НОВЫЙ НОМЕР «СВЕЖЕЙ ГАЗЕТЫ. КУЛЬТУРЫ»

Вышел в свет двадцать второй номер «Свежей газеты. Культуры».

Номер начинается с двух публикаций ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА. Обе – актуальные, «горячие», прям. Первая – «Как подростков от чтения берегут» – последнюю самарскую «газету для чтения» взволновала, собственно, по профессиональным признакам; вторая – «В Самарской области построят новый зоопарк» – по гражданским. Спорьте, не соглашайтесь, но только после прочтения. Пожалуйста.

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На «Музыкальной площади» газеты – рецензии Дмитрий Дятлов («Действительно лучший и самый совершенный») и Ольги КРИШТАЛЮК («Звезда Чайковского над Транссибом») на концерты Транссибирского арт-фестиваля. Почитайте, и пусть вас не вводят в заблуждение заголовки.

Ольга КРИШТАЛЮК автор еще одной статьи в анонсируемом номере – «Игры времени в Доме Модерна». Это не только рецензия на концерт дуэта Александр Иванов и Марии Чегодаевой, но и размышление о концертном зале Музея Модерна.

Валерия ЛОСЕВИЧЕВА откликнулась на концерт Андрея Гугнина в Тольяттинской филармонии («Чудо первого снега и второго дыхания концертной жизни»), а Анна Лазанчина – на концерт «Павел Назаров и его ученики» в концертном зале «Консерватория» («Концерт в подарок»).

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В «Театральном проезде» – размышления Галина Торунова на фоне 50-летия театра-студии «Грань» («Как хорошо быть молодым») и венок рецензий Вячеслав Смирнов на премьерные показы тольяттинских театров (Самара пока готовится). «Мертвые души» в «Колесе» («Квест в аду») – уже второе этой осенью обращение театров Автограда к этому сочинению Н. В. Гоголя: похоже, что-то такое носится в городском воздухе, что подвигло к поэме сразу нескольких творцов. «Стойкий оловянный солдатик» в театре юного зрителя «Дилижанс» («Сломан, но не сломлен»), и «Рассказы о животных» в Тольяттинском театре кукол («Молчать! Пришвин»).

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На «Бульваре искусств» – аналитическая статья Валентина Чернова к открытию выставки из коллекции Эрмитажа в Самарском художественном музее («Египетская и античная коллекции Альфреда фон Вакано. Открытия продолжаются»), а также рецензии Светлана Шатунова на выставку «Золотой сон» в Выставочном зале Союза художников и Илья Саморуков – на выставку «Музей Революции» в галерее «Виктория» («От революционных плакатов к постам в социальных сетях»).

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В газете – репортаж Александр Игнашов с отчетно-выборного собрания областной писательской организации («Литературный процесс во время пандемии»). А Константин Поздняков настойчиво предлагает варианты содержательного «чтения вместе». В этот раз это книга Ольги Кушлиной «Страстоцвет, или Петербургские подоконники» («И вся литература русская в цветочном горшке»).

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Среди прочих важных событий – принятие решения о «Ресурсной поддержке государственных учреждений культуры Самарской области» и подписание договора между областным правительством и корпорацией «Туризм. РФ» («Перспективы туризма в Самарском регионе»).

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По мере того, как «живое» искусство становится всё опаснее для нашей бесценной жизни, кинематограф всё стремительнее возвращается в ранг «важнейшего из всех искусств». Но новых картин, пригодных для потребления всё меньше, а условия для их «потребления» всё хуже. Из новых Олег Горяинов нашел одних «Коммунистов» Кристофера Смола и предлагает «посмотреть их вместе», а Ksenia Garanina предлагает обратить внимание на документальное кино и успеть посмотреть лучшее, что была на только что завершившемся фестивале «Соль земли» («Нужные и забытые лица русского народа через объектив докфеста»).

Леонид Немцев возвращает нас к классике – «Регтайму» Милоша Формана и Эдгара Доктороу («Ритм обретенного мифа»). А монолог Валерия БОНДАРЕНКО («Реквием по прекрасной эпохе»), повод для которого дала картина Любови Аркус о великой драматической актрисе Аллы Демидовой, настолько пронзителен и актуален, что обещает стать «нетленкой».

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Иные наши «нетленки», которые трудноватенько определить в прокрустово ложе рубрик: «сказочка» Зоя Кобозева «Бабочки с птичьего двора»; «опыты» Вадим Рябиков «Турбулентность» – новая часть «гипертекста» «Культура и Поток»; и искрометное эссе Герман Дьяконов «Пока суд да дело…» – об ущербности правовых систем современной цивилизации.

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«Персоны номера» – доктор филологических наук, ведущий специалист по верлибру профессор Юрий Орлицкий, выпускник Куйбышевского государственного университета. Интервью Светлана Внукова с ним «Среда обитания» мы начинаем публиковать в этом номере, в рубрике «Личное пространство»; и джазовый музыкант Игорь Бутман в дифирамбе игорь вощинин «Паровозу джаза – 60 лет!».

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В «тетради» «Память Культуры» – расследование Аркадия СОЛАРЕВА о нашем земляке, ученике академика Курчатова, который спас город Курчатов.

В преддверии 120-летия со дня рождения Николая Симонова, возглавившего «ленинградский десант», который придал импульс развитию Самарского театра драмы, позволившему захудалому антрепризному театру стать одним из ведущих провинциальных коллективов страны. Материал Михаил Перепелкин «Три встречи с Николаем Симоновым» – совсем не традиционный юбилейный дифирамб. Уверен, в статье вы найдете для себя много нового.

В энциклопедии «Самара в их жизни» Александр Завальный – новая глава – о Павле Петровиче Калитине.

Вся страна в понедельник отметила 200-летия со дня рождения Владимира Ивановича Даля (это у меня ирония такая). Этой дате посвящен целый разворот, на котором историко-лингвистический очерк Татьяна Романова «Вечно живой Даль», эссе Сергей Голубков «Человек в лабиринтах словарей и энциклопедий» и колонка Германа ДЬЯКОНОВА «Дали словарные века двадцать первого» в рубрике Habent sua fata libelli.

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И в заключение – о главных событиях предстоящих недель – две премьеры в самарских театрах: мюзикл Александра Чайковского «Оливер Твист» по мотивам романа Чарльза Диккенса в СамАрте и комедия Джона Патрика «Моя дорогая Памела» с Жанной Романенко в заглавной роли – в Академическом театре драмы.

Еще одно любопытное событие – на этот раз музыкальное – в новое тольяттинской институции – Филармонии Поволжского православного института имени святителя Алексия, митрополита Московского: концерт Stabat Mater на музыку Перголези, Шуберта, Баха, Франка. На этом парадоксы не заканчиваются: концерт благотворительный и средства пойдут на установку в концертном зале вышеназванной Филармонии органа! Лично мне это очень нравится. Дай Б-г сил и настойчивости ректору института Дмитрию Лескину.

Напоминаем о возможности «порыться» на «Книжной полке» и познакомится с анонсами «Самарских премьер»

И читайте «Свежую»: «Всегда много путей достичь цель есть».

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С номером газеты можно вновь познакомиться в Самарской государственной филармонии, Академическом театре оперы и балета, Академическом театре драмы имени М. Горького, СамАрте, Самарском театре кукол, театре кукол «Лукоморье», театрах «Камерная сцена» и «Самарская площадь», Волжском народном хоре, Доме актера имени М. Г. Лазарева, Агентстве социокультурных технологий, Доме журналиста, Доме кино, Доме архитектора, Самарском художественном музее, Музее Алабина, Музее Модерна, Литературном музее, галереях «Виктория», «Арт-сезон» и Nostalie, Музее Эльдара Рязанова, музее «Самара Космическая», Выставочном зале Союза художников, Детской картинной галерее, художественном салоне «Арт-Портал», Грушинском клубе, Пушкинском народном доме, Областной универсальной научной библиотеке, Центральной городской библиотеке имени Н. К. Крупской, Областной юношеской библиотеке, Областной детской библиотеке, Областной библиотеке для слепых, Областном архиве, Центр социализации молодежи, Доме Дружбы народов, Дворце детского и юношеского творчества, Государственном институте культуры, Самарском университете, Академии Наяновой, Самарском музыкальном училище, Детской музыкальной школе № 3 имени М. И. Глинки, Самарском колледже культуры, Мэрии города Тольятти, Дворце культуры и Центральной городской библиотеке имени А. С. Пушкина г. о. Новокуйбышевск.

Электронную версию газеты можно найти по адресам: http://sjrs.ru/news/1898/

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР В.В. ДОЛОНЬКО