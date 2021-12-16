ЛАУРЕАТАМИ АКЦИИ «БЛАГОРОДСТВО» СТАЛИ 11 ЖИТЕЛЕЙ САМАРЫ

16 декабря состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Акции «Благородство», проживающих в Самаре.

Организаторы Акции – Самарское областное отделение Союза журналистов России и Ассоциация творческих союзов Самарской области.

Акция «Благородство» – социально-значимые проект, получивший широкое признание общественности. Проводится с 1998 года. Акция хорошо известна в Самарской губернии, удостоена множества наград регионального и федерального уровней. Цель проекта – найти людей неравнодушных, сострадательных и благородных, рассказать об их делах жителям Самарской губернии, воспитывать на достойных примерах молодое поколение, побуждать граждан к созиданию, добровольчеству, взаимопомощи, благородным поступкам.

В 2021 году Акция проходит под девизом «Творим добро ВМЕСТЕ!». Мы снова объединяемся вокруг идеи добра. Борьба с пандемией COVID-19, мужество людей разных профессий, добровольческие и волонтерские движения, борьба со стихией, спасение жизней… – всё это нашло отражение в Акции «Благородство–2021».

В 2021 году в оргкомитет поступило порядка 250 заявок из 27 районов и 7 городов Самарской области (Самара, Сызрань, Тольятти, Новокуйбышевск, Чапаевск, Жигулевск, Отрадный).

В результате, по решению общественного совета было выбрано более 30 историй. Лауреатами Акции стали 32 жителя Самарской области и Колхоз им. Чапаева.

Лауреаты определились в номинациях: «Добровольчество», «Забота и милосердие», «Творим добро вместе», «Волонтеры», «Память», «Созидание», «Спасение», «Благотворительность», «Меценат», «Люди в погонах» им. Александра Сенопальникова, «Мужество», «Преодоление» им. Гакиля Сагирова, «Долг».

В общей сложности за всю историю существования проекта (с 1998 года по 2021 год) лауреатами Акции стало порядка 900 человек.

Определял лауреатов Общественный Совет Акции. В его состав вошли руководители городских и областных СМИ, представители культуры, медицины, общественных организаций, в том числе ветеранских организаций и молодежных движений, лауреаты Акции прошлых лет, многие известные и уважаемые люди в губернии.

Сопредседатели Общественного Совета Акции:

– Валерий Сергеевич Яковлев, лауреат Акции «Благородство»;

– Вазых Гатович Мухамедшин, лауреат Акции «Благородство», заслуженный строитель РФ;

– Николай Пантелеевич Фоменко, почетный гражданин г. Самара, ветеран Великой Отечественной войны, лауреат Акции «Благородство».

Второй год в связи с пандемией награждение лауреатов проходит непосредственно по местам жительства лауреатов – в районах и городах Самарской области.

В течение ноября — декабря в рамках Акции «Благородство» в Кинельском, Хворостянском, Клявлинском, Борском районах, а также в г.Отрадном, г. Жигулевск проходят выездные концерты «Таланты земли Самарской» с участием ведущих самарских артистов и творческих коллективов. В торжественной обстановке вручаются дипломы и подарки лауреатам Акции «Благородство», проживающим в городах и районах Самарской области.

16 декабря в конференц-зале Отеля «7 Авеню» состоялось награждение лауреатов, проживающих Самаре.

В номинации «Мужество» лауреатом стал Валерий Владимирович Иванов, главный специалист ОРВ и СТ центра информационных технологий связи и защиты информации майор внутренней службы ГУ МВД России по Самарской области. Благодаря помощи, оказанной Валерием Ивановым, и его товарищам по службе удалось остановить распространение огня.

В номинации «Созидатель» лауреатом стал Азаров Владимир Николаевич. Владимир Николаевич — председатель попечительского совета православного прихода храма святых Космы и Дамиана в с. Мусорка Ставропольского района Самарской губернии, инициатор, руководитель и спонсор проекта реконструкции и реставрации храма.

Лауреат в номинации «Волонтерство» — Минзаля Габдулфаритовна Гайнулина. Минзаля Гайнулина с 2018 является волонтером благотворительного фонда «Источник Веры» и помогает семьям, которые воспитывают детей с диагнозом ДЦП. Минзаля – многодетная мама и сама тоже воспитывает ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, но несмотря на это она находит время оказать помощь особым детям и другим мамам.

Лауреатом в номинации «Преодоление» стала Марина Александровна Лепская. В 2008 году в семье Марины Лепской родился сын. Врачи сразу определили тяжёлую инвалидность. Не раз Марина слышала предложения отказаться от ребенка, родить другого и жить спокойно. Но она не отказалась и не опустила руки, а начала выхаживать сына. Марина активно искала родителей таких же детей и постепенно объединила вокруг себя сообщество, в семьях которых растут дети с церебральным параличом и другими тяжёлыми диагнозами. В 2011 году Марина Лепская в создала общественную организацию «Дети-Ангелы».

В номинации «Люди в пагонах»: им. Александра Сенопальникова стали Паршин Игорь Геннадьевич и Силкин Александр Александрович.

Капитан внутренней службы Игорь Паршин служит инспектором группы профессиональной и служебной подготовки отдела кадров УФСИН России по Самарской области.

Вечером, забрав сына из спортивной школы, он заметил двух подозрительных мужчин около закрытого здания бывшего финансового учреждения. Капитан задержал обезвредил одного из злоумышленников до приезда полиции.

Прапорщик внутренней службы Александр Силкин в свой выходной день задержал вора во на месте преступления.

Лауреатами Акции в номинации «Долг» стали Екатерина Геннадьевна Фомина и Шишкина Анна Анатольевна.

Е. Г. Фомина — работник в ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» поликлиника с. Рождествено с 2013 года, врач общей практики (семейный врач). Благодаря высокому медицинскому профессионализму и слаженной работе в тяжелых условиях Екатерина Геннадьевна проявляет необычайное мужество и мастерство в борьбе за жизнь и здоровье своих пациентов.

Шишкина Анна Анатольевна возглавляет службу медицинской реабилитации взрослых в больнице им. В.Д. Середавина. Медработники помогают пациентам вернуться к прежней активной жизни, которая была до болезни. С октября 2020 г. реабилитацию смогли пройти более 6500 больных.

Лауреатом в номинации «Забота и милосердие» стал Александр Константинович Каширин.

Александр Константинович — исполнительный директор попечительского совета ГБУЗ СОКГВВ. В начале пандемии А.К. Каширин за 10 дней перепрофилировал плановый стационар в инфекционный госпиталь для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19. Каширин Александр Константинович в кратчайшие сроки мобилизовал коллектив на выполнение задач по борьбе со страшным вирусом.

Лауреатом в номинации «Мужество» стали Владимир Иванович Шванников и Александр Павлович Наумов.

Офицер Владимир Шванников проявил себя в борьбе с бандитами. Д Возвратившись со службы домой, Владимир Иванович услышал подозрительные крики за окнами квартиры. Присмотревшись, он увидел, как двое парней в масках избивают человека. Одновременно они требовали отдать деньги. Не раздумывая, Владимир бросился спасать человека.

1 августа личный состав под командованием заместителя командира ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области, майора полиции Александра Наумова, возвращался с занятий на тактическом полигоне. Выехав с территории стрельбища, бойцы спецподразделения заметили в противоположной стороне от дороги дым и языки пламени. Майор полиции Наумов принял решение разобраться в ситуации. В результате оперативно принятых мер, очаг возгорания удалось локализовать буквально в метре от построек и не допустить дальнейшего распространения огня на дачный массив.

Партнеры проекта

На протяжении многих лет Акцию поддерживает Министерство культуры Самарской области.

У Акции много друзей и партнеров, которые помогают в реализации проекта безвозмездно.

Благодарим спонсоров и партнеров Акции «Благородство»: филиал ООО «Нестле Россия» в г. Самара, ГК «Прогресс-В», Ротари клуб «Самара», МУ «РЕАВИЗ», Садовый центр Веры Глуховой, Самарский областной художественный музей, Лигу азербайджанцев Самарской области, почетного строителя Самарской области, президента ГК «Прогресс-В» Вазыха Мухаметшина, вице-президента Палаты адвокатов Самарской области Алексея Бородина и др.

Слова благодарности также Главному управлению МВД РФ по Самарской области, управлению ФСИН РФ по Самарской области, Управлению Росгвардии по Самарской области, Аппарату Уполномоченного по правам человека в Самарской области, Министерству здравоохранения Самарской области, Министерству образования и науки Самарской области, Министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области, районным и городским администрациям губернии.

Огромную помощь в осуществлении проекта оказывают средства массовой информации.