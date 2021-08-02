Рачеевские Альпы

Недавно в селе Смолькино в Сызранском районе состоялось открытие второй очереди кемпингов в эко-отеле Smolkinoecovillage.

Журналистам и блогерам проекта «Поехали!» удалость осмотреть площадку эко-отеля, а также побывать в каменном лабиринте Рачейского бора и увидеть собственными глазами необычность и красоту этих мест. Живописными местами для отдыха вдохновился и член Фотообъединенения Самарского отделения СЖР Валерий Афанасьев.

Село Смолькино находится в 220 км от Самары в недалеко от Рачейского бора. Близость уникальных природных объектов притягивает туристов не только из Самарского региона, но и гостей из регионов – соседей. На территории бора расположены уникальные памятники природы: Рачейская тайга, Семь ключей, Малоусинские нагорные сосняки и дубравы, Рачейские скалы, Каменный лабиринт, Чайное озеро.

Эко-отель Smolkinoecovillage находится в живописном месте на берегу озера, в непосредственной близости от бора. На территории эко-отеля расположено шесть гео-куполов, а с недавнего времени здесь возвели кемпинги, более бюджетный вариант для отдыха на природе.