Поздравляем коллег с наградой!

Программа ГТРК «Самара» стала лауреатом конкурса «Щит России».

Победителей конкурса определили в ПермиПолнилась коллекция побед на престижных конкурсах. Программа ГТРК «Самара» PROдвижение стала лауреатом XXIV-го фестиваля военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм «Щит России». Церемония награждения состоялась в среду, 4 августа в Перми.

Диплом в номинации «За освещение темы, посвященной деятельности правоохранительных органов, включая темы по противодействию идеологии терроризма и экстремизма», получила автор и ведущая передачи — Елена Фролова. Учредителями фестиваля выступила Всероссийская Государственная телерадиокомпания.

Отметим, что программа PROдвижение выходит в эфире телеканалов Россия 1 и Россия 24 на протяжении 5 лет. О том, как не стать участником ДТП и что делать, если избежать аварии не удалось – все это в проекте ГТРК «Самара» «PROдвижение».