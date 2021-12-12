«Свой взгляд»: подведены итоги фестиваля, в котором участвовали школьники

В Тольятти завершился V юбилейный фестиваль молодёжной журналистики и детско-юношеского телевизионного творчества «Свой взгляд».

Фестиваль организован телекомпанией «ЛАДА-МЕДИА» при поддержке правительства Самарской области, Самарского областного отделения Союза журналистов России, администрации и думы г.о. Тольятти, крупных промышленных предприятий города: ПАО «КуйбышевАзот», АО «АВТОВАЗ», Группы компаний «ЭкоВоз». Партнёром также выступил телеканал «Наука», самый популярный научно-познавательный канал в России.

Фестиваль на тему «Наука.Life» стартовал в конце марта и был посвящен Году науки и технологий. Продолжительность фестиваля составила 8 месяцев. За это время в нем приняло участие огромное количество школьных коллективов.

В начале декабря в студии «Лада-Медиа» состоялось награждение победителей и призеров.

Номинация «Видеоролик»

Победитель: ДС «Радужка», телестудия «Мультяшные истории» (работа «Моем ручки»)э

Лауреаты:

Медиагруппа «Центр Притяжения» (работа «Очки – великое изобретение человечества»);

Поволжский православный институт, телестудия «Новый взгляд» (работа «Вакцинация – величайшее открытие человечества»);

Скороходов Никита (работа «Утилизация масок»).

Номинация «Видеосюжет»

Победитель: Медиагруппа «Зеркало» МБОУ ДО ГЦИР г.о. Тольятти (работа «Мобильная лаборатория»)э

Лауреаты:

Студия МБУ «Школа № 94» (работа «По залам музея истории ОАО «АВТОВАЗ». От «копейки» до «Нивы»);

Школа № 94, 8Б класс: Салиенко Мария, Новоселец Елизавета, Готт Яна (работа «Во благо человечества»);

Чепайкин Максим (работа «60-летие полёта в космос»).

Номинация «Видеофильм»

Победители: Медиастудия «Clever band» МБУ «Школа №88» (работа «Ты мне веришь?»); Медиагруппа «Центр Притяжения» (работа «Дистант меняет мир»).

Лауреаты:

Земко Егор (работа «Будущее за экологически чистым транспортом»);

Медиагруппа «Зеркало» МБОУ ДО ГЦИР г.о. Тольятти (работа «Новые технологии»);

Кирилов Артём, МБУ «Школа № 46» (работа «Первый полёт в космос: прошлое и будущее»);

Школа № 32 (работа «Космическая рыбалка»);

«ТриНашка», школа № 13 (работа «Орёл и решка. Тольятти»);

Школа № 94, 8Б класс: Булгакова Виктория, Генелидзе Елизавета, Брызгалова Арина (работа «Химия в нашей жизни»).

Номинация «Анимационный фильм»

Лауреат:

Война Татьяна, детская студия анимации «Мультфильм своими руками» (работа «Что-то новое»).

Номинация «TikTok»

Победитель: Медиагруппа «Центр Притяжения» (работа «LADA – Добро пожаловать домой»)

Лауреаты:

Поволжский православный институт, телестудия «Новый взгляд» (работа «Родился – для венца сгодился!»);

Резепова Виолетта (работа «Представление ЛАДА НИВА»).

Поздравили ребят с победой секретарь Союза журналистов России, председатель Самарского областного отделения СЖР Ирина Цветкова и генеральный директор телекомпании «ЛАДА-МЕДИА» Ирина Денисова.

– В этом году мы отмечаем юбилей фестиваля – 5 лет. И мне хотелось бы пожелать всем юным участникам: всегда и на всё пусть у вас будет свой взгляд! – подчеркнула Ирина Цветкова. - С каждым годом фестиваль «Свой взгляд» выявляет всё и больше и больше юных талантов! – отметила Ирина Денисова. – Особенно приятно, что начинающие журналисты, операторы, режиссёры пробуют себя в создании социально значимых проектов. И мы гордимся достижениями ребят! Организация и проведение фестиваля – это, конечно, большая совместная работа: оргкомитета и всех наших партнёров. И мы благодарны за поддержку, за продвижение фестиваля «Свой взгляд». Потому что главная цель этой работы – помочь ребятам в творческом развитии, в определении будущей профессии.

От души поздравляем победителей и лауреатов V фестиваля «Свой взгляд»!