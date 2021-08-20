Отборочная комиссия «ТЭФИ-Мультимедиа» отобрала лонг лист по номинациям

До награждения финалистов национальной премии за высшие достижения в области журналистики «ТЭФИ-Мультимедиа» осталось совсем немного. На участие в премии поступило более 1200 работ. К участию допущено 898.
Из них:
ТЕЛЕВИДЕНИЕ — 320 работ из 52 городов России
РАДИО — 57 работ из 14 городов России
ПЕЧАТНЫЕ СМИ — 191 работа из 51 города России
DIGITAL-СМИ / СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ — 232 работы из 40 городов России
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ
- «Наука и жизнь» — специальная номинация, посвященная Году науки и технологий в Российской Федерации — 58 работ из 19 городов России
- «Гагарин life» — специальная номинация, посвященная 60-летию первого полета Юрия Гагарина — 40 работ из 22 городов России
Торжественная церемония состоится 11 сентября 2021 года в Зимнем театре г. Сочи.
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
1. «Ведущий информационной программы»
Иван Базанов, «Новости», АО Москва Медиа, Телеканал «Москва 24», г.Москва
Яна Карушкина (Харитонская), «Вести-Ярославль. События недели», Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК
Ярославия, «Россия-1», г.Ярославль
Союна Бухаева, «Восточный экспресс», ООО «Телекомпания «Ариг Ус», Телеканал «Ариг Ус»,
г.Улан-Удэ
Александр Губин, «Деловое утро», ООО «ТВ проект Прикамье», РБК-Пермь, г.Пермь
Рустам Багизов, ИТОГИ: «Китайский коронавирус», ООО «ТВ проект Прикамье», РБК-Пермь,
г.Пермь
Анна Заброда, «ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ» («ЧЭЗ»)», АО «РБК-ТВ», ТЕЛЕКАНАЛ РБК, г.Москва
Илья Кошлюнов, Итоговая информационная программа «Вести-Бурятия. События недели»,
ФГУП ВГТРК ГТРК «Бурятия», Телеканал «Россия 1», г.Улан-Удэ
Рубен Данов, Алина Николаева, Информационная программа «Ростов сегодня», АО «ТРК»
Тихий Дон», телеканал «Первый Ростовский», г.Ростов-на-Дону
Константин Чуриков, «ОТРажение недели», АНО «ОТВР», Общественное телевидение России,
г.Москва
Екатерина Абрамова, информационно-аналитической программа «Вместе», Закрытое
акционерное общество Межгосударственная телерадиокомпания «Мир», Телеканал «МИР», г.Москва
2. «Информационный сюжет»
«Космические технологии в быту», АО «Первый канал», «Первый канал», г.Москва
«Дельфин», Автономное учреждение Республики Хакасия «Информационный телевизионный
центр «Хакасия», сокращенное наименование — АУ РХ ТВ «Центр «Хакасия», телекомпания РТС,
г.Абакан
«С надеждой на завтра», Муниципальное автономное учреждение «Информационное
агентство «Импульс Севера», «Импульс», г.Новый Уренгой
«В Можайском районе продолжают ликвидировать последствия непогоды», АО Москва
Медиа, Телеканал «Москва 24», г.Москва
«Танк для ветерана», Филиал ФГУП «ВГТРК» ГТРК «Бурятия», «Россия 24», г.Улан-Удэ
Специальный репортаж «История Рыбинского водохранилища», Филиал ВГТРК
«Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Ярославия», «Россия 24»,
г.Ярославль
«Мусорные степи», АУ РХ ТВ «Центр «Хакасия», телекомпания РТС, г.Абакан
«Снести нельзя оставить», «Телевидение Новокузнецка (ТВН)», ООО «ТВН», г.Новокузнецк
«В Бурятии против приговора суда», Общество с ограниченной ответственностью
«Телекомпания «Ариг Ус», Телеканал «Ариг Ус», г.Улан-Удэ
«Трагедия в казанской школе», АО «РБК-ТВ», ТЕЛЕКАНАЛ РБК, г.Москва
«Изба. Печка. Интернет», Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка», «Россия 24», г.Киров
«Золотодобытчики в Хабаровском крае угрожают существованию амурских тигров», Муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-просветительский центр
«Хабаровская студия телевидения», Телеканал «Хабаровск», г.Хабаровск
«Как ялтинские власти захоронят героя Обороны Севастополя «между обелиском и могильной
плитой», Общество с ограниченной ответственностью «Независимое телевидение
Севастополя», НТС, г.Севастополь
«Живые скелеты и трупы щенков: в Севастополе проверили приют бездомных животных»,
Общество с ограниченной ответственностью «Независимое телевидение Севастополя», НТС,
г.Севастополь
«Охота на охотоведов», ФГУП ВГТРК ГТРК «Саратов», «Россия-1», г.Саратов
«Дети спасают больницу», сюжет в программе «Активная среда», АНО «ОТВР», Общественное
телевидение России, г.Москва
«Появление приемных детей исправило демографическую ситуацию в уральской деревне», АО
«Телекомпания НТВ», НТВ, г.Москва
3. «Интервьюер»
Илья Доронов, «Эксклюзивное интервью. Андрей Белоусов», АО «РБК-ТВ», ТЕЛЕКАНАЛ РБК, г.Москва
Владимир Познер «Познер. Интервью с Юрием Ростом», Владимир Владимирович Познер, Первый канал, г.Москва
Оксана Тарасенко «Интервью с Дмитрием Морозовым», Автономная некоммерческая организация «Редакция Парламентского телевидения Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», ДУМА ТВ, г.Москва
Будет нам наука, Телеканал 360 Новости, 360, г.Москва
Ирита Минина, «Интервью Ириты Мининой», ООО «Томское время», Региональная
телекомпания «Томское время», г.Томск
Антон Красовский, «Антонимы», АНО «ТВ-Новости», RT, г.Москва
4. «Репортер»
Егор Тулновский, «Лавина», Муниципальное автономное учреждение муниципального образования город Норильск, «Информационный центр «Норильские новости», Телеканал Норильск ТВ, г.Норильск
Сергей Смолянинов, «Место, где умирают каждый день. Обратная сторона пандемии», ООО «Телекомпания «Ариг Ус», Телеканал «Ариг Ус», г.Улан-Удэ
Ростислав Скидан, «Я не местный. Село Большая Джалга: маленькие и большие бараны», ГАУ СК «Ставропольское телевидение», «Своё ТВ», г.Ставрополь
Союна Бухаева, «Почему мусорная реформа дала сбой вблизи Байкала?», ООО «Телекомпания «Ариг Ус», Телеканал «Ариг Ус», г.Улан-Удэ
Александра Проскурина, «Норд-ост. Новороссийск», ГУП КК «Телерадиокомпания «НТК», Кубань 24, г.Краснодар
Артём Потёмин, «Специальный проект. Горечь примирения», АО «РБК-ТВ», ТЕЛЕКАНАЛ РБК, г.Москва
Всеволод Трифонов, «Путь письма», Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Орел», «Россия-1», г.Орел
«Цхомария в Красной Поляне», ООО Медиахолдинг «Макс Медиа групп», Телеканал СОЧИ 24,
г.Сочи
Эдуард Здоров, «Крымские села-призраки», Филиал АО «ТРК-3», ГТРК «Таврида», «Россия-1»,
г.Симферополь
Юлия Нигматуллина, «Феномен Цоя», ГУП ТРК «Башкортостан» РБ, Телеканал «БСТ», г.Уфа
Алексей Квашенкин, «Быстро и жестоко: как убивает коронавирус», АО «Телекомпания НТВ», НТВ, г.Москва
Алексей Поляков, «Последний живой участник «трофейного батальона» рассказал, как пережил две войны», АО «Телекомпания НТВ», НТВ, г.Москва
5. «Ток-шоу»
Ток-шоу «Семейные ценности», ФГУП ВГТРК ГТРК «САМАРА», «Россия 24», г.Самара
Программа «Есть мнение. Мест нет», Краевое государственное автономное учреждение
«Дирекция краевых телепрограмм», Телеканал «Енисей», г.Красноярск
«Прогулки по городу», Общество с ограниченной ответственностью «Телекомпания «Ариг Ус»,
Телеканал «Ариг Ус», г.Улан-Удэ
«Большой Хоха», ООО «МИЦ Известия», Телеканал «78», г.Санкт-Петербург
Ток-шоу «Хочу и буду», ООО «ТВ КУПОЛ», Телеканал «78», г.Санкт-Петербург
«Секрет на Миллион», Акционерное общество «Телекомпания НТВ», Телекомпания НТВ,
г.Москва
6. «Документальный фильм»
«Легенды телевидения. Владимир Ворошилов», ООО Студия ДокТВ, НТК «ЗВЕЗДА», г.Москва
«Покажи мне Туву. История одного путешествия», ОАО «Моя Планета», телеканал «Моя
Планета», г.Москва
«Возвращение колоколов Свято-Данилова монастыря из Гарварда на родину» из цикла
«Россия. Далее везде…», АНО «КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «НАША АРТЕЛЬ», ОТР,
г.Москва
«Япония. Обратная сторона кимоно» 3 серия «Путь Богов», Владимир Владимирович Познер,
Первый канал, г.Москва
«Портовые люди», МАУ «Серпуховское информационное агентство», «ОТВ-Серпухов»,
г.Серпухов
«Трезвое село», Общество с ограниченной ответственностью «Телекомпания «Ариг Ус»,
Телеканал «Ариг Ус», г.Клан-Удэ
«Специальный проект. Новочеркасский синдром», АО «РБК-ТВ», ТЕЛЕКАНАЛ РБК, г.Москва
«Доктор Павленко», Закрытое акционерное общество Межгосударственная
телерадиокомпания Мир, Телеканал «МИР», г.Москва
«COVID-19. Невыжившие / Цикл «Эпидемия с Антоном Красовским», АНО «ТВ-Новости», RT,
г.Москва
7. «Социальная акция»
«Промо ролики ко Дню Великой Победы», ОБУ «ТРК «Липецкое время», «Липецкое время», г.Липецк
«Мечтатели Байконур. Портал в космос», ОАО «Моя Планета», телеканал «Моя Планета», г.Москва
«Улан-Удэ помогает врачам», ООО «Телекомпания «Ариг Ус», Телеканал «Ариг Ус», г.Улан-Удэ
«Московское ополчение», АО Москва Медиа, Телеканал «Москва 24», г.Москва
«Национальная телепремия «Курай Даны» («Слава Курая»): Номинация «Добросердечная
семья», ГУП ГТРК «Башкортостан», Башкирское спутниковое телевидение (БСТ), г.Уфа
«Школа кибербезопасности для детей и их родителей «В сети», КЧ РГАУ «Центр развития связи
и коммуникаций» Телеканал «Архыз 24», Телеканал «Архыз 24», г.Черкесск
«Семейный контролёр», ООО «Телекомпания «Ариг Ус», Телеканал «Ариг Ус», г.Улан-Удэ
«Песни о войне. Легендарные композиции исполнили ульяновские музыканты», ОГАУ Издательский Дом «Ульяновская правда», УлПравда ТВ, г.Ульяновск
«Специальный проект. Пока все дома», АО «РБК-ТВ», ТЕЛЕКАНАЛ РБК, г.Москва
«Специальный проект. Там Русью пахнет. 3 серия», АО «РБК-ТВ», ТЕЛЕКАНАЛ РБК, г.Москва
«Спасибо доктор. Ковид», Автономная некоммерческая организация «Телерадиокомпания
«Тюменское время», Телеканал «Тюменское время», г.Тюмень
«Дома Вместе», Закрытое акционерное общество Межгосударственная телерадиокомпания
Мир, Телеканал «МИР», г.Москва
«Путешествие Деда Мороза с НТВ», Акционерное общество «Телекомпания НТВ»,
Телекомпания НТВ, г.Москва
«Ты Супер! 60+», Акционерное общество «Телекомпания НТВ», Телекомпания НТВ, г.Москва
РАДИО
8. «Информационная программа»
«Вести», Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК Хакасия, «Радио России», г.Абакан
Информационный выпуск на «Радио России-Кузбасса», ФГУП ВГТРК ГТРК «КУЗБАСС», «Кузбасс
Маяк», г.Кемерово
Информационный выпуск на «Радио России-Кузбасса», ФГУП ВГТРК ГТРК «КУЗБАСС», «Радио
России», г.Кемерово
«Новости», Областное бюджетное учреждение «Телевизионная и радиовещательная компания
«Липецкое время», Радиостанция «Липецк FM», г.Липецк
Информационная программа «Новости», АО Москва Медиа, Радиостанция «Москва FM»,
г.Москва
«Ежедневный информационный выпуск», Государственное унитарное предприятие Ростовской
области «Дон-медиа», ФМ-на Дону, г.Ростов-на-Дону
«Ежедневный информационный выпуск», Государственное унитарное предприятие Ростовской
области «Дон-медиа», ФМ-на Дону, г.Ростов-на-Дону
«Право выбора», ФГУП ВГТРК ГТРК «Владимир», Радио «Россия – Владимир», г.Владимир
9. «Радиоведущий»
Елена Мещерякова, «Мой Герой – Андрей Теперик» (из цикла радиопередач «Мой Герой»), ОБУ «ТРК «Липецкое время», Радиостанция «Липецк FM», г.Липецк
Иван Попадейкин, Полина Шорохова, Юлия Шаркова, «Первая Смена», МАУ «ИА «Импульс Севера», «Импульс города», г.Новый Уренгой
Антон Образцов, Цикл программ «Рандеву», Акционерное Общество «Областное Телевидение», Радио100, г.Челябинск
Антон Самохвалов, «Самарские смотрители», ФГУП ВГТРК ГТРК «САМАРА», Радио «Маяк- Самара», г.Самара
Ольга Cлободнюк, «Берегись электросамоката», ФГУП ВГТРК ГТРК «Владимир», Радио «Россия – Владимир», г.Владимир
10. «Интервьюер»
Егор Генрих, «ПолитОтдел», Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК Хакасия, радио «Россия – Хакасия», г.Абакан
Марина Исмаилова, «Прокачаем!», Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК Хакасия, радио «Россия – Хакасия», г.Абакан
Илья Вихарев, «Герои спорта», ГУП УР «ТРК «Удмуртия», Радио «Моя Удмуртия», г.Ижевск
Инна Билан, «Домашнее насилие в условиях пандемии», Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Дон-медиа», ФМ-на Дону, г.Ростов-на-Дону
Инна Панфилова, «Закон о шумных соседях», Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Дон-медиа», ФМ-на Дону, г.Ростов-на-Дону
Алимардан Рузиев, «Квартирник», МАУ «ИА«Импульс Севера», «Импульс города», г.Новый Уренгой
Алексей Сорокин, «Беседы о космосе — первый пилотируемый полет в космос», ФГУП ВГТРК ГТРК «ВОЛГА», «Радио России. Ульяновск», г.Ульяновск
Ольга Сычева, Цикл радиопрограмм «Pro Foto», Акционерное Общество «Областное Телевидение», Радио100, г.Челябинск
Олеся Тимонина, «Онколикбез», Филиал ФГУП «ВГТРК» Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Южный Урал», «Россия-Южный Урал», г.Челябинск
Ольга Cлободнюк, «Под предводительством генералиссимуса Суворова», ФГУП ВГТРК ГТРК «Владимир», Радио «Россия – Владимир», г.Владимир
Алексей Власов, «Защита детей. От кого?», ТРК «НТК», Краснодар, Первое радио Кубани, г.Краснодар
Инна Фатеева, Интервьюер радиоканала МИР, Закрытое акционерное общество Межгосударственная телерадиокомпания Мир, «МИР», г.Москва
11. «Социальная акция»
«Мы вместе», ФГУП ВГТРК ГТРК «КУЗБАСС», Радио «Кузбасс Маяк», г.Кемерово
Цикл интервью «Агрегаторы шашечек с Кариной Мининой» в утреннем шоу «Встань
москвичом!», АО Москва Медиа, Радиостанция «Москва FM», г.Москва
«Коммерсантъ FM – Радиомарафон в день оглашения послания Федеральному собранию», АО
«Коммерсантъ», «Коммерсантъ FM», г.Москва
«Спасибо доктор», Закрытое акционерное общество «Тюменское региональное телевидение и
радио», Диполь FM, г.Тюмень
ПЕЧАТНЫЕ СМИ
12. Автор / обозреватель
Всеволод Рязанов, «Вершины Родины», ГАУ «Редакция газеты «Северная Осетия», г. Владикавказ
Евгений Тартанов, «Последний путь», ООО Редакция газеты Голос правды, Красноармейского района, Краснодарского края, станица Полтавская
Максим Туманов, «Собачье дело», АНО «Редакция газеты «Миасский рабочий», г. Миасс
Елена Лалетина, «Дом без права выдачи», КГАУ «Редакция газеты «Наш Красноярский край»,
г.Красноярск
Юлия Шигина, «За что ты меня убила, мама?», ООО «Редакция газеты «Огни Кубани»,
г.Краснодар
Юрий Сейидов, «Дыши, мама, дыши!», АНО «Редакция газеты «Горняцкая правда»,
Челябинская обл., г. Коркино
Алина Гарипова, «На трезвую голову», МБУ «Издательский дом «Уфа», «Уфимские ведомости»,
г.Уфа
Елена Зуева, Блокбастер «Чужие родные». Одна история приемного ребенка», ООО МАК-
МЕДИА, «Вы и Мы», Калужская область, г.Обнинск
Хабир Харисов, «В тундре не пропадешь», АНО «Редакция газеты «Литературная Россия»,
г.Москва
Вячеслав Костиков, «Невыносимый Ленин», АО «Аргументы и факты», г.Москва
13. «Социальная акция»
«Мы не победили ВИЧ, но взяли его под контроль», ООО «ИДР», «Деловой еженедельник «Профиль», г.Москва
«Безграничные таланты», Краевая школьная газета «Перемена-Пермь», г.Пермь
Социальная акция «Сохраним парк вместе», ООО «Управляющая компания «Альтернатива»,
«Новая городская», г.Березники
«Пандемия глазами наших земляков…», Муниципальное унитарное предприятие редакция
газеты «Выксунский рабочий», г.Выкса
Конкурс ледовых открыток «Чудеса на льду» памяти ледового художника Валерия
Мельникова, ООО «Издательский дом», «Амурская правда», г.Благовещенск
14. «Фотокорреспондент»
Наталия Губернаторова, «Герои красной зоны», ЗАО «Редакция газеты «Московский Комсомолец», г.Москва
Глеб Клементьев, «Новый год. Побеждая», ООО «БОКС ТВ», журнал «HAPPY», г.Екатеринбург
Максим Коротченко, Садовое в кольце, Филиал ФГБУ «Редакция «Российской газеты» г. Ростов-
на-Дону
15. «Репортер»
Евгений Тартанов, «Последний путь», ООО Редакция газеты «Голос правды», станица Полтавская
Арина Шевченко, «Древний город из-под земли», ООО Издательский дом «Амурская правда», г.Благовещенск
Наталья Федотова, «Тихий ужас», ООО «ПЦ «Зеленая улица», газета «Копейка», г. Иркутск
Анна Омельченко, «Один день с почтальоном», ООО «Редакция газеты «Армавирский
собеседник», г.Армавир
Хабир Харисов, «Пусть тебе приснятся небесные олени», АНО «Редакция газеты «Литературная
Россия», г.Москва
Валентина Зотикова, «Лапти для президента», Филиал ФГУП «Редакция «Российской газеты», г.
Самара
Лариса Максименко, «Два «Дугласа» — одна судьба…», ГПКО «Региональный медиахолдинг
«Кузбасс», Газета «Кузбасс», г.Кемерово
Евгений Лобанов, «Тучи над белым монастырем», ООО «АиФ-Урал», г.Екатеринбург
16. «Интервьюер»
Александра Михова, «Врач народа», АО «Аргументы и факты», региональное приложение «АиФ на Мурмане», г.Мурманск
Максим Гусев, «Большие трудности малого народа: как живет «горстка» манси на Северном Урале?», Журнал «Окно в природу», г. Екатеринбург
Инна Петрова, «Андрей Звягинцев: «Я устал повторять: да, я ЛЮБЛЮ свою Родину», Индивидуальный предприниматель Стафеева Татьяна Сергеевна, газета «Про регион», г. Смоленск
Арслан Хасавов, Лео БОКЕРИЯ: «Публичная власть будет отвечать получил за то, чтобы человек необходимую ему медицинскую помощь», Акционерное общество «Издательский дом «Учительская газета», г.Москва
Digital СМИ
17. «Авторская программа»
Подкаст «Одни плюсы», Логинова Маргарита, Региональное информационное агентство ВИА, сайт информационного агентства — Тайга.инфо / www.tayga.info, г.Новосибирск
«Дробышевский. Человек разумный. Болезни в каменном веке», Станислав Дробышевский, ООО ЭрТиВиАй Продакшн, RTVI, г.Москва
«Изнанка», ООО «Диджитал Ньюс», LIFE.ru, г.Москва
«Экспресс-трест», Марат Сайченко, Игорь Шиляев, Алексей Баранов, Владимир Воробьев и
Руслан Сейтшаев, ООО Гигарама, Креативная лаборатория Gigarama, г.Москва
«Теона Контридзе — О любви, музыке и Грузии», Давид Виннер, АО «Москва Медиа», YouTube-
канал «Историс — Откройте, Давид!», г.Москва
«Студия 72», Автономная некоммерческая организация «Телерадиокомпания «Тюменское
время», «Тюменское время», г.Тюмень
18. «Документальный фильм»
«Детоубийцы господни. Премьера спецрепортажа 66.RU об учении «избранницы Христа» Земфиры Гайнуллиной», ООО «66.РУ», г. Екатеринбург
«Крепость. История Российского кризиса», ООО БОКОВ ФЭКТОРИ, канал «СТАРТ», г.Москва
«Пятьдесят вторая», ООО «МЭШ», Телеграм-канал Mash, г.Москва
«КАК_СНИМАЛИ_ВОЙНУ», Гильдия неигрового кино и телевидения, сайт «кино-театр.ру»,
г.Москва
«История российской поп-музыки», ООО «Лента.Ру», Lenta.ru, г.Москва
«Михаил Якушин. Первый среди первых», АО «Футбольный клуб «Динамо – Москва», Сайт
www.fcdynamo.ru, г.Москва
«На случай шизофрении», ООО «Лайк-Ю Студиос», канал «Секреты», г.Казань
«Нет значит нет», МИА «Россия сегодня», Интернет-СМИ «ТОК», г.Москва
«Сестры», АНО «ТВ-Новости», RT, г.Москва
19. «Социальная акция»
Специальный проект «Домашнее насилие», АО «Москва Медиа», сайт Москва 24, г.Москва
«Фронтовой инстаграм», ООО Сеть городских порталов, канал «Е1.ру», г.Екатеринбург
«Байконур переполнился больными коронавирусом: два врача на всех», ЗАО «Редакция газеты
«Московский Комсомолец», МК.ру, г.Москва
«Неудобные вопросы», АНО Телерадиокомпания Тюменское время, Телеканал Тюменское
время, г.Тюмень
Анимационный сериал «Детская книга войны», АО «Аргументы и факты», dkv.aif.ru, г.Москва
20. «Видеоблог»
Информационный портал Life.ru, «Серия онлайн-экскурсий по Москве», Денис Давыдов, ООО «ДИДЖИТАЛ НЬЮС», г.Москва
YouTube-канал «История Леонида Млечина», «Адольф Гитлер и его женщины. Страсть или прикрытие?», Млечин Леонид, г.Москва
Инстаграм РБК, «ЧЭЗ Next», АО «РБК-ТВ», г.Москва
YouTube-канал «#ещенепознер», «Эдуард Артемьев: «Картины мастеров», г.Санкт-Петербург
YouTube-канал «Стрелец-молодец», «Сергей Шнуров — про «Голос», Собчак, Басту, RTVI и новый имидж», Индивидуальный предприниматель Стрелец Надежда Игоревна, г. Новая Усмань
Канал «baltnews», «Спецпроект, посвященный 75-летию Победы Проект «Праведники мира: кто спасал евреев в Прибалтике»; рассказывает о героизме литовцев, эстонцев и латышей, рисковавших собственной жизнью ради сохранения многих жизней балтийских евреев», Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство Россия сегодня, МИА Россия сегодня, г.Москва
21. «Автор/обозреватель»
НАТАЛИЯ МХОЯН, «Последний адрес Дон Кихота», Федеральное государственное унитарное предприятие «Информационное телеграфное агентство России», ИТАР-ТАСС, etokavkaz.ru, г.Москва
Марина Гаричян, «На обрыве жить, у моря умирать. Как устроена Богудония — забытый рыбацкий поселок в Таганроге», ООО «Сеть городских порталов», сайт 161.ru, г.Ростов-на-Дону
Екатерина Бормотова, «Чужому не расскажешь, что бабушка сегодня рвала обои»: как в России
выживают семьи людей с деменцией», ООО «Сеть городских порталов», Е1.ru, г.Екатеринбург
Лада Иванова, «По следам трагедий в Казани и Перми: журналист IZHLIFE смогла свободно
пройти в три школы Ижевска», Сетевое издание «IZHLIFE», г.Ижевск
22. «Интервьюер»
Алена Жигалова, Шоу «Алена, блин!», ООО «Супер», Портал о звездах Super.ru, г.Москва
Элла Микушева, «Почему Архангельская область — самая бедная на Северо-Западе: отвечает
профессор МГУ Наталья Зубаревич», ООО «Сеть городских порталов», 29.ru, г.Архангельск
Андрей Ванденко, «20 вопросов Владимиру Путину», Федеральное государственное унитарное
предприятие «Информационное телеграфное агентство России, Информационное агентство
ТАСС, г.Москва
Серафим Сашлиев, «ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. ШАНС ИЛИ ТРАГЕДИЯ? (митр. Тихон
(Шевкунов) и А. Архангельский) //12 сцена», YouTube-канал «Серафим», г.Жуковский
Надежда Стрелец, «Юлия Меньшова — про уход с Первого канала, отношения с Максимом
Галкиным, черные списки и феминизм», Индивидуальный предприниматель Стрелец Надежда
Игоревна, YouTube-канал «Стрелец-молодец», г. Новая Усмань
Семен Бойков, «Внук коменданта Освенцима: я никогда не прощу своего деда за то, что он
сделал», Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство Россия сегодня, МИА Россия сегодня, сайт baltnews, г.Москва
23. «Репортер» / «Специальный корреспондент»
Дмитрий Антоненков, «Чем живут и к чему готовятся последователи схиигумена Сергия в тайных таежных убежищах. Экспедиция 66.RU», ООО «66.РУ», г.Екатеринбург
Мария Муравьева, «Право чувствовать себя человеком», Агентство социальной информации, www.asi.org.ru, г.Москва
Александра Ли, «Ядовитый океан», ООО «ДИДЖИТАЛ НЬЮС», Информационный портал Life.ru, г.Москва
Андрей Затирко, «Потанинская деревня». Как олигархи завладели «Норникелем» и Норильском», Общество с ограниченной ответственностью «Сеть городских порталов», сайт NGS24.RU, г.Красноярск
Александра Симутина, «Это те же химикаты, что отравили Камчатку»: в Красноярске будут хранить 900 тонн опасных пестицидов», Общество с ограниченной ответственностью «Сеть городских порталов», сайт NGS24.RU, г.Красноярск
Мария Квашнина, Сергей Федосеев, «Дельфин. Бассейн, который рухнул. Фильм к годовщине трагедии в Чусовом», ООО «Сеть городских порталов», 59.ru, г.Пермь
Ольга Заболотнева, «Об этом не принято говорить: Над лавиной», КЧ РГАУ «Центр развития связи и коммуникаций» Телеканал «Архыз 24», YouTube-канал «Архыз 24», г.Черкесск
Алексей Поляков, «Удалёнка 80 уровня|Смотрители маяка на необитаемом острове», АО «Телекомпания НТВ», YouTube-канал «Сегодня», г.Москва
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ
24. Наука и жизнь
Специальный проект «Леонов, твой выход!», Федеральное государственное унитарное предприятие «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)», Информационное агентство ТАСС, г.Москва
Специальный проект «Экспресс до МКС», Федеральное государственное унитарное предприятие «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)», Информационное агентство ТАСС, г.Москва
Цикл «Будет нам наука», выпуск Учёный Евгений Мардыбан, Телеканал 360 Новости, г.Москва
«Жизнь так устроена. Города будущего», ГАУ СК «Ставропольское телевидение», Своё ТВ,
г.Ставрополь
«Крым совершает научные прорывы вопреки санкциям», Филиал АО «ТРК-3», ГТРК «Таврида»,
«Россия-1», г.Симферополь
«Россия в гонке вычислений», АО «Аргументы и факты», газета «Аргументы и факты», г.Москва
25. Гагарин life
«Дорога в космос лежит через Липецк», ОБУ, Издательский дом «Липецкая газета», г.Липецк
«Воспоминания о Гагарине», Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Тула», «Россия-1», г.Тула
«Эй, послушайте, разве это нормально?»: космонавт Максим Сураев раскритиковал работу
Роскосмоса под руководством журналиста», ООО «Сеть городских порталов», 74.ru, г.
Челябинск
«GAGARIN: этот полетит первым», Студенческое объединение (СО), интернет-портал «Место
встречи. Сибирь» — readymag.com, г.Новосибирск
«Просто космос», Борисоглебский филиал АУ ВО «РИА «Воронеж» — редакция районной
газеты «Борисоглебский вестник», Газета «Борисоглебский вестник», г.Борисоглебск
«Виртуальные экскурсии в музей», Закрытое акционерное общество Межгосударственная
телерадиокомпания Мир, Телеканал «МИР», г.Москва
«Космос. Путь на старт», АО «Телекомпания НТВ», НТВ, г.Москва
Источник: https://ruj.ru/events/announcements/otborochnaya-komissiya-tefi-multimedia-otobrala-long-list-po-kazhdoi-nominatsii-15911