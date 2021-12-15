Церемония награждения лауреатов Акции благородство

В Самарской области подведены итоги XXIV областной общественной Акции «Благородство», организаторами которой являются Самарское областное отделение Союза журналистов, Ассоциация творческих союзов Самарской области.

Официальная поддержка – Министерство культуры Самарской области.

В связи с пандемией награждение лауреатов проходит непосредственно по местам жительства лауреатов – в районах и городах Самарской области.

16 декабря в конференц-зале Отеля «7 Авеню» (г. Самара, Ново-Садовая, д.3, этаж 7-ой.) состоится награждение лауреатов, проживающих Самаре.

В 2021 году в оргкомитет поступило порядка 250 заявок из 27 районов и 7 городов Самарской области (Самара, Сызрань, Тольятти, Новокуйбышевск, Чапаевск, Жигулевск, Отрадный). По решению Общественного Совета Акции лауреатами Акции стали 32 жителя Самарской области и одна организация.

Приглашаем СМИ на мероприятие!

Дата: 16 декабря 2021 г.

Место проведения мероприятия: конференц-зал Отеля «7 Авеню» (г. Самара, Ново-Садовая, д.3, этаж 7-ой.)

Регистрация – 11.20 — 12.00

Начало – 12.00

Продолжительность мероприятия – с 12.00 до 13.30

13.30 – пресс-подход

(Возможны изменения)

Аккредитация:

по электронной почте на адрес Союза журналистов: spress@samtelecom.ru;

по телефонам: (846) 332-68-39, 332-02-72.

Пресс-служба СОО СЖР:

Елена Абкина – т. 8-917-159-00-20;

Анастасия Ходоренко – т. 8-937-654-90-62