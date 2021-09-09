В театре «Самарская площадь» прошла пресс-конференция с участием артистов Центрального академического театра Российской Армии. Партнером мероприятия выступило Самарский областное отделение Союза журналистов России.

Пресс-конференция была посвящена межрегиональному проекту «Большие гастроли», в котором участвуют Центральный академический театр Российской Армии (ЦАТРА) и театр «Самарская площадь».

Главный гость — народная артистка РСФС Алина Покровская, известная зрителям по фильмам «Офицеры», «Трое в лодке, не считая собаки». Пообщаться с великой артисткой приехала и Глава г.о. Самара Елена Лапушкина.

В этот же вечер Алина Станиславовна сделала зрителям долгожданный подарок – сыграла на сцене «Самарской площади» моноспектакль-бенефис «Баба голубиная».

О проекте «Большие гастроли», о столичном и провинциальном театрах журналисты пообщались с руководителем Департамента культуры и молодежной политики Администрации г.о. Самара Татьяной Шестопаловой, заместителем директора театра по развитию Миленой Авимской, режиссером-постановщиком Андреем Бадулиным и актерами театра Российской армии.

В рамках межрегионального направления «Больших гастролей» с 8 по 10 сентября 2021 года в театре «Самарская площадь» Центральный академический театр Российской Армии представит две постановки «Бабу голубиную» и «Метод Гронхольма». В эти же дни в Москве театр «Самарская площадь» покажет столичной публике три спектакля: «Кавказский меловой круг», «Русский и литература» и «Ревизор».