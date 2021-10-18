Выставка «Новатор. К 150-летию архитектора, педагога и музейного деятеля А.У. Зеленко»

На прошлой неделе состоялось открытие выставки «Новатор» о жизни и творчестве А.У. Зеленко (1871-1953). Информационным партнером мероприятия выступило Самарское областное отделение Союза журналистов.

«Лучше минуты заботы о будущем, чем часы канители с прошлым». А.У. Зеленко, 1926 г.

Личный архив архитектора впервые представили в Музее Модерна. Выставка — многообразие творческого наследия Александра Устиновича Зеленко: его эскизы, акварели, графику, педагогические труды, переписку, исследовательские проекты. Зеленко разработал концепцию детского музея и определил пути его развития. Прославился как архитектор. Известен как педагог-новатор. Он совершил многочисленные путешествия, в которых проявил себя как ученый-этнограф.

В историю отечественной культуры Зеленко вошел как архитектор русского модерна и как сторонник экспериментальной педагогики, основавший детский клуб – первое в стране внешкольное учреждение для детей. Всего за время творческой деятельности по проектам зодчего возведено 37 зданий в Москве и Подмосковье, Самаре и Крыму, а также в Грузии и США. Зеленко — автор 12 книг и многочисленных статей, посвящённых как вопросам градостроительства, так и культурно-просветительной работе и педагогике.

В Самаре Зеленко известен, прежде всего, как талантливый архитектор, на излете XIX века занявший пост городского архитектора. По его проектам возведены прекрасные здания, которые являются украшением Самары. Среди них — особняк купцов Курлиных, где ныне расположен Музей Модерна, и Собственный дом (ныне Дом журналиста и литератора), расположенный по адресу ул. Самарская, 179.

Долгое время нам была неизвестна судьба архитектора. Единственный биографический источник, которым мы располагали – это учетная карточка в Союзе архитекторов СССР. И вот совсем недавно, после долгих поисков, мы познакомились с личным архивом Зеленко.

В Музее Модерна выставлены акварели и графика Зеленко, эскиз театральных декораций для кукольного театра (супруги Зеленко занимались петрушечным театром), многочисленные фотографии – личные, семейные, из кругосветных путешествий (Япония, США, а также поездки по СССР – Алтай, Узбекистан, Крым); фотографии архитектурных макетов и реализованных проектов (в Самаре, Москве, Калифорнии). Путевые заметки и открытки, письма, рукопись «Черная Америка» и материалы диссертации, посвященной больничному строительству. И, конечно, книги Зеленко.

Экспонаты для выставки представлены СОИКМ им. П.В. Алабина, Я.К. Воронцовой (Москва) и Е.К. Хасиной (Москва), Самарской областной универсальной научной библиотекой.

Желающие могут посетить выставку по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, 15. Тел. (846) 333 24 98.

Стоимость билетов: 100 / 50 (льготный). Экскурсионный билет: 50 (для групп от 10 чел.), для групп до 10 чел. – 800 руб. на группу.