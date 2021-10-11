Браво юбилейному фестивалю!

В Самаре прошел ХХ фестиваль моды и театрального костюма «Поволжские сезоны Александра Васильева». Информационную поддержку традиционно оказал партнер Фестиваля – Самарское областное отделение Союза журналистов России. Председатель областного Союза журналистов Ирина Цветкова вошла в состав жюри, определившего финалистов и победителей конкурса моды.

Модное шоу, развернувшееся на сцене Самарского театра оперы и балета, началось с театрализованного показа костюмов к спектаклю «Мария Стюарт» театра-студии «Грань».

Затем с приветственным словом выступил всемирно известный историк моды, сценограф, автор популярных книг и статей Александр Васильев.

– Двадцать лет — как один миг. Время пролетело очень быстро и незаметно. – Сказал маэстро, – Наконец мы подошли к долгожданному рубежу творчества, моды, потрясающих свершений, которые мы создали за эти годы в моей родной Самаре.

Для конкурсной программы организаторы отобрали 30 коллекций дизайнеров из Самары и области, Алтайского края, Оренбурга, Московской области, Ульяновска, Сочи, Иваново, Курска и даже Китая.

В этом году тема фестиваля была обозначена как «Ответственная мода». По словам арт-директора фестиваля Марии Казак, данная тема многогранна: с точки зрения дизайнера — это «ответственное, экологичное производство», со стороны потребителя – это означает то, что он отдает предпочтение одежде из качественных материалов, отказываться от «быстрой моды» в пользу вещей из натуральных тканей, которые служат дольше.

На шоу дизайнеры представили коллекции в 4 номинациях: «костюм-художественная идея», «театральный костюм», «костюм-реальность», «перформанс».

На показе можно было подметить определённые тренды: многослойность, асимметричность, «епископские» рукава, спортивный шик, пэчворк. Также по традиции было много костюмов, апеллирующих к национальным мотивам.

В номинации «Перформанс» лучшей стала коллекция «Пиджачок чудака» Екатерины Крейдич и Анны Полянцевой (Самара/Мытищи). В номинации «Костюм — художественная идея» победила коллекция «Варвара» Романа Пестова (Сочи). Среди костюмов категории «Реальность» лучшей признали единственную мужскую коллекцию финала — «Победить ветер» Екатерины Банаковой (Иваново).

Коллекция «Баня парит, баня правит» Валентины Павловой (Подольск) выиграла номинацию «Театральный костюм». Награду в этой номинации подольскому модельеру вручила Ирина Цветкова, постоянный член жюри фестиваля.

– Маэстро Александр Васильев как-то сказал, что самое важное в жизни — понимать, что ты умеешь делать лучше всего. Наш фестиваль как раз помогает и молодым людям и уже опытным дизайнерам это понять… И сегодня, в день 20-летия фестиваля, когда хочется говорить и использовать только восклицательные знаки, я бы воскликнула «Браво Александру Васильеву! Браво!». Безусловно, «Поволжские сезоны» ждет прекрасное будущее. – Отметила Ирина Цветкова в своем выступлении перед участниками фестиваля.

По материалам сайта «Волга Ньюс»