ВЫШЕЛ НОВЫЙ НОМЕР «СВЕЖЕЙ ГАЗЕТЫ. КУЛЬТУРЫ»

Сегодня вышел в свет новый номер «Свежей газеты. Культуры». Учредитель издания — Самарское областное отделение Союза журналистов России.

«Культурный код» – так называется первополосный материал ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА. И хотя любой номер можно при желании «подверстать» к этой теме, но всё-таки завершающийся сентябрь прошел настолько бурно, что буквально подтолкнул к высказыванию, да и организаторы книжного фестиваля «Время читать» посодействовали, назвав так одну из своих дискуссий.

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Сразу несколько «объектов» открыли в Самаре в сентябре – парк Дружбы народов в «Волгаре», сквер «Аленький цветочек» на углу Фрунзе и Красноармейской и несчетное число муралов – где надо, где надо не очень и где не надо вовсе. Об этом – в материале ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА и Ксении ГАРАНИНОЙ «Места есть – дело за гениями». К этим событиям можно присоединить и перформансы на Фабрике-кухни («Перформанс из трех блюд» Ксении ГАРАНИНОЙ).

Столько изменений, что нам показалось своевременным порассуждать о лакунах в самарской топонимике, особенно тогда, когда город так упорно стремится удревнить свою историю («Некоторые размышления о ранней истории Самары» Эдуарда ДУБМАНА); и о травматичных изменениях нашей этической системы («Что такое плохо, знает прокурор» и «О, дайте, дайте мне!» Германа ДЬЯКОНОВА).

И еще одна важная тема, влияющая на культурный код территории – способность побороть страх («Человек и его мозаика извечных страхов» Сергея ГОЛУБКОВА) даже тогда, когда его прямо-таки навязывают («Словарь ковидной эпохи» Татьяны РОМАНОВОЙ).

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Помните, в предыдущем номере, я «пугал» вас «убойным» по насыщенности месяцем. И я не обманывал – так всё оно и происходит. Мой товарищ, услышав мой «рассказ очевидца» и программу на оставшуюся половину месяца, вздохнул и произнес: «У тебя каждый день – праздник! Я бы застрелился…»

Но я пока временю с реализацией совета. На страницах «Свежей» – только часть сентябрьских событий. К уже упомянутым – фестиваль «Шостакович. ХХ век» («Мечты сбываются?» Ольги КРИШТАЛЮК, «Эффект Уствольской» и «Рядовой концерт фестиваля» Дмитрия ДЯТЛОВА, «Музыкальный пэчворк» Анны ЛАЗАНЧИНОЙ – и это только начало, рецензии растянутся на три номера газеты: «она же не резиновая»); фестиваль «Время читать!» (Юлия АВДЕЕВА); итоги конкурса «Добрые новости» (Елена АБКИНА); гала-джаз в Струковском саду («День Самары – День джаза» Игоря ВОЩИНИНА); «Золотая Маска» в Новокуйбышевске» (Татьяна ЖУРЧЕВА); фестиваль «Время театра» в Сызрани (Александр ИГНАШОВ); «Большие гастроли» Центрального академического театра Российской армии («Ностальгия по…» Галины ТОРУНОВОЙ) и Калининградского театра кукол («Кит и кот. Или всё наоборот?» Татьяны ГРУЗИНЦЕВОЙ); премьера в тольяттинском Молодежном драматическом театре («Всё равно тебя никто не любит» Александра ТИХОНОВА); гастроль Национального филармонического оркестра под управлением Владимира Спивакова с солисткой Екатериной Петровой, нашей землячкой («Пленительная сладость» Ольги КРИШТАЛЮК); новые экспозиции в галерее «Виктория» («Два типа искусства» Ильи САМОРУКОВА); итоговая выставка конкурса «Жигулевская палитра» («Ираида Миронова: «Ради продвижения талантливых детей и талантливых педагогов» Юлии АВДЕЕВОЙ)…

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Герои номера – актрисы Роза Хайруллина («Роза, она сама – служение театру» Валерия БОНДАРЕНКО) и Жанна Романенко («Весенний сад, цветущий благородно!» Александра ИГНАШОВА), руководитель ГТРК «Самара» Елена Крылова («Штрихи к портрету» Виктории ТРИФОНОВОЙ) и один из первых самарских диджеев Павел Маргулян («Человек радио» Светланы ВНУКОВОЙ).

Михаил ПЕРЕПЕЛКИН знакомит нас с историей удивительной самарской семьи («Старший из младших Кузьминых и его истории»). Энциклопедия «Самара в их жизни» Александра ЗАВАЛЬНОГО пополнилась главкой о поэте и публицисте Петре Кичееве.

Рубрика «Зеркало для героя» Леонида НЕМЦЕВА посвящена ушедшему от нас Жану-Полю Бельмондо («Любите ли вы Бебеля?»). И даже «сказочка» Зои КОБОЗЕВОЙ – обычно удаленно-метафоричная – посвящена памяти выдающегося самарского архивиста Андрея Удинцева («Тряпочки»).

В «Неизданном Натальи ЭСКИНОЙ» – ироничное эссе «Что ел и пил Бетховен».

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Вот таким, на наш взгляд, было то время, пока нас не было с вами. Очень надеемся, что и следующие две недели будут для нас/вас столь же содержательны и насыщены увлекательными сюжетами. Начинаются фестивали «Волга театральная» и «Рожденные в сердце России». Премьеры ожидают нас в СамАрте («Темные аллеи») и «Гранях» («Мария Стюарт») и еще 48 «Самарских премьер», которые мы выделили из прочих.

Надеемся встретить вас там. Если нет – «Смотрите вместе» с Олегом ГОРЯИНОВЫМ («Снова поезд»), «Читайте вместе» с Константином ПОЗДНЯКОВЫМ («Жертвы научной фантастики»). Заглядывайте на нашу «Книжную полку». И помните, что «Не только книги имеют свою судьбу» (Герман ДЬЯКОНОВ)

Читайте «Свежую» и изучайте творчество Сергея САВИНА – наш художник с нами!

Читайте «Свежую»: «Всегда много путей достичь цель есть».

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С номером газеты можно вновь познакомиться в Самарской государственной филармонии, Академическом театре оперы и балета, Академическом театре драмы имени М. Горького, СамАрте, Самарском театре кукол, театре кукол «Лукоморье», театрах «Камерная сцена» и «Самарская площадь», Волжском народном хоре, Доме актера имени М. Г. Лазарева, Агентстве социокультурных технологий, Доме журналиста, Доме кино, Доме архитектора, Самарском художественном музее, Музее Алабина, Музее Модерна, Литературном музее, галереях «Виктория», «Арт-сезон» и Nostalie, Музее Эльдара Рязанова, музее «Самара Космическая», Выставочном зале Союза художников, Детской картинной галерее, художественном салоне «Арт-Портал», Грушинском клубе, Пушкинском народном доме, Областной универсальной научной библиотеке, Центральной городской библиотеке имени Н. К. Крупской, Областной юношеской библиотеке, Областной детской библиотеке, Областной библиотеке для слепых, Областном архиве, Центр социализации молодежи, Доме Дружбы народов, Дворце детского и юношеского творчества, Государственном институте культуры, Самарском университете, Академии Наяновой, Самарском музыкальном училище, Детской музыкальной школе № 3 имени М. И. Глинки, Самарском колледже культуры, Мэрии города Тольятти, Дворце культуры и Центральной городской библиотеке имени А. С. Пушкина г. о. Новокуйбышевск.

Текст: В.В. Долонько