С 15 августа по 15 декабря 2021 года Общероссийской общественно-государственной организацией «Союз женщин России» в партнерстве с Союзом журналистов России, Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, региональными отделениями Союза женщин России проводит Всероссийский конкурс журналистов «ИМЯ ЕЙ — ЖЕНЩИНА!».

ПОЛОЖЕНИЕ

о Всероссийском конкурсе журналистов

«ИМЯ ЕЙ — ЖЕНЩИНА!»

Учредитель и организатор конкурса «Имя ей — Женщина!» (далее – конкурс) Общероссийская общественно-государственная организация «Союз женщин России».

Партнеры конкурса:

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Союз журналистов России, региональные отделения Союза женщин России

Информационные партнеры конкурса:

отраслевой журнал «Журналист», журнал «Журналистика и медиарынок», региональные СМИ

Конкурс направлен на продвижение позитивного образа современной женщины в СМИ, привлечение внимания к освещению деятельности Союза женщин России, региональных отделений СЖР.

Настоящее Положение определяет порядок проведения Всероссийского конкурса журналистов

К участию в конкурсе приглашаются представители средств массовой информации, а также внештатные авторы СМИ.

На конкурс представляются статьи, интервью, репортажи, очерки и другие журналистские материалы, опубликованные в печатных СМИ, на веб-сайтах, за период с 15 августа по 15 декабря 2021 года.

Номинации конкурса

«Союз женщин России — союз слова и дела». Журналистские работы,

освещающие деятельность Союза женщин России, его региональных отделений, женских советов на местах.

«Не женское это дело?!» Журналистские работы, посвященные

женщинам редких профессий, уникальных достижений и увлечений.

«Преодоление». Журналистские работы, посвященные преодолению

женщинами трудных жизненных ситуаций.

«Нет предела совершенству». Журналистские работы о женщинах,

добившихся успехов в своем деле, науке, творчестве, спорте, искусстве и гармонии в семье, работе, общественной деятельности.

«Хозяйки села». Журналистские работы, посвященные женщинам с

интересными судьбами, живущими и работающими в сельской местности.

«Много — не мало». Журналистские работы, посвященные

жизненному укладу и секретам родительского воспитания в большой семье.

«И в будни, и в праздники». Фотографии женщин в работе и

повседневных заботах, в кругу семьи, спорте, творчестве, общении с природой…

Жюри конкурса и подведение итогов

Союз женщин России формирует жюри конкурса в составе: представителей Союза журналистов России и медиасферы, региональных отделений Союза женщин России.

Победители конкурса определяются в каждой номинации и награждаются Дипломом Союза женщин России и Союза журналистов России «Победитель Всероссийского конкурса журналистов «Имя ей — женщина!» и специальным призом.

Чествование победителей конкурса проводится в Москве с участием представителей органов государственной власти, общественных деятелей и СМИ, партнеров Союза женщин России.

Лучшие работы будут опубликованы в журнале «Союз женщин России» и информационных ресурсах партнеров конкурса.

Требования к соискателям

Конкурсные материалы, опубликованные в печатных СМИ, принимаются в формате «word» и в виде pdf-файлов, прикрепленных к письму в виде ссылок на опубликованные материалы с корректным указанием СМИ.

Материалы веб-сайтов – кодированные скриншоты в формате JPEG; в архивированных файлах, прикрепленных к письму, или в виде ссылок.

Язык публикаций – русский.

К рассмотрению не принимаются материалы, представленные не в полном объеме, а также содержащие 50 и более процентов текста, являющегося перепечаткой из других средств массовой информации.

Заключительные положения

Материалы конкурсных работ и сопроводительные документы к ним направляются в Союз женщин России с пометкой «Имя ей — Женщина» на электронную почту konkurs-wuor@yandex.ru до 15 декабря 2021 года (включительно).

Заявки и работы, поступившие позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

По возникающим вопросам конкурса обращаться к советнику Председателя СЖР — координатору конкурса Алениной Надежде Владимировне по электронной почте konkurs-wuor@yandex.ru или тел.

8 (495) 694 5640