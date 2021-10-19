Совет по правам человека и Союз журналистов России предложили не признавать иноагентами за международные премии

Правозащитники и Союз журналистов предлагают внести поправки в законодательство об иноагентах: людям должны дать возможность получать международные премии, такие как Нобелевская, без риска попасть в реестр иноагентов.

Члены президентского Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева и Леонид Никитинский подготовили проект поправок в законодательство об иностранных агентах. Они предлагают не наказывать присвоением статуса иноагента за получение международных премий, таких как Нобелевская, а также давать «кандидатам» на включение в реестр иноагентов время на то, чтобы устранить нарушения. Об этом рассказала Ева Меркачева на своей странице в Facebook.

По ее словам, пакет поправок им поручила подготовить профильная комиссия СПЧ по свободе информации и правам журналистов. Поправки должны быть внесены в два закона — об НКО-иноагентах и физлицах-иноагентах.

Первая поправка касается вопроса получения международных премий, а также оплаты организационных расходов за участие в мероприятиях за рубежом, например научных конференциях. Сейчас из закона следует, что любое получение финансирования из-за рубежа может рассматриваться как риск наделения статусом иноагента. Авторы поправок предлагают сформулировать исключения в законе таким образом: «К денежным средствам и (или) иному имуществу не относятся средства, являющиеся денежной частью международных премий и призов, установленных за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, благотворительности и защиты прав человека, культуры, литературы, искусства, туризма и средств массовой информации, а также средства на транспортные расходы и проживание, связанные с участием в международных конференциях, симпозиумах, семинарах». «То есть за Нобелевскую премию не признают, дай бог», — констатировала Меркачева.

Вторая поправка связана с самой процедурой получения статуса иноагента. Авторы предлагают уведомлять НКО или физлицо, рискующее попасть в реестр, о допущенных нарушениях за три месяца до возможного внесения в список. За это время организация или человек могут принять меры, чтобы устранить нарушения. «По истечении данного срока уполномоченный орган вправе включить некоммерческую организацию в указанный реестр», — говорится в поправке.

Третья поправка смягчает ограничения для тех физлиц, которые уже получили статус иноагента. Им предлагают разрешить не маркировать обязательной пометкой личную информацию, комментарии в соцсетях и фотографии.

Закон сформулирован так нечетко и широко, что стать иноагентом может каждый второй. Ни одного иностранца там нет, сплошь российские граждане, зачастую — лучшая часть гражданского общества. Некоторые из них сделали в одиночку больше в борьбе с пытками, несправедливостью, чем целые государственные структуры. В отдельных случаях прослеживается, что это сведение личных счетов определенных чиновников или правоохранителей. Печально, что включенные в реестр подвергаются дискриминации, чего быть не должно», — констатировала Меркачева.

Анализом законопроекта занимается глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. Он сообщил РБК, что в понедельник на заседании Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи лично передаст предложения по корректировке закона об иноагентах от Совета по правам человека и Союза журналистов.

Согласно принятому в декабре 2020 года закону о физлицах-иноагентах и последующим поправкам, этот статус могут получить россияне, занимающиеся политической деятельностью или сбором сведений, которые могут представлять угрозу нацбезопасности России, и получающие из-за рубежа финансовую или какую-либо иную поддержку, например организационную.

В соответствии с приказом ФСБ, в список видов информации, за сбор которой можно получить статус иноагента при условии связи с зарубежными источниками, входят, например, «оценки военно-политической, стратегической (оперативной) обстановки», любые данные о численности армии и воинских частей, их вооружении, технике, моральном состоянии личного состава, сведения о закупках, проводимых армией, «сведения о проблемах, в том числе финансово-экономических, сдерживающих развитие государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».

Сейчас в списке СМИ-иноагентов 86 журналистов, активистов и организаций. Еще 75 организаций находятся в списке НКО-иноагентов, а две — в списке незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

Вопрос о рисках получения иноагентского статуса за международные премии и награды начал обсуждаться после того, как главный редактор издания «Новая газета» Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии. Он получил от Нобелевского комитета награду в размере $1,14 млн. Большую часть этих денег Муратов пообещал передать в благотворительный фонд «Круг добра».

Владимир Путин, комментируя возможность признания Муратова иноагентом, заявил, что тот не будет признан иноагентом, «если не станет нарушать закон и прикрываться премией как щитом».