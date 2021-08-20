Отборочная комиссия «ТЭФИ-Мультимедиа» отобрала лонг лист по номинациям

До награждения финалистов национальной премии за высшие достижения в области журналистики «ТЭФИ-Мультимедиа» осталось совсем немного. На участие в премии поступило более 1200 работ. К участию допущено 898.

Из них:

ТЕЛЕВИДЕНИЕ — 320 работ из 52 городов России

РАДИО — 57 работ из 14 городов России

ПЕЧАТНЫЕ СМИ — 191 работа из 51 города России

DIGITAL-СМИ / СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ — 232 работы из 40 городов России

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ

- «Наука и жизнь» — специальная номинация, посвященная Году науки и технологий в Российской Федерации — 58 работ из 19 городов России

- «Гагарин life» — специальная номинация, посвященная 60-летию первого полета Юрия Гагарина — 40 работ из 22 городов России

Торжественная церемония состоится 11 сентября 2021 года в Зимнем театре г. Сочи.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

1. «Ведущий информационной программы»

 Иван Базанов, «Новости», АО Москва Медиа, Телеканал «Москва 24», г.Москва

 Яна Карушкина (Харитонская), «Вести-Ярославль. События недели», Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК

Ярославия, «Россия-1», г.Ярославль

 Союна Бухаева, «Восточный экспресс», ООО «Телекомпания «Ариг Ус», Телеканал «Ариг Ус»,

г.Улан-Удэ

 Александр Губин, «Деловое утро», ООО «ТВ проект Прикамье», РБК-Пермь, г.Пермь

 Рустам Багизов, ИТОГИ: «Китайский коронавирус», ООО «ТВ проект Прикамье», РБК-Пермь,

г.Пермь

 Анна Заброда, «ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ» («ЧЭЗ»)», АО «РБК-ТВ», ТЕЛЕКАНАЛ РБК, г.Москва

 Илья Кошлюнов, Итоговая информационная программа «Вести-Бурятия. События недели»,

ФГУП ВГТРК ГТРК «Бурятия», Телеканал «Россия 1», г.Улан-Удэ

 Рубен Данов, Алина Николаева, Информационная программа «Ростов сегодня», АО «ТРК»

Тихий Дон», телеканал «Первый Ростовский», г.Ростов-на-Дону

 Константин Чуриков, «ОТРажение недели», АНО «ОТВР», Общественное телевидение России,

г.Москва

 Екатерина Абрамова, информационно-аналитической программа «Вместе», Закрытое

акционерное общество Межгосударственная телерадиокомпания «Мир», Телеканал «МИР», г.Москва

2. «Информационный сюжет»

 «Космические технологии в быту», АО «Первый канал», «Первый канал», г.Москва

 «Дельфин», Автономное учреждение Республики Хакасия «Информационный телевизионный

центр «Хакасия», сокращенное наименование — АУ РХ ТВ «Центр «Хакасия», телекомпания РТС,

г.Абакан

 «С надеждой на завтра», Муниципальное автономное учреждение «Информационное

агентство «Импульс Севера», «Импульс», г.Новый Уренгой

 «В Можайском районе продолжают ликвидировать последствия непогоды», АО Москва

Медиа, Телеканал «Москва 24», г.Москва

 «Танк для ветерана», Филиал ФГУП «ВГТРК» ГТРК «Бурятия», «Россия 24», г.Улан-Удэ

 Специальный репортаж «История Рыбинского водохранилища», Филиал ВГТРК

«Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Ярославия», «Россия 24»,

г.Ярославль

 «Мусорные степи», АУ РХ ТВ «Центр «Хакасия», телекомпания РТС, г.Абакан

 «Снести нельзя оставить», «Телевидение Новокузнецка (ТВН)», ООО «ТВН», г.Новокузнецк

 «В Бурятии против приговора суда», Общество с ограниченной ответственностью

«Телекомпания «Ариг Ус», Телеканал «Ариг Ус», г.Улан-Удэ

 «Трагедия в казанской школе», АО «РБК-ТВ», ТЕЛЕКАНАЛ РБК, г.Москва

 «Изба. Печка. Интернет», Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка», «Россия 24», г.Киров

 «Золотодобытчики в Хабаровском крае угрожают существованию амурских тигров», Муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-просветительский центр

«Хабаровская студия телевидения», Телеканал «Хабаровск», г.Хабаровск

 «Как ялтинские власти захоронят героя Обороны Севастополя «между обелиском и могильной

плитой», Общество с ограниченной ответственностью «Независимое телевидение

Севастополя», НТС, г.Севастополь

 «Живые скелеты и трупы щенков: в Севастополе проверили приют бездомных животных»,

Общество с ограниченной ответственностью «Независимое телевидение Севастополя», НТС,

г.Севастополь

 «Охота на охотоведов», ФГУП ВГТРК ГТРК «Саратов», «Россия-1», г.Саратов

 «Дети спасают больницу», сюжет в программе «Активная среда», АНО «ОТВР», Общественное

телевидение России, г.Москва

 «Появление приемных детей исправило демографическую ситуацию в уральской деревне», АО

«Телекомпания НТВ», НТВ, г.Москва

3. «Интервьюер»

 Илья Доронов, «Эксклюзивное интервью. Андрей Белоусов», АО «РБК-ТВ», ТЕЛЕКАНАЛ РБК, г.Москва

 Владимир Познер «Познер. Интервью с Юрием Ростом», Владимир Владимирович Познер, Первый канал, г.Москва

 Оксана Тарасенко «Интервью с Дмитрием Морозовым», Автономная некоммерческая организация «Редакция Парламентского телевидения Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», ДУМА ТВ, г.Москва

 Будет нам наука, Телеканал 360 Новости, 360, г.Москва

 Ирита Минина, «Интервью Ириты Мининой», ООО «Томское время», Региональная

телекомпания «Томское время», г.Томск

 Антон Красовский, «Антонимы», АНО «ТВ-Новости», RT, г.Москва

4. «Репортер»

 Егор Тулновский, «Лавина», Муниципальное автономное учреждение муниципального образования город Норильск, «Информационный центр «Норильские новости», Телеканал Норильск ТВ, г.Норильск

 Сергей Смолянинов, «Место, где умирают каждый день. Обратная сторона пандемии», ООО «Телекомпания «Ариг Ус», Телеканал «Ариг Ус», г.Улан-Удэ

 Ростислав Скидан, «Я не местный. Село Большая Джалга: маленькие и большие бараны», ГАУ СК «Ставропольское телевидение», «Своё ТВ», г.Ставрополь

 Союна Бухаева, «Почему мусорная реформа дала сбой вблизи Байкала?», ООО «Телекомпания «Ариг Ус», Телеканал «Ариг Ус», г.Улан-Удэ

 Александра Проскурина, «Норд-ост. Новороссийск», ГУП КК «Телерадиокомпания «НТК», Кубань 24, г.Краснодар

 Артём Потёмин, «Специальный проект. Горечь примирения», АО «РБК-ТВ», ТЕЛЕКАНАЛ РБК, г.Москва

 Всеволод Трифонов, «Путь письма», Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Орел», «Россия-1», г.Орел

 «Цхомария в Красной Поляне», ООО Медиахолдинг «Макс Медиа групп», Телеканал СОЧИ 24,

г.Сочи

 Эдуард Здоров, «Крымские села-призраки», Филиал АО «ТРК-3», ГТРК «Таврида», «Россия-1»,

г.Симферополь

 Юлия Нигматуллина, «Феномен Цоя», ГУП ТРК «Башкортостан» РБ, Телеканал «БСТ», г.Уфа

 Алексей Квашенкин, «Быстро и жестоко: как убивает коронавирус», АО «Телекомпания НТВ», НТВ, г.Москва

 Алексей Поляков, «Последний живой участник «трофейного батальона» рассказал, как пережил две войны», АО «Телекомпания НТВ», НТВ, г.Москва

5. «Ток-шоу»

 Ток-шоу «Семейные ценности», ФГУП ВГТРК ГТРК «САМАРА», «Россия 24», г.Самара

 Программа «Есть мнение. Мест нет», Краевое государственное автономное учреждение

«Дирекция краевых телепрограмм», Телеканал «Енисей», г.Красноярск

 «Прогулки по городу», Общество с ограниченной ответственностью «Телекомпания «Ариг Ус»,

Телеканал «Ариг Ус», г.Улан-Удэ

 «Большой Хоха», ООО «МИЦ Известия», Телеканал «78», г.Санкт-Петербург

 Ток-шоу «Хочу и буду», ООО «ТВ КУПОЛ», Телеканал «78», г.Санкт-Петербург

 «Секрет на Миллион», Акционерное общество «Телекомпания НТВ», Телекомпания НТВ,

г.Москва

6. «Документальный фильм»

 «Легенды телевидения. Владимир Ворошилов», ООО Студия ДокТВ, НТК «ЗВЕЗДА», г.Москва

 «Покажи мне Туву. История одного путешествия», ОАО «Моя Планета», телеканал «Моя

Планета», г.Москва

 «Возвращение колоколов Свято-Данилова монастыря из Гарварда на родину» из цикла

«Россия. Далее везде…», АНО «КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «НАША АРТЕЛЬ», ОТР,

г.Москва

 «Япония. Обратная сторона кимоно» 3 серия «Путь Богов», Владимир Владимирович Познер,

Первый канал, г.Москва

 «Портовые люди», МАУ «Серпуховское информационное агентство», «ОТВ-Серпухов»,

г.Серпухов

 «Трезвое село», Общество с ограниченной ответственностью «Телекомпания «Ариг Ус»,

Телеканал «Ариг Ус», г.Клан-Удэ

 «Специальный проект. Новочеркасский синдром», АО «РБК-ТВ», ТЕЛЕКАНАЛ РБК, г.Москва

 «Доктор Павленко», Закрытое акционерное общество Межгосударственная

телерадиокомпания Мир, Телеканал «МИР», г.Москва

 «COVID-19. Невыжившие / Цикл «Эпидемия с Антоном Красовским», АНО «ТВ-Новости», RT,

г.Москва

7. «Социальная акция»

 «Промо ролики ко Дню Великой Победы», ОБУ «ТРК «Липецкое время», «Липецкое время», г.Липецк

 «Мечтатели Байконур. Портал в космос», ОАО «Моя Планета», телеканал «Моя Планета», г.Москва

 «Улан-Удэ помогает врачам», ООО «Телекомпания «Ариг Ус», Телеканал «Ариг Ус», г.Улан-Удэ

 «Московское ополчение», АО Москва Медиа, Телеканал «Москва 24», г.Москва

 «Национальная телепремия «Курай Даны» («Слава Курая»): Номинация «Добросердечная

семья», ГУП ГТРК «Башкортостан», Башкирское спутниковое телевидение (БСТ), г.Уфа

 «Школа кибербезопасности для детей и их родителей «В сети», КЧ РГАУ «Центр развития связи

и коммуникаций» Телеканал «Архыз 24», Телеканал «Архыз 24», г.Черкесск

 «Семейный контролёр», ООО «Телекомпания «Ариг Ус», Телеканал «Ариг Ус», г.Улан-Удэ

 «Песни о войне. Легендарные композиции исполнили ульяновские музыканты», ОГАУ Издательский Дом «Ульяновская правда», УлПравда ТВ, г.Ульяновск

 «Специальный проект. Пока все дома», АО «РБК-ТВ», ТЕЛЕКАНАЛ РБК, г.Москва

 «Специальный проект. Там Русью пахнет. 3 серия», АО «РБК-ТВ», ТЕЛЕКАНАЛ РБК, г.Москва

 «Спасибо доктор. Ковид», Автономная некоммерческая организация «Телерадиокомпания

«Тюменское время», Телеканал «Тюменское время», г.Тюмень

 «Дома Вместе», Закрытое акционерное общество Межгосударственная телерадиокомпания

Мир, Телеканал «МИР», г.Москва

 «Путешествие Деда Мороза с НТВ», Акционерное общество «Телекомпания НТВ»,

Телекомпания НТВ, г.Москва

 «Ты Супер! 60+», Акционерное общество «Телекомпания НТВ», Телекомпания НТВ, г.Москва

РАДИО

8. «Информационная программа»

 «Вести», Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК Хакасия, «Радио России», г.Абакан

 Информационный выпуск на «Радио России-Кузбасса», ФГУП ВГТРК ГТРК «КУЗБАСС», «Кузбасс

Маяк», г.Кемерово

 Информационный выпуск на «Радио России-Кузбасса», ФГУП ВГТРК ГТРК «КУЗБАСС», «Радио

России», г.Кемерово

 «Новости», Областное бюджетное учреждение «Телевизионная и радиовещательная компания

«Липецкое время», Радиостанция «Липецк FM», г.Липецк

 Информационная программа «Новости», АО Москва Медиа, Радиостанция «Москва FM»,

г.Москва

 «Ежедневный информационный выпуск», Государственное унитарное предприятие Ростовской

области «Дон-медиа», ФМ-на Дону, г.Ростов-на-Дону

 «Ежедневный информационный выпуск», Государственное унитарное предприятие Ростовской

области «Дон-медиа», ФМ-на Дону, г.Ростов-на-Дону

 «Право выбора», ФГУП ВГТРК ГТРК «Владимир», Радио «Россия – Владимир», г.Владимир

9. «Радиоведущий»

 Елена Мещерякова, «Мой Герой – Андрей Теперик» (из цикла радиопередач «Мой Герой»), ОБУ «ТРК «Липецкое время», Радиостанция «Липецк FM», г.Липецк

 Иван Попадейкин, Полина Шорохова, Юлия Шаркова, «Первая Смена», МАУ «ИА «Импульс Севера», «Импульс города», г.Новый Уренгой

 Антон Образцов, Цикл программ «Рандеву», Акционерное Общество «Областное Телевидение», Радио100, г.Челябинск

 Антон Самохвалов, «Самарские смотрители», ФГУП ВГТРК ГТРК «САМАРА», Радио «Маяк- Самара», г.Самара

 Ольга Cлободнюк, «Берегись электросамоката», ФГУП ВГТРК ГТРК «Владимир», Радио «Россия – Владимир», г.Владимир

10. «Интервьюер»

 Егор Генрих, «ПолитОтдел», Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК Хакасия, радио «Россия – Хакасия», г.Абакан

 Марина Исмаилова, «Прокачаем!», Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК Хакасия, радио «Россия – Хакасия», г.Абакан

 Илья Вихарев, «Герои спорта», ГУП УР «ТРК «Удмуртия», Радио «Моя Удмуртия», г.Ижевск

 Инна Билан, «Домашнее насилие в условиях пандемии», Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Дон-медиа», ФМ-на Дону, г.Ростов-на-Дону

 Инна Панфилова, «Закон о шумных соседях», Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Дон-медиа», ФМ-на Дону, г.Ростов-на-Дону

 Алимардан Рузиев, «Квартирник», МАУ «ИА«Импульс Севера», «Импульс города», г.Новый Уренгой

 Алексей Сорокин, «Беседы о космосе — первый пилотируемый полет в космос», ФГУП ВГТРК ГТРК «ВОЛГА», «Радио России. Ульяновск», г.Ульяновск

 Ольга Сычева, Цикл радиопрограмм «Pro Foto», Акционерное Общество «Областное Телевидение», Радио100, г.Челябинск

 Олеся Тимонина, «Онколикбез», Филиал ФГУП «ВГТРК» Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Южный Урал», «Россия-Южный Урал», г.Челябинск

 Ольга Cлободнюк, «Под предводительством генералиссимуса Суворова», ФГУП ВГТРК ГТРК «Владимир», Радио «Россия – Владимир», г.Владимир

 Алексей Власов, «Защита детей. От кого?», ТРК «НТК», Краснодар, Первое радио Кубани, г.Краснодар

 Инна Фатеева, Интервьюер радиоканала МИР, Закрытое акционерное общество Межгосударственная телерадиокомпания Мир, «МИР», г.Москва

11. «Социальная акция»

 «Мы вместе», ФГУП ВГТРК ГТРК «КУЗБАСС», Радио «Кузбасс Маяк», г.Кемерово

 Цикл интервью «Агрегаторы шашечек с Кариной Мининой» в утреннем шоу «Встань

москвичом!», АО Москва Медиа, Радиостанция «Москва FM», г.Москва

 «Коммерсантъ FM – Радиомарафон в день оглашения послания Федеральному собранию», АО

«Коммерсантъ», «Коммерсантъ FM», г.Москва

 «Спасибо доктор», Закрытое акционерное общество «Тюменское региональное телевидение и

радио», Диполь FM, г.Тюмень

ПЕЧАТНЫЕ СМИ

12. Автор / обозреватель

 Всеволод Рязанов, «Вершины Родины», ГАУ «Редакция газеты «Северная Осетия», г. Владикавказ

 Евгений Тартанов, «Последний путь», ООО Редакция газеты Голос правды, Красноармейского района, Краснодарского края, станица Полтавская

 Максим Туманов, «Собачье дело», АНО «Редакция газеты «Миасский рабочий», г. Миасс

 Елена Лалетина, «Дом без права выдачи», КГАУ «Редакция газеты «Наш Красноярский край»,

г.Красноярск

 Юлия Шигина, «За что ты меня убила, мама?», ООО «Редакция газеты «Огни Кубани»,

г.Краснодар

 Юрий Сейидов, «Дыши, мама, дыши!», АНО «Редакция газеты «Горняцкая правда»,

Челябинская обл., г. Коркино

 Алина Гарипова, «На трезвую голову», МБУ «Издательский дом «Уфа», «Уфимские ведомости»,

г.Уфа

 Елена Зуева, Блокбастер «Чужие родные». Одна история приемного ребенка», ООО МАК-

МЕДИА, «Вы и Мы», Калужская область, г.Обнинск

 Хабир Харисов, «В тундре не пропадешь», АНО «Редакция газеты «Литературная Россия»,

г.Москва

 Вячеслав Костиков, «Невыносимый Ленин», АО «Аргументы и факты», г.Москва

13. «Социальная акция»

 «Мы не победили ВИЧ, но взяли его под контроль», ООО «ИДР», «Деловой еженедельник «Профиль», г.Москва

 «Безграничные таланты», Краевая школьная газета «Перемена-Пермь», г.Пермь

 Социальная акция «Сохраним парк вместе», ООО «Управляющая компания «Альтернатива»,

«Новая городская», г.Березники

 «Пандемия глазами наших земляков…», Муниципальное унитарное предприятие редакция

газеты «Выксунский рабочий», г.Выкса

 Конкурс ледовых открыток «Чудеса на льду» памяти ледового художника Валерия

Мельникова, ООО «Издательский дом», «Амурская правда», г.Благовещенск

14. «Фотокорреспондент»

 Наталия Губернаторова, «Герои красной зоны», ЗАО «Редакция газеты «Московский Комсомолец», г.Москва

 Глеб Клементьев, «Новый год. Побеждая», ООО «БОКС ТВ», журнал «HAPPY», г.Екатеринбург

 Максим Коротченко, Садовое в кольце, Филиал ФГБУ «Редакция «Российской газеты» г. Ростов-

на-Дону

15. «Репортер»

 Евгений Тартанов, «Последний путь», ООО Редакция газеты «Голос правды», станица Полтавская

 Арина Шевченко, «Древний город из-под земли», ООО Издательский дом «Амурская правда», г.Благовещенск

 Наталья Федотова, «Тихий ужас», ООО «ПЦ «Зеленая улица», газета «Копейка», г. Иркутск

 Анна Омельченко, «Один день с почтальоном», ООО «Редакция газеты «Армавирский

собеседник», г.Армавир

 Хабир Харисов, «Пусть тебе приснятся небесные олени», АНО «Редакция газеты «Литературная

Россия», г.Москва

 Валентина Зотикова, «Лапти для президента», Филиал ФГУП «Редакция «Российской газеты», г.

Самара

 Лариса Максименко, «Два «Дугласа» — одна судьба…», ГПКО «Региональный медиахолдинг

«Кузбасс», Газета «Кузбасс», г.Кемерово

 Евгений Лобанов, «Тучи над белым монастырем», ООО «АиФ-Урал», г.Екатеринбург

16. «Интервьюер»

 Александра Михова, «Врач народа», АО «Аргументы и факты», региональное приложение «АиФ на Мурмане», г.Мурманск

 Максим Гусев, «Большие трудности малого народа: как живет «горстка» манси на Северном Урале?», Журнал «Окно в природу», г. Екатеринбург

 Инна Петрова, «Андрей Звягинцев: «Я устал повторять: да, я ЛЮБЛЮ свою Родину», Индивидуальный предприниматель Стафеева Татьяна Сергеевна, газета «Про регион», г. Смоленск

 Арслан Хасавов, Лео БОКЕРИЯ: «Публичная власть будет отвечать получил за то, чтобы человек необходимую ему медицинскую помощь», Акционерное общество «Издательский дом «Учительская газета», г.Москва

Digital СМИ

17. «Авторская программа»

 Подкаст «Одни плюсы», Логинова Маргарита, Региональное информационное агентство ВИА, сайт информационного агентства — Тайга.инфо / www.tayga.info, г.Новосибирск

 «Дробышевский. Человек разумный. Болезни в каменном веке», Станислав Дробышевский, ООО ЭрТиВиАй Продакшн, RTVI, г.Москва

 «Изнанка», ООО «Диджитал Ньюс», LIFE.ru, г.Москва

 «Экспресс-трест», Марат Сайченко, Игорь Шиляев, Алексей Баранов, Владимир Воробьев и

Руслан Сейтшаев, ООО Гигарама, Креативная лаборатория Gigarama, г.Москва

 «Теона Контридзе — О любви, музыке и Грузии», Давид Виннер, АО «Москва Медиа», YouTube-

канал «Историс — Откройте, Давид!», г.Москва

 «Студия 72», Автономная некоммерческая организация «Телерадиокомпания «Тюменское

время», «Тюменское время», г.Тюмень

18. «Документальный фильм»

 «Детоубийцы господни. Премьера спецрепортажа 66.RU об учении «избранницы Христа» Земфиры Гайнуллиной», ООО «66.РУ», г. Екатеринбург

 «Крепость. История Российского кризиса», ООО БОКОВ ФЭКТОРИ, канал «СТАРТ», г.Москва

 «Пятьдесят вторая», ООО «МЭШ», Телеграм-канал Mash, г.Москва

 «КАК_СНИМАЛИ_ВОЙНУ», Гильдия неигрового кино и телевидения, сайт «кино-театр.ру»,

г.Москва

 «История российской поп-музыки», ООО «Лента.Ру», Lenta.ru, г.Москва

 «Михаил Якушин. Первый среди первых», АО «Футбольный клуб «Динамо – Москва», Сайт

www.fcdynamo.ru, г.Москва

 «На случай шизофрении», ООО «Лайк-Ю Студиос», канал «Секреты», г.Казань

 «Нет значит нет», МИА «Россия сегодня», Интернет-СМИ «ТОК», г.Москва

 «Сестры», АНО «ТВ-Новости», RT, г.Москва

19. «Социальная акция»

 Специальный проект «Домашнее насилие», АО «Москва Медиа», сайт Москва 24, г.Москва

 «Фронтовой инстаграм», ООО Сеть городских порталов, канал «Е1.ру», г.Екатеринбург

 «Байконур переполнился больными коронавирусом: два врача на всех», ЗАО «Редакция газеты

«Московский Комсомолец», МК.ру, г.Москва

 «Неудобные вопросы», АНО Телерадиокомпания Тюменское время, Телеканал Тюменское

время, г.Тюмень

 Анимационный сериал «Детская книга войны», АО «Аргументы и факты», dkv.aif.ru, г.Москва

20. «Видеоблог»

 Информационный портал Life.ru, «Серия онлайн-экскурсий по Москве», Денис Давыдов, ООО «ДИДЖИТАЛ НЬЮС», г.Москва

 YouTube-канал «История Леонида Млечина», «Адольф Гитлер и его женщины. Страсть или прикрытие?», Млечин Леонид, г.Москва

 Инстаграм РБК, «ЧЭЗ Next», АО «РБК-ТВ», г.Москва

 YouTube-канал «#ещенепознер», «Эдуард Артемьев: «Картины мастеров», г.Санкт-Петербург

 YouTube-канал «Стрелец-молодец», «Сергей Шнуров — про «Голос», Собчак, Басту, RTVI и новый имидж», Индивидуальный предприниматель Стрелец Надежда Игоревна, г. Новая Усмань

 Канал «baltnews», «Спецпроект, посвященный 75-летию Победы Проект «Праведники мира: кто спасал евреев в Прибалтике»; рассказывает о героизме литовцев, эстонцев и латышей, рисковавших собственной жизнью ради сохранения многих жизней балтийских евреев», Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство Россия сегодня, МИА Россия сегодня, г.Москва

21. «Автор/обозреватель»

 НАТАЛИЯ МХОЯН, «Последний адрес Дон Кихота», Федеральное государственное унитарное предприятие «Информационное телеграфное агентство России», ИТАР-ТАСС, etokavkaz.ru, г.Москва

 Марина Гаричян, «На обрыве жить, у моря умирать. Как устроена Богудония — забытый рыбацкий поселок в Таганроге», ООО «Сеть городских порталов», сайт 161.ru, г.Ростов-на-Дону

 Екатерина Бормотова, «Чужому не расскажешь, что бабушка сегодня рвала обои»: как в России

выживают семьи людей с деменцией», ООО «Сеть городских порталов», Е1.ru, г.Екатеринбург

 Лада Иванова, «По следам трагедий в Казани и Перми: журналист IZHLIFE смогла свободно

пройти в три школы Ижевска», Сетевое издание «IZHLIFE», г.Ижевск

22. «Интервьюер»

 Алена Жигалова, Шоу «Алена, блин!», ООО «Супер», Портал о звездах Super.ru, г.Москва

 Элла Микушева, «Почему Архангельская область — самая бедная на Северо-Западе: отвечает

профессор МГУ Наталья Зубаревич», ООО «Сеть городских порталов», 29.ru, г.Архангельск

 Андрей Ванденко, «20 вопросов Владимиру Путину», Федеральное государственное унитарное

предприятие «Информационное телеграфное агентство России, Информационное агентство

ТАСС, г.Москва

 Серафим Сашлиев, «ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. ШАНС ИЛИ ТРАГЕДИЯ? (митр. Тихон

(Шевкунов) и А. Архангельский) //12 сцена», YouTube-канал «Серафим», г.Жуковский

 Надежда Стрелец, «Юлия Меньшова — про уход с Первого канала, отношения с Максимом

Галкиным, черные списки и феминизм», Индивидуальный предприниматель Стрелец Надежда

Игоревна, YouTube-канал «Стрелец-молодец», г. Новая Усмань

 Семен Бойков, «Внук коменданта Освенцима: я никогда не прощу своего деда за то, что он

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25. Гагарин life

 «Дорога в космос лежит через Липецк», ОБУ, Издательский дом «Липецкая газета», г.Липецк

 «Воспоминания о Гагарине», Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Тула», «Россия-1», г.Тула

 «Эй, послушайте, разве это нормально?»: космонавт Максим Сураев раскритиковал работу

Роскосмоса под руководством журналиста», ООО «Сеть городских порталов», 74.ru, г.

Челябинск

 «GAGARIN: этот полетит первым», Студенческое объединение (СО), интернет-портал «Место

встречи. Сибирь» — readymag.com, г.Новосибирск

 «Просто космос», Борисоглебский филиал АУ ВО «РИА «Воронеж» — редакция районной

газеты «Борисоглебский вестник», Газета «Борисоглебский вестник», г.Борисоглебск

 «Виртуальные экскурсии в музей», Закрытое акционерное общество Межгосударственная

телерадиокомпания Мир, Телеканал «МИР», г.Москва

 «Космос. Путь на старт», АО «Телекомпания НТВ», НТВ, г.Москва

Источник: https://ruj.ru/events/announcements/otborochnaya-komissiya-tefi-multimedia-otobrala-long-list-po-kazhdoi-nominatsii-15911