В Доме журналиста состоялось заседание Совета Ассоциации районных и городских СМИ

В Доме журналиста состоялось заседание Совета Ассоциации городских и районных СМИ. С коллегами из области встретилась председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова.

В заседании участвовали главные редактора газет в Жигулевске, Отрадном, Кинельском и Кошкинском районах: Елена Гураевская – «Жигулёвский рабочий», Юлия Кобзева – «Рабочая трибуна», Ирина Никифорова — ИЦ «Междуречье», Тамара Ходоренко — «Северные нивы», а также зампредседателя СОО СЖР Ольга Лагутина. Собравшиеся наметили план работы на второе полугодие и обсудили новый проект.

Также на заседании выбрали сопредседателей Ассоциации – Юлию Кобзеву и Александра Смирнова, заместителем – Елену Гураевскую.

Поздравляем коллег с избраним!