В нашем Домжуре гость – Борис Борисович Михайлов, приехавший на пару дней из Санкт-Петербурга в родную Самару.

Борис Михайлов – член Союза журналистов России с 1964 года! Журналистике и литературе посвятил всю жизнь: 26 лет снимал репортажи для Куйбышевского областного телевидения, около десяти лет проработал в городских и областных газетах Сибири и Поволжья. Был репортером, редактором, сценаристом и режиссером. Уйдя на пенсию, успел поработать в христианском книжном издательстве.

Сам себя Борис Михайлов называет «шестидесятником», так как пик его творческой деятельности пришелся именно на 60-е годы. Впрочем, эти и другие воспоминания Борис Михайлов вложил в автобиографическую книгу, которую презентовал Союзу журналистов.

В беседе с пресс-службой ветеран журналистики рассказал о том, как с коллегами по Куйбышевскому ТВ снимал программу «Мы – россияне», создававшуюся для возрождения забытых национальных особенностей народов России.