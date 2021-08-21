Владимир Соловьёв высказал своё мнение по поводу внесения телеканала «Дождь» в реестр СМИ-иноагентов

Минюст России внес телеканал «Дождь» в список СМИ-иностранных агентов. Соответствующие записи появились в пятницу в реестре министерства. «Мы всегда против любых ограничений, которые накладываются на средства массовой информации как у нас в стране, так и за рубежом.

Хотя в принципе присвоение звания иноагента не нарушает свободу печати, то есть дает возможность СМИ продолжать говорить все точно так же, как они и хотели говорить, тем не менее очень многие интервьюеры отказываются общаться со средствами массовой информации, [включенными в реестр иноагентов], отказываются спонсоры общаться с этими СМИ, и, конечно, доход у этих СМИ может привести к исчезновению рабочих мест», — заявил ТАСС глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв.

По словам Соловьёва, критерии, по которым СМИ вносят в реестр иноагентов, неизвестны. Он также отметил, что, по мнению юристов СЖР, юридические лица, попавшие в список, покинуть его уже не смогут.

«Мы не понимаем, по каким критериям происходит занесение в этот список. Никто не объясняет, почему конкретно это произошло. Из-за чего СМИ занесено в этот список. И это, конечно, вызывает озабоченность, потому что все из нас каким-то образом контактировали с западными СМИ и так далее. Получается, что многие могут попасть в этот список. При этом наши юристы Союза журналистов считают, что те, кто в этот список попал среди юридических лиц, его покинуть уже не смогут. А вот физические лица вполне могут этот список покинуть», — заключил он.

Министерство юстиции РФ включило в реестр иноагентов телеканал «Дождь», издание «Важные истории» и семь журналистов 20 августа. Согласно реестру, иноагентами признаны юридическое лицо Istories Fonds, зарегистрированное в Латвийской Республике, и ООО «Телеканал «Дождь». Также иноагентами признаны главный редактор «Важных историй» Роман Анин, редакторы Роман Шлейнов и Олеся Шмагун, а также журналисты издания Дмитрий Великовский, Алеся Мароховская и Ирина Долинина. Помимо них, Минюст признал иноагентом руководителя общественного движения «Якутия. Наше мнение» Степана Петрова.

Согласно закону, физические лица — иноагенты должны не реже одного раза в полгода представлять отчет о своей деятельности, включая сведения о целях расходования денежных средств и использования иного имущества, полученных от иностранных источников. Также они обязаны указывать наличие статуса иноагента, в том числе при обращении в госорганы, органы местного самоуправления, общественные объединения, образовательные организации, а также в издаваемых и распространяемых ими материалах. Кроме того, для физических лиц, включенных в реестр иноагентов, установлен запрет на допуск к госслужбе и органах местного самоуправления. За неисполнение этих требований предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Источник: https://ruj.ru/news/po-povodu-vneseniya-telekanala-dozhd-v-reestr-smi-inoagentov-15939