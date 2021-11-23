Лауреаты XII городского открытого конкурса фотографий «Самарский взгляд»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоялась церемония награждения лауреатов XII городского открытого конкурса фотографии «Самарский взгляд». Публикуем имена победителей.

Главные премии

Лучшая художественная фотография

Зубов Сергей (г.Смоленск) за фотографию «Титан»

Лучшая пресс-фотография

Белкин Алексей (г.Москва) за фотографию «Встреча блогера»

Специальный приз «Самара-городок» от Администрации г.о. Самара

Голяков Алексей Викторович (г. Самара) за фотографию «Зима на Полевой»

Специальный приз «Самарский край: штрихи к портрету» от Самарского областного художественного музея

Шерман Владислав (г. Самара) за серию «Серноводские этюды»

Номинация «Природа»

1 место – Новиков Виталий (г. Мурманск) за фотографию «Забвение»

2 место – Притиск Юрий (г. Новочебоксарск) за серию «ДНК»

3 место – Шерман Владислав (г. Самара) за серию «Серноводские этюды»

3 место – Демидова Елена (г. Самара) за фотографию «Золотые горы»

Диплом – Близнецова Юлия (Тверская область, с. Славное) за фотографию «Звуки моря»

Диплом – Лацис Евгения (г. Пермь) за фотографию «Паутина»

Диплом – Цветков Николай (г. Самара) за серию фотографий «Утро туманное»

Номинация «Люди и повседневная жизнь»

1 место – Кузнецова Елена (г. Москва) за фотографию «Пандемия. Солнечный мальчик»

2 место – Маргарян Марина (Кировская область, с. Ильинск) за серию «Дороги встреч и расставаний» (видео)

3 место – Тарасова Светлана (г. Калуга) за серию «Мои родители — орнитологи»

Диплом – Козакова Алена (г. Самара) за фотографию «Свидание»

Диплом – Близнецова Юлия (Тверская область, с. Славное) за фотографию «Невеста»

Диплом – Новиков Виталий (г. Мурманск) за фотографию «После вахты»

Диплом – Андрей Савельев (г. Самара) за серию «Самоизоляция»

Номинация «Эврика!»

1 место – Соколова Мария (г. Калуга) за серию «Мечты о космосе»

2 место – Губанова Евгения (г. Балашиха) за фотографию «Юный Эйнштейн»

3 место – Кретов Александр (г. Ступино) за фотографию «Космические сны перловицы»

Диплом – Коневский Владислав (г. Самара) за фотографию «Лампочки»

Диплом – Евдокимов Игорь (г. Санкт-Петербург) за серию «Звезды подождут»

Номинация «Спорт»

1 место – Волков Павел (г. Москва) за серию «Играющие в темноте»

2 место – Анненкова Ирина (г. Москва) за фотографию «Победная акробатика»

3 место – Евдокимов Игорь (г. Санкт-Петербург) за фотографию «Поймать ветер»

3 место – Шалев Алексей (г. Краснодар) за фотографию «Всплеск»

Диплом – Оноприенко Артем (г. Москва, г. Самара) «Самый большой каток в России»

Номинация «Другая реальность»

1 место – Шелунцов Павел (г. Балашиха) за фотографию «Начало»

2 место – Зубов Сергей (г. Смоленск) за серию «Антиподы»

3 место – Притиск Юрий (г. Новочебоксарк) за серию «#StayHome»

Диплом – Морозов Дмитрий (г. Санкт-Петербург) за фотографию «Своды»

Диплом – Андрюшина Наталья (г. Калуга) за фотографию «Отраженная реальность»

Диплом – Завьялов Александр (г. Смоленск) за серию «Скитание по родным краям»

Номинация «События»

1 место – Богoдвид Максим (г. Казань) за серию «Лесной пожар»

2 место – Волков Павел (г. Москва) за серию «Aрцах»

3 место – Горшкова Наталья (г. Тюмень) за серию «Лесные пожары»

Диплом – Макарова Наталия (г. Балашиха) за фотографию «Ночные береты»

Диплом – Наумов Роман (г. Самара) за серию «Утопия на ужин»

Номинация «Настроение города»

1 место – Новикова Ольга (г. Калуга) за серию «Солнечный день»

2 место – Давыдов Дмитрий (г. Самара) за фотографию «Мери Поппинс, до свидания!»

3 место – Воронкова Валерия (г. Самара) за фотографию «Пробуждение»

Диплом — Сизов Егор (г. Санкт-Петербург, г. Самара) за фотографию «Тропа через Волгу»

Диплом – Кейлина Марина (г. Самара) за фотографию «Капитолийская волчица на улице Степана Разина»