НОВЫЙ НОМЕР «СВЕЖЕЙ ГАЗЕТЫ. КУЛЬТУРЫ»

Вышел в свет двадцать третий номер «Свежей газеты. Культуры».

В номере – вновь две публикации ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА. Номер открывается текстом «О барашках, океане и культурной политике». Это об очевидном, мимо чего проходят творцы современной культурной политики. Некоторые – от того, что никогда об Этом не задумывались, некоторые – чтобы не привлекать к Этому внимания, потому что им сие выгодно. Вот, собственно, две причины, по которым я этот текст написал.

Второй текст – «Уроки Хумарьян» – мои впечатления от авторского проекта Светланы Петровны, который чаще всего называют «Культурный взлет Самарской области в ХХ веке». И вновь я сел за компьютер из-за удивления о глухоте власть предержащих, о том, как можно не слышать здоровые идеи, и не получить за это не единого порицания.

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В этом номере авторы многих текстов затронули социальные проблемы культуры. Настолько много, что мы попробовали традиционные странички «Культура и Власть» и «Культура и Общества» объединить в разворот «Власть и Общество в непрерывном культурном диалоге». Так, на наш взгляд, точнее. На ней наряду с официальными сообщениями – эссе Анны ЛУКЬЯНЧИКОВОЙ об удивительной институции Филармония Поволжского православного института в Тольятти – «Музыка души в синтезе традиций», колонка Герман Дьяконов «В наши дни» из цикла «О, времена! О, нравы!», репортаж Вячеслав Смирнов . А с открытия Сквера Вадима Леванова перед Молодежным драматическом театре в Комсомольском районе Автограда.

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О том, что бал по-прежнему правит пандемия, свидетельствуют некрологи «Свежей» – художнику Шандору Зихерману, краеведу Юрию Рощупкину, поэту Сергей Щелоков , музыканту и педагогу Татьяне Атрощенко, мастеру художественных ремесел Виктору Учаеву…

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Разнообразные «Культурологические штудии» объединили монолог Валерия БОНДАРЕНКО «Как кино отказалось от визуальности и перестало быть чудом», «сказочку» Зоя Кобозева «Слегка соприкоснувшись», эссе Леонид Немцев «Начинается новая жизнь» и дискуссионный и задиристый текст «Нужна ли сегодня русская классика въ авторской орѳографіи?» студента Самарского университета Артема СКУЛКИНА (научный руководитель – Геннадий Карпенко ).

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Обратите внимание на реплику Валентины ЧЕРНОВОЙ «по следам» ее публикации в прошлом номере «Свежей» – «Египетский саркофаг, потерянный и обретенный». Вот удивитесь-то…

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В «Театральном проезде» – рецензии на три состоявшиеся премьеры. В Самарском академическом театре оперы и балета – «Кай и Герда» Сергея Баневича («На пороге сказки» Анна Лазанчина ), в академической драме – комедия «Все любят Памелу» («Об обожании и недоумении» Галина Торунова ) и в тольяттинском Молодежном драматическом театре – «Серая шейка» («Серая серая шейка» Александра ТИХОНОВА).

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На самом перекрестке «Театрального проезда» и «Музыкальной площади» – впечатления Лена Ползикова после литературно-музыкального концерта в Самарской филармонии, на котором актриса СамАрта Ольга Агапова и хозяйка филармонического органа Людмила Камелина представили сочинения Данте и Александра Пушкина в обрамлении классиков «короля инструментов» («Что слышали мы все неоднократно, когда стоят и под орган поют»).

А поодаль – рецензии Валерия Лосевичева на концерт пианиста Алексея Набиулина в Тольяттинской филармонии («Неслучайные встречи»), и Алла Виноградова – на концерт «В мире блюза, синкоп и диссонансов» в концертном зале «Консерватория».

Дмитрий Дятлов приглашает вместе с ним послушать китайскую пианистку Zee Zee («Musica Viva»).

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На страничках, напоминающих о том, что Слово – фундамент Культуры и русской – не в последнюю очередь, – рецензии Александр Игнашов на новые книги самарских писателей и Михаил Перепелкин на книгу ульяновского краеведа о роде Скобелевых, представители которого – и легендарный генерал, освободитель Болгарии, и писатель Неверов, и Владислав Петрович Скобелев, филолог, профессор Самарского университета («Родство вспомнившие»). Кроме того можно продолжить свои изыскания на «Книжной полке».

Константин Поздняков для «чтения вместе» предлагает роман Софьи Синицкой «Безноженька» («…А безногий жал на тормоза»), а Герман ДЬЯКОНОВ в цикле «Книги имеют свою судьбу» утверждает: «Печален из меди наш символ венчальный…»

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На страницах «Память Культуры» – расследование Аркадия СОЛАРЕВА жизненных перипетий нашего земляка, штурмана полярной авиации Георгия Побежимова («Полярный Левша»); воспоминания режиссера телевидения Владимир Самарцев в изложении Светланы ВНУКОВОЙ о первом выступлении самарцев в этой телеигре 54 года назад («КВН. Начало»).

В энциклопедии Александр Завальный «Самара в их жизни» – глава об историке академике Михаиле Николаевиче Тихомирове.

Эссе Армен Арутюнов в цикле «Лики города» – о мозаиках Дворца культуры имени В. Я. Литвинова на площади Кирова («Архитектурные излишества в эпоху модернизма»).

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И о главных событиях предстоящих недель – выставки «Пермские боги» в Музее Алабина, «Фарфоровая песенка» (живопись Наталья Шепелева и керамика Алисы Семеринкиной) в Выставочном зале Союза художников и «ФотоМатч» в амфитеатре площади Славы; концерты – Сергея Жилина и «Фонограф-джаз-бэнда» в Самарской филармонии и Анастасии Кобекиной (виолончель) в камерном зале Тольяттинской филармонии; премьеры в театрах кукол – самарском («Ночь перед Рождеством») и тольяттинском («Щелкунчик»). И еще 48 событий на страничке «Самарские премьеры».

И читайте «Свежую»: «Всегда много путей достичь цель есть».

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С номером газеты можно вновь познакомиться в Самарской государственной филармонии, Академическом театре оперы и балета, Академическом театре драмы имени М. Горького, СамАрте, Самарском театре кукол, театре кукол «Лукоморье», театрах «Камерная сцена» и «Самарская площадь», Волжском народном хоре, Доме актера имени М. Г. Лазарева, Агентстве социокультурных технологий, Доме журналиста, Доме кино, Доме архитектора, Самарском художественном музее, Музее Алабина, Музее Модерна, Литературном музее, галереях «Виктория», «Арт-сезон» и Nostalie, Музее Эльдара Рязанова, музее «Самара Космическая», Выставочном зале Союза художников, Детской картинной галерее, художественном салоне «Арт-Портал», Грушинском клубе, Пушкинском народном доме, Областной универсальной научной библиотеке, Центральной городской библиотеке имени Н. К. Крупской, Областной библиотеке для молодежи, Областной детской библиотеке, Областной библиотеке для слепых, Областном архиве, Центр социализации молодежи, Доме Дружбы народов, Дворце детского и юношеского творчества, Государственном институте культуры, Самарском университете, Академии Наяновой, Самарском музыкальном училище, Детской музыкальной школе № 3 имени М. И. Глинки, Самарском колледже культуры, Мэрии города Тольятти, Дворце культуры и Центральной городской библиотеке имени А. С. Пушкина г. о. Новокуйбышевск.

Электронную версию газеты можно найти по адресам: http://sjrs.ru/news/1898/

В.В. Долонько, главный редактор