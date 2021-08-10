Подняли паруса памяти

Прошла парусная регата в честь 150-летия со дня рождения Константина Головкина.

В воскресенье многочисленные самарцы, отдыхавшие на волжской набережной в районе улицы Первомайской, наблюдали за ходом парусной регаты. Крейсерские яхты и шверботы проходили гоночную дистанцию близ острова Голодный.

На берегу в это время транслировалась информация о знаменитом жителей Самары Константине Головкине. Регату впервые проводили в его честь. Она посвящалась 150-летию нашего замечательного земляка, которое отмечается в этом году целой серией событий — выставками, лекториями и спортивными мероприятиями, поскольку самарский купец и меценат Головкин был одним из первых в городе автомобилистов, энтузиастов велосипедного спорта. И создателем первого в Самаре яхтенного клуба — вместе с основателем Жигулевского пивоваренного завода Альфредом фон Вакано, знаменитым архитектором Александром Щербачевым, гласным городской Думы Михаилом Афанасьевым.

Прошедшая в воскресенье именная яхтенная гонка «Паруса Самары» была организована при поддержке федерального проекта «Историческая память». Координирует проект депутат Госдумы Александр Хинштейн. Регата вошла в единый календарный план физкультурно-спортивных мероприятий города.

- Наш город находится на Волге. Значит, сам собой напрашивается вопрос о развитии водных видов спорта. Первыми яхтсменами были самарские купцы, и среди них

Константин Головкин. А за ними городской яхтенный спорт, другие водные виды развивали, продвигали следующие поколения, — отметил на открытии регаты руководитель городского департамента физической культуры и спорта Дмитрий Чеканов. — Сейчас тесно сотрудничают государственные и частные клубы. Сегодня собрались в первую очередь энтузиасты — те, кто отдает много сил и времени яхтингу: сами строят и совершенствуют суда, передают опыт молодежи.

В регате «Паруса Самары» участвовали 12 крейсерских яхт, 1 катамаран и 4 швербота класса «Луч-Радиал». На больших судах шли взрослые яхтсмены, на шверботах — воспитанники детско-юношеской школы. Первоначально планировалось провести три гонки по 1,2 морские мили каждая. Но ветер, увы, был слабым. Экипажам парусных яхт приходилось галсами (поворотами) ловить более-менее подходящие воздушны потоки. К финишу первой гонки пришли все. Но от двух следующих решено было отказаться.

По результатам первой гонки в своих классах первыми пришли катамаран «Фокус», яхты «Тиффани Беби», «Адмирал Ушаков» и «Ника». На шверботах победу одержал юный яхтсмен Валерий Федоров. А отдыхающие на самарском пляже, где шла трансляция, болели за яхту «Радуга». Она не была в лидерах, зато на борту, вместе с молодежью, находились двое ветеранов-любителей яхтенного спорта в возрасте 80-ти и 83-х лет.

Историческая справка Первый яхт-клуб был создан в Самаре в 1908 году. В 1911- м при нем образовалось несколько спортивных групп: футбольная, любителей борьбы, шахматистов. В октябре того же года на площадке яхт-клуба — на ипподроме Александрова — устраивались велосипедные гонки, а в декабре 1913 года на катке Пушкинского сквера — конькобежные состязания.

Автор: Ирина Шабалина «Самарская газета».

Фото: Елена Абкина.