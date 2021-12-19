Клявлинцы стали лауреатами акции «Благородство»

На этой неделе Клявлинский районный Дом культуры принимал гостей – здесь состоялось награждение наших земляков – лауреатов XXIV губернской Акции «Благородство».

Неслучайно, организаторы социально-значимого проекта — Самарское областное отделение Союза журналистов России и Ассоциация творческих Союзов Самарской области приняли решение — выезжать для награждения лауреатов в их родные муниципалитеты. Это и правильно, ведь поддержать и порадоваться за номинантов приходят их родные, близкие и друзья.

Напомним, социально-значимая акция проводится с 1998 года и призвана рассказать о неравнодушных и сострадательных людях, готовых прийти на помощь и сделать мир лучше, о добрых поступках, которые совершили и совершают люди с большим сердцем. За это время лауреатами проекта стало около 900 человек, проживающих на территории губернии.

В 2021 году в адрес оргкомитета поступило порядка 250 заявок из разных городов и районов области, из которых Общественный Совет выбрал только 32 лауреата. Среди них и представители Клявлино. Как справедливо отметила ведущая мероприятия, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова, у благородства нет возраста и нет границ. Самому юному лауреату акции «Благородство» 2021 года лишь 8 лет, а самым возрастным участником стал 99-летний мужчина.

Девиз акции – «Творим добро ВМЕСТЕ!». Мужество людей разных профессий, добровольческие и волонтерские движения, борьба со стихией и пандемией, спасение жизней нашли отражение в акции «Благородство».

Помочь тем, кто в этом нуждается, — достойный пример сотрудников полиции Даниса Гизатова и Дениса Денисова, которые, патрулируя территорию, заметили на одной из улиц клубы дыма. К моменту приезда полицейских на место происшествия жилой дом и надворные постройки были объяты огнем, пламя быстро распространялось и уже охватило хозпостройки соседнего дома. И тут стало известно, что в горящем доме находится человек, который самостоятельно выбраться не сможет. Могла бы произойти непоправимая трагедия, если бы не мужество и героизм сотрудников полиции и работника газового хозяйства Владимира Файрузова. Они спасли хозяина дома, вытащив его через окно. Помочь тем, кто в этом нуждается — достойный пример!

- Подвигом свой поступок не считаю, мы просто делали свою работу. На нашем месте так бы поступил каждый, — скромно рассказал о случившемся Данис. – Не было времени думать, опасно это или нет – жизнь человека была в опасности. Я рад, что спасенный нами человек сейчас хорошо себя чувствует, от всей души желаю ему здоровья!

Ничего особенного в своём поступке не видит и лауреат акции Валерий Николаев. Засушливое лето этого года запомнится всем страшными пожарами в разных уголках нашей области. Не обошла беда стороной и наш район. Но благодаря профессионализму пожарных и неравнодушных граждан удалось минимизировать их последствия.

В один из летних дней представители Главного Управления МВД России по Самарской области совместно с участковым уполномоченным полиции МО МВД России «Клявлинский» Сергеем Мироновым и председателем Общественного совета Валерием Николаевым на территории села Клявлино проводили опрос общественного мнения о деятельности полиции. Неожиданно они увидели, что за селом горит трава. Жаркая погода и сильный ветер способствовали быстрому распространению огня в сторону населенного пункта и в сторону леса. Вызвав подмогу, они стали тушить пламя подручными средствами. Их оперативное реагирование помогло спасти село от большой беды.

Самоотверженные действия наших земляков в экстренной ситуации, их профессионализм и неравнодушие позволили предотвратить трагедии и спасти жизни людей. Настоящим подарком для всех гостей церемонии награждения лауреатов Акции «Благородство» в Клявлинском районе стал концерт «Таланты земли Самарской» с участием ведущих артистов губернии. Номера в исполнении мастеров оперной сцены, ансамбля казачьей песни и других исполнителей наполнили зал атмосферой радости и красоты настоящего искусства.

По материалам газеты «Знамя Родины»