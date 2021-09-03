Ирину Цветкову избрали председателем общественного совета министерства культуры Самарской области

В Самарском театре кукол состоялось заседание общественного совета министерства культуры Самарской области. Одним из вопросов заседания было избрание председателя общественного совета министерства. Коллеги единогласно проголосовали за кандидатуру Ирины Владимировны Цветковой, выдвинутую министром культуры Татьяной Павловной Мрдуляш.

Ирина Владимировна Цветкова – заслуженный работник культуры, член Совета при губернаторе Самарской области по культуре и искусству, председатель Общественного совета Министерства культуры Самарской области, секретарь Союза журналистов России, председатель СОО СЖР, председатель Ассоциации творческих союзов Самарской области, шеф-редактор издания «Свежая газета. Культура».

Поздравляем Ирину Владимировну с избранием!