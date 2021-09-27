Анонс, Краеведение и журналистика

Приглашаем СМИ на мероприятие

28 сентября, во вторник  в 16:00  в Самарской публичной  библиотеке (ул. Куйбышева, д. 95) состоится пресс-конференция «Золотое кольцо Аксаковского Поволжья» с потомком дворянского рода Аксаковых – Александрой Всеволодовной Карпинской.

Организаторы: Самарское областное отделение Союза журналистов России и Аксаковский комитет Самарской области.

Журналисты встретятся с потомком дворянского рода Аксаковых – Александрой Всеволодовной Карпинской (из Чехии), совершающей путешествие по аксаковским местам в рамках празднования 230-летия  со дня рождения Сергея Тимофеевича  Аксакова.

Александра Карпинская поделится своими впечатлениями о поездке по России, в том числе по родовым местам, находящимся на территории Самарской области (село Страхово Борского района и др.).

Спикерами встречи также станут самарские краеведы:

Павел Анатольевич Коровин, председатель Аксаковского комитета Самарской области,

Бакнина Татьяна Васильевна, зам. председателя Аксаковского комитета Самарской области,

Кильдяшов Анатолий  Валентинович, зам. генерального директора НИИ «Экран»,

Панов Валерий Иванович, кандидат географических наук, ведущий научный сотрудник станции «АГЛОС».

Краеведы  расскажут о своих  исследованиях истории рода Аксаковых и поделятся планами по сохранению аксаковского наследия.

Мероприятие пройдет в конференц-зале Самарской Публичной библиотеки (г. Самара, Куйбышева, д.95).  Начало – в 16.00. Регистрация – в 15.45.

Аккредитация обязательна!

Заявки присылать по электронной почте: spress@samtelecom.ru

по телефонам (846) 332-57-94; 332-68-39.

Телефоны контактов

пресс-службы областного Союза журналистов:

Елена Абкина (руководитель пресс-службы) – 8-917-159-00-20, 8(846)332-68-39;

Анастасия Ходоренко (пресс-секретарь) – т. 8(846) 332-57-94; 8-937-654-90-62.

Подробности на сайте: www.sjrs.ru,  а также в Instagram: @sjrs63

 