«Вся Россия-2021″. Молодёжный журналистский центр — ориентир на практику

В рамках проведения Форума современной журналистики «Вся Россия-2021″ в Сочи состоялась дискуссия с участием молодых журналистов. Её провел Роман Серебряный, секретарь Союза журналистов России. Главный вопрос — «Остаться в прошлом или двигаться в будущее?»

Сейчас из-за распространения новой корововирусной инфекции многое ушло в цифровое пространство. Поэтому без соцсетей современная журналистика уже невозможна. «А вот как вычислять целевую аудиторию и набирать её?» — вопрос, который интересует не только тех, кто профессионально работает с информацией. И при этом нужно ещё не только привлекать интересной новостью, но и уметь зарабатывать.

- А это значит своего читателя нужно приучить, что за цифровые ресурсы надо платить. Люди должны чем-то жертвовать: либо это время, либо деньги, либо свои данные, — отметил Роман Серебряный. — Цифровые границы нужно выстраивать. Сначала — технология, потом — творчество. Нужен алгоритм. И все время нужно «двигаться» в медиапространстве. Каждый день. И понимать, где мы сейчас живём. Всё время меняться, перестраиваться и запускать новые соцсети. Просто создание контента и творчество сейчас без алгоритма не работает.

Участники тут же поинтересовались, а если не успели попасть в рейтинг Яндекс. Дзен и ТikTok, есть ли новые площадки?

Спрогнозировали, что через год или полгода возможно и появятся новые соцсети. Молодые журналисты уже готовы принять участие в цифровой «битве»!

Разговор также шел и об информационном продукте. Как показывает практика, люди хотят читать подтверждение своего мнения, они ищут подтверждения именно своей точки зрения. Сейчас главное угадать алгоритм, например ТikToka, а раньше говорили исключительно о качестве материала. И это реальность. Дистрибуция вышла на первое место. А ещё необходимо обращать внимание на размер текста. Как правило, сейчас аудитория не читает большие статьи.

- Как пользователи мы видим упрощение, но, на самом деле, это усложнение, необходимо точно попасть с материалом. Получается сложное упрощение, — отметил секретарь СЖР.

Обсуждался вопрос, как расположить к себе читателя. Чтобы автору добиться доверительных отношений с аудиторией, материал должен быть аналитическим, с чётким подкреплением мнения эксперта. Ну и, если вы хотите, чтоб вас публиковали по окончании журфака «без опыта работы», нужно уже с 3 — го курса быть активными в соцсетях. При этом не забывать, что журналист — это ответственность и знание законов.

Форум современной журналистики «Вся Россия — 2021″ проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.