Ушел из жизни Юрий Хартуков, лауреат акции «Благородство»

С прискорбием сообщаем, что 6 августа 2021 года ушел из жизни Хартуков Юрий Федорович, председатель Самарского областного союза ветеранов войны и военной службы, лауреат общественной акции «Благородство», член общественного совета акции «Благородство».

Правление Самарского областного отделения Союза журналистов России выражает глубокое соболезнования Алевтине Юрьевне Лукьяновой (дочери Хартукова Ю.Ф.) и всем родным и близким покойного.

Уважаемая Алевтина Юрьевна! Примите наши глубокие соболезнования в связи с кончиной Вашего отца – Хартукова Юрия Фёдоровича. Искренне сопереживаем, разделяем горе Вашей семьи. О Юрии Федоровиче у нас останутся самые лучшие воспоминания. Он был яркой личностью, отзывчивым, благороднейшим человеком. Его жизненный путь, его гражданская позиция всегда вызывали уважение. Пусть же всё то хорошее, что сделал Юрий Федорович, продолжает жить. Светлая память благородному сердцу! Ирина Цветкова, председатель СОО СЖР, Правление СОО СЖР.

Юрий Федорович Хартуков родился в 1942 году. Окончил радиотехнический факультет авиационного института, работал редактором в многотиражной газете «Полет», служил в УВД Самарского облисполкома. Занимался общественной работой. Был председателем Самарского областного союза ветеранов войны и военной службы, проводил уроки военно-патриотического воспитания среди школьников, студентов, пешие экскурсии к памятникам и мемориальным табличкам города, рассказывал о фронтовиках, в честь которых установлены мемориалы.

Входил в состав общественного совета областной общественной акции «Благородство». На протяжении нескольких лет активно помогал Союзу журналистов в проведении этой акции «Благородство». Вел работу с ветеранами, школьниками. Лауреат акции «Благородство».