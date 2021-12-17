Ушла из жизни Марина Павлова

С прискорбием сообщаем, что 16 декабря 2021 г. в возрасте 62 лет ушла из жизни член Союза журналистов России Павлова Марина Васильевна.

Марина Васильевна работала в изданиях «Культура», «Струковский Сад», была талантливым журналистом.

Правление Самарского областного отделения СЖР скорбит в связи с кончиной Марины Васильевны и выражает глубокие соболезнования ее родным и близким. Светлая память…

Родственники Марины Васильевны испытывают трудности в организации похорон (нет денег на похороны).

Уважаемые коллеги, Вы можете помочь, перечислив денежные средства на номер телефона Шлейгер Ольги Дмитриевны (племянницы Марины Васильевны Павловой) 8-927-606-29-49, номер привязан к карте Сбербанка.

Будем признательны за поддержку.