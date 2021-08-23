Нужна помощь семье Житковых, пострадавшей от пожара

Срочно нужна помощь!
В результате пожара в селе Павловка Кинельского района Самарской области сгорел дом многодетной семьи Романа и Анны Житковых. Семья осталась без крова, сгорели вещи и документы. Семья остро нуждается в самом необходимом:
— всё для грудного ребёнка;
— вещи женские размер 48, 50;
— школьная форма, 48 размер, вещи на девочку рост 122;
— вещи мужские большого размера;
— обувь мужская 46 размер;
— обувь детская для девочки 29,30 размер;
— обувь женская 37, 38 размер.
Для материальной помощи номер карты:
2202 2013 8316 2530
Анна Анатольевна Житкова.
Вещи вы можете отдать по адресу: п. Комсомольский
ул. 50 лет Октября, дом 12, кв. 14.
Телефон для связи:
8(917)1108264 Анна Житкова.
В Кинельском районе 21-22 августа произошел природный пожар, охвативший огнем огромную территорию Бузулукского бора, а также жилые строения в населенных пунктах.