно неестественно»).

Антигерой – Михаил Васильевич Фрунзе в энциклопедии Александра ЗАВАЛЬНОГО «Самара в их жизни».

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«Лонгриды» номера – «О детском легковерии человека» Сергея ГОЛУБКОВА. Вслед за Сергеем Алексеевичем в недра философии эмигрировал и его коллега по литературоведению Леонид НЕМЦЕВ – «Подвиги Геракла как поиск самого себя».

Продолжаются антропологические опыты Вадима РЯБИКОВА «Культура и Поток». Новая глава – «Битва контекстов».

В номере – новая «сказочка» Зои КОБОЗЕВОЙ с лаконичным названием «Правда» и новые «парадигмы» от Германа ДЬЯКОНОВА – «Ника. По-гречески «победа».

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«Свежая» знакомит с основными положениями петиции членов самарского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры о преобразовании Старого города («Историческое поселение – под снос и расселение»).

В этом же номере «горько-сатирический рассказ» Аллы ВОЛЫНКИНОЙ на эту же тему – «Почему коты правят миром».

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Не забывайте о «Книжной полке», «Самарских премьерах» и грядущей «Карнавальной ночи в СамАрте».

Читайте «Свежую» и пребудет с вами сила.

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С номером газеты можно вновь познакомиться в Самарской государственной филармонии, Академическом театре оперы и балета, Академическом театре драмы имени М. Горького, СамАрте, Самарском театре кукол, театре кукол «Лукоморье», театрах «Камерная сцена» и «Самарская площадь», Волжском народном хоре, Доме актера имени М. Г. Лазарева, Агентстве социокультурных технологий, Доме журналиста, Доме кино, Доме архитектора, Самарском художественном музее, Музее Алабина, Музее Модерна, Литературном музее, галереях «Вавилон», «Виктория» и Nostalie, Музее Эльдара Рязанова, музее «Самара Космическая», Выставочном зале Союза художников, Детской картинной галерее, художественном салоне «Арт-Портал», Грушинском клубе, Пушкинском народном доме, Областной универсальной научной библиотеке, Центральной городской библиотеке имени Н. К. Крупской, Областной юношеской библиотеке, Областной детской библиотеке, Областной библиотеке для слепых, Областном архиве, Центр социализации молодежи, Доме Дружбы народов, Дворце детского и юношеского творчества, Государственном институте культуры, Самарском университете, Академии Наяновой, Самарском музыкальном училище, Детской музыкальной школе № 3 имени М. И. Глинки, Самарском колледже культуры, Мэрии города Тольятти, Дворце культуры и Центральной городской библиотеке имени А. С. Пушкина г. о. Новокуйбышевск.

Электронную версию газеты можно найти по адресам: http://sjrs.ru/news/1898/

Текст — Виктор Долонько, главный редактор «Свежей газеты. Культуры».

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