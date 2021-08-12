В Доме журналиста обсудили взаимодействие СМИ и общественного Штаба по наблюдению за выборами

12 августа в Доме журналиста состоялся круглый стол на тему «Информационное взаимодействие по вопросам общественного наблюдения за выборами», в котором приняли участие члены общественного Штаба по независимому наблюдению за выборами, представители региональных и районных СМИ. Вела заседание Ирина Цветкова, секретарь Союза журналистов России, председатель СОО СЖР.

Говоря об освещении выборов, Ирина Цветкова подчеркнула: «Главное на выборах — избиратель. Мы должны помнить об этом, уважаемые коллеги. И наша основная задача – вести освещение предвыборной кампании таким образом, чтобы люди пришли и проголосовали».

«Часто бывает так, что люди не приходят на выборы, не голосуют, а потом начинают предъявлять претензии. Как мне кажется, у таких людей нет морального права предъявлять претензии к тем или иным депутатам…» – поделилась своим мнением председатель областного Союза журналистов.

В этом году в целях предотвращения распространения COVID-19 выразить свою волю избиратели смогут на протяжении трех дней — 17, 18, 19 сентября. Помимо выборов депутатов Государственной и губернской думы в 63-м регионе пройдет 39 избирательных кампаний на муниципальных уровнях. Все три дня голосования на участках будет работать круглосуточное видеонаблюдение. При желании любой гражданин сможет проверить корректность процедуры в ситуационном центре.

В ходе круглого стола участники встречи обсудили алгоритм работы медиа на выборах: правила аккредитации СМИ, как действовать журналистам на избирательных участках и каким образом выстроить информационное взаимодействие СМИ со Штабом наблюдателей по вопросам достоверного освещения хода голосования.

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