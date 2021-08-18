Объявлен прием работ на конкурс «СМИРОТВОРЕЦ-2021″

Идет прием работ на ХIII Всероссийский конкурс средств массовой информации «СМИротворец» на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений. Информационную поддержку конкурсу оказывает Самарское областное отделение Союза журналистов России.

Заявки и конкурсные материалы принимаются:

— до 5 сентября – от СМИ Уральского федерального округа,

— до 15 сентября – от СМИ Приволжского федерального округа,

— до 1 октября –от СМИ из всех остальных шести федеральных округах.

В 2021 году у конкурса будет 8 номинаций: «Телевидение», «Печать», «Интернет», «ЭТНОзвук», «Детские и молодежные СМИ», «Территория ЭТНО», «Поколение мультимедиа» и «Блоги».

Номинация «ЭТНОзвук» — наследник традиционной номинации «Радио». Теперь на конкурс можно подавать не только программы, прозвучавшие в радиоэфире, но и материалы в звуковых форматах, размещенные на разных платформах в сети.

Маргарита Лянге, руководитель оргкомитета конкурса «СМИротворец-2021»:

- Медиарынок меняется на глазах, а вместе с ним меняется и наш конкурс. Звуковые журналистские форматы теперь есть не только на радиостанциях. Все больше интернет-СМИ и блогеров берутся за подкасты, которые любит и понимает молодежь. А значит пришло время для новой, объединенной номинации.

На рассмотрение в специальной номинации 2021 года «Территория ЭТНО» оргкомитет принимает журналистские материалы об этнобрендировании и этнотуристической привлекательности регионов России.

Работы студентов профильных факультетов вузов рассматриваются в рамках специальной номинации «Поколение мультимедиа».

Работы авторов и объединений, размещенные в социальных сетях и на различных интернет-платформах, не являющихся СМИ, рассматриваются в специальной номинации «Блоги».

Участниками Конкурса могут быть:

в основных номинациях:

- авторы и журналистские коллективы федеральных, региональных и этнических СМИ, чьи материалы были опубликованы (вышли в эфир) в СМИ;

в специальных номинациях:

- студенты профильных факультетов вузов, чьи материалы были размещены в СМИ, сообществах социальных сетей, видеохостингах;

- блогеры, чьи оригинальные материалы размещены в социальных сетях и на специальных платформах;

К рассмотрению принимаются работы, которые были опубликованы (вышли в эфир) в СМИ, размещены в сообществах социальных сетей, видеохостингах и специальных платформах в период с 01 августа 2020г. до 01 августа 2021г.

Прочитать положение о конкурсе и подать работы на конкурс можно на официальном сайте «СМИротворца».

В 2021 году состоится два окружных этапа конкурса: «СМИротворец- УРАЛ» — в Салехарде и «СМИротворец – ВОЛГА» в Чебоксарах.

Награждение победителей федерального конкурса пройдет в ноябре в Москве.

«СМИротворец» проходит с 2008 года по инициативе Гильдии межэтнической журналистики. Организаторы конкурса — ФАДН России и Гильдия межэтнической журналистики.

В 2021 году по согласованию с ФАДН России оргкомитет оставляет за собой право менять формат мероприятия, в том числе окружных этапов конкурса и федерального награждения, в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Электронная почта оргкомитета konkurs@nazaccent.ru,

контактный телефон 8 495 978 02 89.

Сайт конкурса www.smirotvorez.ru