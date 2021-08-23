Нужна помощь семье Житковых, пострадавшей от пожара

Срочно нужна помощь!

В результате пожара в селе Павловка Кинельского района Самарской области сгорел дом многодетной семьи Романа и Анны Житковых. Семья осталась без крова, сгорели вещи и документы. Семья остро нуждается в самом необходимом:

— всё для грудного ребёнка;

— вещи женские размер 48, 50;

— школьная форма, 48 размер, вещи на девочку рост 122;

— вещи мужские большого размера;

— обувь мужская 46 размер;

— обувь детская для девочки 29,30 размер;

— обувь женская 37, 38 размер.

Для материальной помощи номер карты:

2202 2013 8316 2530

Анна Анатольевна Житкова.

Вещи вы можете отдать по адресу: п. Комсомольский

ул. 50 лет Октября, дом 12, кв. 14.

Телефон для связи:

8(917)1108264 Анна Житкова.

В Кинельском районе 21-22 августа произошел природный пожар, охвативший огнем огромную территорию Бузулукского бора, а также жилые строения в населенных пунктах.