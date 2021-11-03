«САМАРСКИЙ ВЗГЛЯД» — скоро узнаем имена победителей!

Порядка 200 участников прислали заявки на ХII городской открытый конкурс фотографии «Самарский взгляд».

Более 1500 работ предстоит оценить членам жюри, чтоб определить финалистов.

Конкурс проводит Самарское областное отделение Союза журналистов России при поддержке администрации г.о. Самара и Фотообъединенения СОО СЖР.

Имена лауреатов «Самарского взгляда» будут озвучены в ноябре на церемонии награждения.

На фото – председатель жюри конкурса Владимир Вяткин, фотокорреспондент МИА «Россия сегодня», обладатель самого престижного в фотожурна-листике приза Golden Eye и трех золотых медалей World Press Photo, преподаватель фа-культета журналистики МГУ и Национальной школы телевидения. Фото 2019 г.

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