Сегодня в Союзе журналистов событие — исполнилось 10 лет «Свежей газете. Культуре» — уникальному культурно-просветительскому изданию. 23 сентября 2011 года газета была зарегистрирована Управлением ФСН в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области . Если посчитать, то за 10 лет газету прочитало 4 миллиона 300 тысяч читателей.

Поздравляем шеф-редактора Ирину Цветкову, главного редактора Виктора Долонько и всех корреспондентов издания с Днем рождения газеты!

Вдохновения, новых творческих успехов, интересных тем!