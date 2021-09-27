Приглашаем СМИ на мероприятие

28 сентября, во вторник в 16:00 в Самарской публичной библиотеке (ул. Куйбышева, д. 95) состоится пресс-конференция «Золотое кольцо Аксаковского Поволжья» с потомком дворянского рода Аксаковых – Александрой Всеволодовной Карпинской.

Организаторы: Самарское областное отделение Союза журналистов России и Аксаковский комитет Самарской области.

Журналисты встретятся с потомком дворянского рода Аксаковых – Александрой Всеволодовной Карпинской (из Чехии), совершающей путешествие по аксаковским местам в рамках празднования 230-летия со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова.

Александра Карпинская поделится своими впечатлениями о поездке по России, в том числе по родовым местам, находящимся на территории Самарской области (село Страхово Борского района и др.).

Спикерами встречи также станут самарские краеведы:

– Павел Анатольевич Коровин, председатель Аксаковского комитета Самарской области,

– Бакнина Татьяна Васильевна, зам. председателя Аксаковского комитета Самарской области,

– Кильдяшов Анатолий Валентинович, зам. генерального директора НИИ «Экран»,

– Панов Валерий Иванович, кандидат географических наук, ведущий научный сотрудник станции «АГЛОС».

Краеведы расскажут о своих исследованиях истории рода Аксаковых и поделятся планами по сохранению аксаковского наследия.

Мероприятие пройдет в конференц-зале Самарской Публичной библиотеки (г. Самара, Куйбышева, д.95). Начало – в 16.00. Регистрация – в 15.45.

Аккредитация обязательна!

Заявки присылать по электронной почте: spress@samtelecom.ru

по телефонам (846) 332-57-94; 332-68-39.

Телефоны контактов

пресс-службы областного Союза журналистов:

Елена Абкина (руководитель пресс-службы) – 8-917-159-00-20, 8(846)332-68-39;

Анастасия Ходоренко (пресс-секретарь) – т. 8(846) 332-57-94; 8-937-654-90-62.

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