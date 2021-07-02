В Самаре на склоне у площади Славы заработала цифровая фотовыставка «Всё, что является частью вселенной»

2 июля 2021 года в Самаре на склоне у площади Славы начала свою работу цифровая выставка фотографий «Всё, что является частью вселенной».

Выставка организована Самарским областным отделением Союза журналистов России и Фотообъединением Самарского областного отделения Союза журналистов России при поддержке Администрации Губернатора Самарской области.

На мультимедийных экранах представлено порядка 200 работ членов Фотообъединения областного Союза журналистов: Юрия Стрельца, Андрея Ларионова, Екатерины Афанасьевой, Олега Кирюшкина, Вениамина Крайнова, Сергея Курочкина, Екатерины Лобановой, Владимира Привалова, Владимира Рубинчика, Николая Федорина, Наталии Шинкевич.

Жители и гости областной столицы смогут увидеть в масштабном формате художественные фотографии, выполненные в различных жанрах: стрит-фотография, портрет, пейзаж, анималистика, спортивная и постановочная фотография, макросъемка и другое.

Выставка будет работать со 2 по 31 июля.

Поделиться впечатлениями о выставке можно в Фейсбуке в группе «Фотообъединение Союза журналистов – Самара» https://www.facebook.com/groups/1109032589497513

Подробности на сайте: www.sjrs.ru

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