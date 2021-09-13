Взаимодействие судов и СМИ : перспективы, проблемы и пути их решения

На Форуме современной журналистики «Вся Россия — 2021» были обсуждены вопросы взаимодействия судов и СМИ. С докладом «Взаимопонимание — основа прагматического взаимодействия» выступил Владимир Ляхницкий, судья Иркутского областного суда. Он отметил, что сейчас суды стали более открытыми для прессы. Тем не менее, поставленная ранее задача по-прежнему остаётся — выстроить деловое конструктивное сотрудничество со СМИ. Потому что интерес журналистов огромный, особенно при рассмотрении громких дел.

В качестве модератора выступил председатель комиссии Совета судей РФ по связям с государственными органами, общественными организациями средствами массовой информации Евгений Шепелин, а секретарь СЖР, директор Научно- методического Центра «Кафедра ЮНЕСКО по авторском праву и другим правам интеллектуальной собственности» факультета права Михаил Федотов общался с собравшимися по видеосвязи. Он отметил, что необходимо разработать специальную памятку для прессы, которая работает в судах и занимается освещением резонансных дел. Потому что такие тонкие истории требуют особой осторожности и внимания. Чтобы не возникало конфликта, недопонимания и чтобы не складывалось предвзятого отношения. Федотов предложил выделить во время процесса в самом зале судебного заседания специальные места для прессы и места для интервью, чтобы их не делали на улице или в коридорах судов.

Владимир Гришай, доктор социологических наук, профессор, академик РАЕН рассказал о тенденциях изменения информационного освещения деятельности судов в СМИ как фактор динамики доверия граждан к судебной системе». Алексей Лаков , председатель Санкт- Петербургского городского суда сделал доклад на тему: « Санкт — Петербург- город пилотных проектов по взаимодействию судебной системы со СМИ» . Он отметил, что в их городе налажен чёткий алгоритм взаимодействия с прессой, и проблем не возникает, в результате их пресс-службы, отлично работая со СМИ , также начали прямое общение с гражданами, пользователями соцсетей, которые создают фон в цифровом пространстве.

Форум современной журналистики «Вся Россия — 2021″ проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

По материалам сайта: https://ruj.ru/news/vsya-rossiya-2021-vzaimodeistvie-sudov-i-smi-perspektivy-problemy-i-puti-ikh-resheniya-16063