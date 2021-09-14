«ВСЯ РОССИЯ-2021». Основы правовой журналистики

О тенденциях в правовых программах и сюжетах на российском телевидении участники форума «Вся Россия — 2021″ рассуждали вместе с заместителем председателя Союза журналистов России Алексеем Вишневецким.

На примере истории «Скопинского маньяка» разобрали подход авторов к интерпретации фактов, в том числе в правовом поле. История, получившая громкую огласку в 2004 году, получила вторую жизнь после освобождения преступника. Журналисты телеканалов, авторы блогов в сети интернет придали огласку несправедливому, по их личному мнению, освобождению опасного преступника. При этом не многие обратились к архивным публикациям коллег того времени для того, чтобы собрать детальную информацию по конкретному делу.

- В то время были даны исчерпывающие ответы на те вопросы, которые задают журналисты сегодня, с правовой точки зрения. Эдуард Петров тогда был едва ли не единственным журналистом, которому удалось спуститься в тот самый бункер, а правоохранительные органы давали подробный комментарий на счет меры пресечения. На тот момент это была высшая мера наказания и преступник ее получил. А сегодня очень немногие журналисты потрудились изучить материалы. От сюда появляется искажение информации и надуманные инфоповоды, — заметил Алексей Вишневецкй.

Форум современной журналистики «Вся Россия-2021″ проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.