Ирина Цветкова приняла участие в съёмке программы «Обозреватель»

В гостях у телекоммуникационного холдинга Тольятти -«ЛАДА-МЕДИА» побывали Ирина Цветкова и Роман Каргополов.

Одиннадцать творческих союзов Самарской области – журналисты, писатели, художники, кинематографисты, архитекторы и т.д. – реализуют в регионе множество ярких проектов, посвящённых 170-летию образования губернии.

Об этом сообщила председатель Ассоциации творческих союзов Самарской области, руководитель областной организации Союза журналистов России, заслуженный работник культуры РФ Ирина Цветкова.

Вместе с кинорежиссёром Романом Каргаполовым Ирина Владимировна приняла участие в съёмке программы «Обозреватель». Гости рассказали главному редактору телеканала ТОЛЬЯТТИ 24 Яне Левиной о наиболее интересных мероприятиях к знаковому юбилею. Среди них – фотовыставки, проводимые областной организацией Союза журналистов России, общественная акция «Благородство», международный фестиваль «Кино – детям», концерты, вернисажи, презентации книг и многое-многое другое.

Не так давно в честь Дня российского кино в Самаре прошёл премьерный показ приключенческой комедии «Сокровища Разина», снятой Романом Каргаполовым.

– Фильм создавался на самарской земле, с участием артистов нашего края. Он захватывает с первых кадров и оставляет яркие впечатления, – поделилась Ирина Цветкова.

Между тем , Роман Каргаполов продолжает работать над фильмом «Икона» об истории Ташлинской иконы Божией матери «Избавительница от бед». О ходе работы над фильмом и о многом другом – в понедельник, 6 сентября, в 19:20 в программе «Обозреватель» с участием Ирины Цветковой и Романа Каргаполова на телеканале ТОЛЬЯТТИ 24.

Текст: «ЛАДА-МЕДИА».