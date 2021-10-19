Грядущие правки в закон об иноагентах: предлагается «право на ошибку»

Предложения о правках в закон об иноагентах планируется внести в Госдуму на первом заседании комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв заявил, что законодательство, которое касается СМИ, нужно менять. Решение о наделении того или иного издания статусом иноагента должен принимать суд, считает собеседник.

«Предлагается «право на ошибку», так называемое, чтобы не без предупреждения это вдруг обнаруживали сотрудники СМИ или физические лица про себя, а, чтобы предупреждали их заранее о том, что они могут попасть в этот список, и там даётся какое-то время на исправлении ситуации. Кроме того, наверное, всё-таки решение должен принимать суд, а не Роскомнадзор и Росфинмониторинг.

Есть некоторые детали, например, совершенно странно выглядят истории, когда эти физические лица должны даже при публикациях котиков в социальных сетях вешать вот эту плашку, что они иностранные агенты. Ну и, конечно, ещё вещи, связанные с международными премиями, международными конгрессами и так далее, это тоже нужно, конечно, менять».

Соловьёв добавил, что для него стало неожиданностью внесение в реестр СМИ-иноагентов юрлиц изданий «Росбалт» и Republic. Он пояснил, что ведомства до сих пор не смогли назвать причины, по которым журналисты и издания могут оказаться в подобном списке.

«Про «Росбалт» точно никто и подумать не мог. Вчера мы общались с коллегами из Санкт-Петербурга, все очень удивились. Трудно сказать, с чем это связано, потому что критерии, по которым попадают СМИ и отдельные физические лица в этот реестр, до конца не объяснены Минюстом. Я вхожу в состав СПЧ, и была встреча представителей СПЧ с представителем Минюста, который объяснял долго, что происходит при попадании, и каким образом попадают туда и СМИ, и физические лица. Росфинмониторинг и Роскомнадзор принимают вот эти решения, отправляют их в Минюст, и Минюст чисто технически объявляет, неожиданно очень для многих, без предупреждения, иноагентами».

В 2017 году в России приняли закон о СМИ-иноагентах. Это произошло после того, как американский Минюст потребовал от RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента на территории Соединённых Штатов.