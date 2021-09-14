«ВСЯ РОССИЯ-2021». Изменения в законодательстве РФ, касающиеся СМИ

На форуме «Вся Россия — 2021″ руководитель юридического отдела Союза журналистов России и директор Центра правовой защиты журналистов Анна Белозерова рассказала участникам форума о самых последних и наиболее актуальных для журналистов изменениях в законодательстве.

Так, за последние годы утверждены новые формулировки и ужесточена ответственность за клевету. При этом наказание теперь несут не только журналисты, но и владельцы аккаунтов в социальных сетях, которые распространяют заведомо ложную информацию.

Еще одним важным уточнением стало присутствие журналистов на митингах. Чтобы избежать административного наказания, представители СМИ должны иметь отличительный знак-признак.

- Отличительный знак-признак для журналистов утвержден Роскомнадзором при участии Союза журналистов России, и тот, кто участвует в митинге как журналист, обязательно должен его при себе иметь. Летом 2021 года внесено еще одно очень важное изменение в статью 4 Закона о СМИ. Теперь на законодательном уровне запрещено распространение информации об организациях, которые на территории Российской информации запрещены. Существует единый федеральный список — реестр, который содержит в себе весь список таких организаций. И для того, чтобы перепроверить себя и не оказаться под угрозой наказания, лучше проверить информацию на соответствующем ресурсе , — подчеркнула директор Центра правовой защиты журналистов Анна Белозерова.

Участники форума обсудили изменения законодательства для СМИ в части рекламы, цензуры, маркировок и других актуальных тем.

Специалисты Центра правовой защиты журналистов отметили, что активно проводят встречи с представителями средств массовой информации для того, чтобы вовремя обращать внимание авторов на те или иные изменения. В 2020 году образовательные семинары прошли как в онлайн, так и в оффлайн форматах.

Форум современной журналистики «Вся Россия-2021″ проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.