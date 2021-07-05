Юнкоры, в Школу собирайтесь!

Юнкор Школы молодого журналиста при СОО СЖР Никита Довжик поделился опытом, как собрать портфолио для поступления на факультет журналистики.

Школа молодого журналиста, руководит которой Ирина Михайловна Иберева, при Самарском областном отделении СЖР не прекращала своей работы. Правда, во время «коронавирусных» ограничений работа эта ведется в режиме онлайн-консультаций. Ведь никакие ограничения, никакие карантины не отменяют поиска своего места в жизни. И в Дом журналиста обращаются старшеклассники с просьбой помочь подготовиться к вступительным испытаниям на факультет журналистики. А точнее – к творческому конкурсу. Главной проблемой для многих становится формирование портфолио. Опыт одного из наших юнкоров может быть полезен и для других школьников, которые мечтают связать свое будущее с журналистикой, но пока ничего для этого не сделали.

Как я собирал портфолио

Так уж вышло, что решение поступать именно на журналистику сформировалось, наверно, запоздало. Посмотрев требования для поступления, я увидел, что мне нужно иметь серьезное портфолио. Написать статью? Да легко! Во всяком случае, мне так казалось. Всего лишь и надо: посетить мероприятие, пообщаться с людьми и просто описать все мною увиденное.

Вот только куда пойти? О чем писать? И, главное, — куда нести свои творения?

В свободное от школьных занятий время (а вы понимаете, сколько его у выпускника за пару месяцев до ЕГЭ) метался в поисках сочувствующих. Привлек семейные и дружеские связи, родительский ресурс связей деловых: словом, стучался во все двери, за которыми могли помочь опубликоваться будущей звезде журналистики. Даже умудрился устроиться нештатным писателем пресс-релизов в одну уважаемую проектную организацию. И даже один мой опус напечатали! Но скольких это стоило трудов…

Сев за компьютер, я обнаружил, что слова в моей голове будто пропали. Кроме названия для моего первого пресс-релиза, я даже не знал, что написать

Поняв, что нужно быстро предпринимать какие-то действия, я погуглил в интернете слово журналистика и увидел, что есть у нас в Самаре такая Школа молодого журналиста. И на сайте областной организации публикуются школьники. Эврика! Бегом в Союз журналистов — попасть в эту школу. К моему сожалению, из-за ковида, в этом году занятий в Школе не было. А какой это был прекрасный шанс заработать себе портфолио…

Но в Доме журналиста от меня не отмахнулись

Мне дали задание! Наконец я иду не «туда, не знаю куда», а на конкретную выставку. И от меня ждут материал, который нужен.

Впервые, я испытал такое странное чувство, когда не ты смотришь в новости, а сам пишешь их. Меня охватило чувство гордости: «Я расскажу людям о новой выставке». Мое желание поступить на факультет журналистики укрепилось.

Две новости: хорошая и плохая

Я был уверен в своем успехе, когда приступил к выполнению задания. Все сразу поймут, что я умный, и примут на работу. И тут получаю сообщение. Две новости, хорошая и плохая: «Никита, все поменялось, завтра материал должен быть опубликован, работай!». Так я узнал, что такое дедлайн. Сказать, что я расстроился — ничего не сказать. Эту ночь я не забуду. Я впервые в жизни так глубоко залез в свои свежие воспоминания и выжал их как мокрую тряпку, только вместо воды, появился мой текст.

Первая публикация на сайте Союза журналистов придала уверенности

Я начал писать больше. Обнаружил, что мне легче говорить, чем излагать свои мысли на бумаге. И это меня пугало! Я никак не мог собраться и сделать стоящую статью, появлялись какие-то обрывки, незаконченные пописывания, и просто неактуальные заметки. Сразу видно – «hominem sine causa». Человек не разумный.

Я решил поставить себя в такие условия, в которых у меня не будет выхода не писать

Я пришел во Дворец бракосочетания. Звучит, может, глупо, но я подумал: разные свадьбы каждый день, странные, смешные и порой пугающие. В общем, всегда есть о чем написать, только работай. Но все оказалось не так прекрасно. Ничего не получалось. И опять пригодились советы руководителя Школы молодого журналиста. Одним я очень рад поделиться.

Писать зарисовки!

Участвуя в ученических спектаклях, я часто слышал это слово. Но одно дело – сцена, а другое – текст. Когда попробовал, понял, что это главная деталь текста. На каждом мероприятии, куда приходил за заметкой, я старался подмечать и записывать маленькие детали, которые сделают мой текст ярче, нагляднее, и избавят от ненужных «общих» слов. Я стал видеть не «женщину напротив картины», а волнующуюся девушку с испачканными краской ладонями, которая будто написала одну из картин на выставке. Это для меня какой-то новый вид мышления! И я почувствовал вкус к созданию живого текста.

Я очень благодарен своему первому опыту сотрудничества с сайтом Союза журналистов и той ночи, которая закалила меня и показала смысл репортерского труда. Вот только жаль, что поздно узнал о Школе молодого журналиста. Если бы позанимался там, работ в моем портфолио было бы больше. Пока у меня всего семь заметок. Или теперь восемь?