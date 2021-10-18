самарский край

Выставка «Новатор. К 150-летию архитектора, педагога и музейного деятеля А.У. Зеленко»

На прошлой неделе состоялось открытие выставки «Новатор» о жизни и творчестве А.У. Зеленко (1871-1953). Информационным партнером мероприятия выступило Самарское областное отделение Союза журналистов.

«Лучше минуты заботы о будущем,

 чем часы канители с прошлым».

А.У. Зеленко, 1926 г.

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Личный архив архитектора впервые представили в Музее Модерна. Выставка — многообразие творческого наследия Александра Устиновича Зеленко: его эскизы, акварели, графику, педагогические труды, переписку, исследовательские проекты. Зеленко разработал концепцию детского музея и определил пути его развития. Прославился как архитектор. Известен как педагог-новатор. Он совершил многочисленные путешествия, в которых проявил себя как ученый-этнограф.

В историю отечественной культуры Зеленко вошел как архитектор русского модерна и как сторонник экспериментальной педагогики, основавший детский клуб – первое в стране внешкольное учреждение для детей. Всего за время творческой деятельности по проектам зодчего возведено 37 зданий в Москве и Подмосковье, Самаре и Крыму, а также в Грузии и США. Зеленко — автор 12 книг и многочисленных статей, посвящённых как вопросам градостроительства, так и культурно-просветительной работе и педагогике.

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В Самаре Зеленко известен, прежде всего, как талантливый архитектор, на излете XIX века занявший пост городского архитектора. По его проектам возведены прекрасные здания, которые являются украшением Самары. Среди них —  особняк купцов Курлиных, где ныне расположен Музей Модерна, и Собственный дом (ныне Дом журналиста и литератора), расположенный по адресу ул. Самарская, 179.

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Долгое время нам была неизвестна судьба архитектора. Единственный биографический источник, которым мы располагали – это учетная карточка в Союзе архитекторов СССР. И вот совсем недавно, после долгих поисков, мы познакомились с личным архивом Зеленко.

Татьяна Мрдуляш, министр культуры Самарской области
Татьяна Мрдуляш, министр культуры Самарской области

В Музее Модерна выставлены акварели и графика Зеленко, эскиз театральных декораций для кукольного театра (супруги Зеленко занимались петрушечным театром), многочисленные фотографии – личные, семейные, из кругосветных путешествий (Япония, США, а также поездки по СССР – Алтай, Узбекистан, Крым); фотографии архитектурных макетов и реализованных проектов (в Самаре, Москве, Калифорнии). Путевые заметки и открытки, письма, рукопись «Черная Америка» и материалы диссертации, посвященной больничному строительству. И, конечно, книги Зеленко.

Андрей Кочетков, директор музея им П.В. Алабина
Андрей Кочетков, директор музея им П.В. Алабина

Экспонаты для выставки представлены СОИКМ им. П.В. Алабина, Я.К. Воронцовой (Москва) и Е.К. Хасиной (Москва), Самарской областной универсальной научной библиотекой.

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Желающие могут посетить выставку по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, 15. Тел. (846) 333 24 98.

Стоимость билетов: 100 / 50 (льготный). Экскурсионный билет: 50 (для групп от 10 чел.), для групп до 10 чел. – 800 руб. на группу.

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