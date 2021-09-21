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Всероссийский конкурс журналистов «ИМЯ ЕЙ — ЖЕНЩИНА!»

С 15 августа по 15 декабря 2021 года Общероссийской общественно-государственной организацией «Союз женщин России» в партнерстве с Союзом журналистов России, Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, региональными отделениями Союза женщин России проводит Всероссийский конкурс журналистов «ИМЯ ЕЙ — ЖЕНЩИНА!».

ПОЛОЖЕНИЕ

о Всероссийском конкурсе журналистов

«ИМЯ ЕЙ — ЖЕНЩИНА!» 

 Учредитель и организатор конкурса  «Имя ей — Женщина!»  (далее – конкурс) Общероссийская общественно-государственная организация «Союз женщин России».

Партнеры конкурса:

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации,  Союз журналистов России,   региональные отделения Союза женщин России

Информационные партнеры конкурса:

отраслевой  журнал «Журналист», журнал «Журналистика и медиарынок»,  региональные СМИ

Конкурс направлен на  продвижение  позитивного образа современной женщины в СМИ, привлечение внимания к  освещению деятельности Союза женщин России, региональных отделений СЖР.

Настоящее Положение определяет  порядок проведения Всероссийского конкурса журналистов

           К участию в конкурсе приглашаются представители  средств массовой информации, а также внештатные авторы СМИ.

           На конкурс  представляются  статьи, интервью, репортажи, очерки и другие журналистские материалы, опубликованные в печатных СМИ, на веб-сайтах, за период  с 15 августа  по 15 декабря 2021 года.

                          Номинации конкурса

  • «Союз женщин России — союз слова и дела». Журналистские  работы,

освещающие деятельность Союза женщин России, его региональных отделений, женских советов на местах.

  • «Не женское это дело?!»   Журналистские работы, посвященные

женщинам  редких  профессий, уникальных достижений и увлечений.

  • «Преодоление». Журналистские работы, посвященные преодолению

женщинами трудных  жизненных  ситуаций.

  • «Нет предела совершенству». Журналистские работы о женщинах,

добившихся успехов в  своем деле,  науке,  творчестве, спорте, искусстве  и  гармонии в семье, работе, общественной  деятельности.

  • «Хозяйки села».  Журналистские  работы, посвященные женщинам с

интересными  судьбами, живущими  и работающими в сельской местности.

  • «Много — не мало». Журналистские  работы,  посвященные

жизненному укладу и секретам  родительского  воспитания в большой семье.

  • «И в будни, и в праздники». Фотографии женщин в работе и

повседневных заботах,  в кругу семьи, спорте, творчестве, общении с природой…

                              Жюри конкурса  и подведение итогов

     Союз женщин России формирует жюри  конкурса в составе: представителей  Союза журналистов России и  медиасферы, региональных отделений  Союза женщин России.      

   Победители  конкурса определяются в каждой номинации и награждаются   Дипломом Союза женщин России и Союза журналистов России «Победитель Всероссийского конкурса журналистов «Имя ей — женщина!»  и специальным призом.

      Чествование победителей  конкурса проводится в Москве с участием  представителей  органов государственной власти, общественных деятелей и СМИ,  партнеров Союза женщин России.

       Лучшие работы  будут опубликованы в журнале «Союз женщин России» и информационных ресурсах партнеров конкурса.

                                          Требования к соискателям

         Конкурсные материалы, опубликованные в печатных СМИ,  принимаются в формате «word»  и  в виде pdf-файлов, прикрепленных к письму в виде ссылок на опубликованные материалы с  корректным указанием СМИ.

        Материалы веб-сайтов – кодированные скриншоты в формате JPEG; в архивированных файлах, прикрепленных к письму, или в виде ссылок.

        Язык публикаций – русский.

        К рассмотрению не принимаются материалы, представленные не в полном объеме, а также содержащие 50 и более процентов текста, являющегося перепечаткой из других средств массовой информации.

                              Заключительные положения

         Материалы конкурсных работ и сопроводительные документы к ним направляются в Союз женщин России   с пометкой «Имя ей — Женщина» на электронную почту konkurs-wuor@yandex.ru   до 15 декабря 2021 года (включительно).

        Заявки и работы, поступившие позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

          По возникающим  вопросам конкурса  обращаться к советнику Председателя СЖР —  координатору конкурса Алениной  Надежде Владимировне по электронной почте konkurs-wuor@yandex.ru или тел.

8 (495) 694 5640