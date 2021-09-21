С 15 августа по 15 декабря 2021 года Общероссийской общественно-государственной организацией «Союз женщин России» в партнерстве с Союзом журналистов России, Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, региональными отделениями Союза женщин России проводит Всероссийский конкурс журналистов «ИМЯ ЕЙ — ЖЕНЩИНА!».
ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе журналистов
«ИМЯ ЕЙ — ЖЕНЩИНА!»
Учредитель и организатор конкурса «Имя ей — Женщина!» (далее – конкурс) Общероссийская общественно-государственная организация «Союз женщин России».
Партнеры конкурса:
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Союз журналистов России, региональные отделения Союза женщин России
Информационные партнеры конкурса:
отраслевой журнал «Журналист», журнал «Журналистика и медиарынок», региональные СМИ
Конкурс направлен на продвижение позитивного образа современной женщины в СМИ, привлечение внимания к освещению деятельности Союза женщин России, региональных отделений СЖР.
Настоящее Положение определяет порядок проведения Всероссийского конкурса журналистов
К участию в конкурсе приглашаются представители средств массовой информации, а также внештатные авторы СМИ.
На конкурс представляются статьи, интервью, репортажи, очерки и другие журналистские материалы, опубликованные в печатных СМИ, на веб-сайтах, за период с 15 августа по 15 декабря 2021 года.
Номинации конкурса
- «Союз женщин России — союз слова и дела». Журналистские работы,
освещающие деятельность Союза женщин России, его региональных отделений, женских советов на местах.
- «Не женское это дело?!» Журналистские работы, посвященные
женщинам редких профессий, уникальных достижений и увлечений.
- «Преодоление». Журналистские работы, посвященные преодолению
женщинами трудных жизненных ситуаций.
- «Нет предела совершенству». Журналистские работы о женщинах,
добившихся успехов в своем деле, науке, творчестве, спорте, искусстве и гармонии в семье, работе, общественной деятельности.
- «Хозяйки села». Журналистские работы, посвященные женщинам с
интересными судьбами, живущими и работающими в сельской местности.
- «Много — не мало». Журналистские работы, посвященные
жизненному укладу и секретам родительского воспитания в большой семье.
- «И в будни, и в праздники». Фотографии женщин в работе и
повседневных заботах, в кругу семьи, спорте, творчестве, общении с природой…
Жюри конкурса и подведение итогов
Союз женщин России формирует жюри конкурса в составе: представителей Союза журналистов России и медиасферы, региональных отделений Союза женщин России.
Победители конкурса определяются в каждой номинации и награждаются Дипломом Союза женщин России и Союза журналистов России «Победитель Всероссийского конкурса журналистов «Имя ей — женщина!» и специальным призом.
Чествование победителей конкурса проводится в Москве с участием представителей органов государственной власти, общественных деятелей и СМИ, партнеров Союза женщин России.
Лучшие работы будут опубликованы в журнале «Союз женщин России» и информационных ресурсах партнеров конкурса.
Требования к соискателям
Конкурсные материалы, опубликованные в печатных СМИ, принимаются в формате «word» и в виде pdf-файлов, прикрепленных к письму в виде ссылок на опубликованные материалы с корректным указанием СМИ.
Материалы веб-сайтов – кодированные скриншоты в формате JPEG; в архивированных файлах, прикрепленных к письму, или в виде ссылок.
Язык публикаций – русский.
К рассмотрению не принимаются материалы, представленные не в полном объеме, а также содержащие 50 и более процентов текста, являющегося перепечаткой из других средств массовой информации.
Заключительные положения
Материалы конкурсных работ и сопроводительные документы к ним направляются в Союз женщин России с пометкой «Имя ей — Женщина» на электронную почту konkurs-wuor@yandex.ru до 15 декабря 2021 года (включительно).
Заявки и работы, поступившие позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
По возникающим вопросам конкурса обращаться к советнику Председателя СЖР — координатору конкурса Алениной Надежде Владимировне по электронной почте konkurs-wuor@yandex.ru или тел.
8 (495) 694 5640