НОВЫЙ НОМЕР «СВЕЖЕЙ ГАЗЕТЫ. КУЛЬТУРЫ»

Вышел в свет двадцать четвертый номер «Свежей газеты. Культуры».

Центральная тема номера – 24-я церемония вручения дипломов лауреатам акции «Благородство» («Благородство – синоним рыцарства» Татьяна Грузинцева ). Вообще в последнем номере года – непривычное для «Свежей» количество «абсолютно добрых» текстов. Не то чтобы обычно тексты у нас «злые», но с капельками тоски и дегтя. А тут…

Новогодняя «сказочка» Зоя Кобозева «Будуарный Тароватый», из затакта открывающий Год народного искусства и культурного наследия очерк Ольги ГОРОДЕЦКОЙ «Династия гончаров из Тепловки»

И письмо в поддержку идеи установки в Самаре памятника Николаю Константиновичу Симонову в роли Петра I, озвученный в тексте «Уроки Хумарьян» в предыдущем номере. Звонков получили много, а вот теперь и письма…

Юбиляр номера – джазмен Владимир Фейертаг («Несостоявшийся вагоновожатый в джазе» игорь вощинин ).

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Но, безусловно, есть и текст, однозначно оправдывающий вычурное название полосы «Власть и Общество в непрерывном культурном диалоге» во всем его драматизме и непредсказуемости – аналитическая статья «Набережная как драйвер развития города или Самарский минимализм» Максим Полещук , в которой автор – профессор МАРХИ – и известные самарские архитекторы Леонид КУДЕРОВ и Стадников Виталий излагают свои взгляды на конкурс проектов 5-й очереди волжской набережной.

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В «Театральном проезде» – рецензии на четыре состоявшиеся премьеры. В СамАрте – «Оливер Твист» по мотивам романа Ч. Диккенса и музыки А. Чайковского («Никогда не сдаваться должен истый джентльмен!» Ольга Журчева ), в театре «Самарская площадь» – комедия У. Шекспира «Два веронца» («Шекспир в подарок» Татьяна Журчева ), в Самарском театре кукол – «Ночь перед Рождеством» «по одноименному сочинению г-на Гоголя» («Гоголь. Только для взрослых…» Татьяны ГРУЗИНЦЕВОЙ) и в тольяттинском Молодежном драматическом театре – «По щучьему велению» А. Лактюхова («Щука с начинкой» Александра ТИХОНОВА, фото Вячеслав Смирнов ).

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На «Музыкальной площади» Игорь ВОЩИНИН отчитался за «Фонограф»-шоу» в Самарской филармонии, а Дмитрий Дятлов знакомит в «Карантинной»/«Коронавирусной» симфонией Александра Чайковского («Всё закончится благополучно, я верю»).

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Не может же «Свежая газета» оставить своего читателя один на один с праздничным столом и новогодними развлечениями: а время «на подумать»? Прежде всего о быстро утекающем времени. Этому посвящены эссе доктора филологических наук Сергей Голубков «Река времени и томительный плен ожиданий» и доктора философских наук Yuri Razinov «Сумасшедшее время: опыт нелитературной фантастики».

Над вопросом «Почему бы не жить неправым?» размышляет Валерия БОНДАРЕНКО, о природе тоталитаризма и взаимоотношениях власти и художника – эссе Леонид Немцев «Триумф Лени». И две реплики от колумниста «Культуры» Герман Дьяконов – «Класс или кластер в УК РФ?» и «Розочка, у вас нервы?»

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На полосах «Культура и Слово» наши авторы представляют новые книги самарских авторов: Татьяна ЖУРЧЕВА – новую книгу Михаила Перепелкина «Вокруг «Детства Никиты» («Книга о книге»), Михаил Перепелкин — «Историю Храма во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии» Андрея Калинина («Орлина красота»); Александр Игнашов – «Сказки вверх тормашками» Татьяны Твердохлебовой («Книга-перевертыш и ее автор»), а редакция – об очередном успехе Игнашова-драматурга на конкурсных фронтах.

Константин Поздняков приглашает «почитать вместе» «Мгновенную смерть» мексиканского писателя Альваро Энриге («Теннисная история»), а Герман ДЬЯКОНОВ изумляется в цикле «Книги имеют свою судьбу» утверждает: «Что за нравы, право слово!»

Расширяющиеся потребности читателей в печатном слове приглашаем удовлетворить на полосе «Книжная полка».

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На страницах «Память Культуры» – окончание «дилогии» Светланы ВНУКОВОЙ о первом выступлении самарцев в телеигре КВН 54 года назад. На этот раз ее собеседник – Герман ДЬЯКОНОВ («КВН. Игра без правил»).

Татьяна Романова продолжает развивать в рубрике «О языке» историко-культурный контент. В этот раз предложенная ей тема – «Туристический текст Самары».

В энциклопедии Александр Завальный «Самара в их жизни» – глава о Василии Никитиче Татищеве.

Мы вспоминаем в этом номере тех, чья годовщина смерти приходится на конец года – музеевед Андрей Геннадьевич Романов («Геннадич» Михаила ПЕРЕПЕЛКИНА) и народный артист России, солист Волжского русского народного хора Валерий Павлович Паршин («Дедушка» Дарьи ПАРШИНОЙ).

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И о главных событиях предстоящих 28 дней – следующий номер планируется к выходу 20 января будущего года.Это премьеры мольеровского «Тартюфа» в Академическом театре драмы в постановке Александра Кузина и «Поллианны» Э. Портер в тольяттинском ТЮЗе «Дилижанс»; «Штраус-бал» в Академическом театре оперы и балета и праздничное новогоднее ревю в Самарской филармонии; выставка «Вода, заряженная на успех» в галерее «Виктория»; концерты «Таланты земли Самарской» — проект Марианна Мжельская и Altera Musica Ольга Островская в Самарском художественном музее; фестиваль «III Волжская Полониана». И еще 33 события на страничке «Самарские премьеры».

Не забывайте о киноклубе «Ракурс» Михаила КУПЕРБЕРГА (в номере – его январская программа), цикле Валерия БОНДАРЕНКО В «Художественном» и рекомендации Олег Горяинов в рубрике «Смотрим вместе». На этот раз его выбор – грузинская лента «Что мы видим, когда смотрим на небо?»

И читайте «Свежую»: «Всегда много путей достичь цель есть».

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С номером газеты можно вновь познакомиться в Самарской государственной филармонии, Академическом театре оперы и балета, Академическом театре драмы имени М. Горького, СамАрте, Самарском театре кукол, театре кукол «Лукоморье», театрах «Камерная сцена» и «Самарская площадь», Волжском народном хоре, Доме актера имени М. Г. Лазарева, Агентстве социокультурных технологий, Доме журналиста, Доме кино, Доме архитектора, Самарском художественном музее, Музее Алабина, Музее Модерна, Литературном музее, галереях «Виктория», «Арт-сезон» и Nostalie, Музее Эльдара Рязанова, музее «Самара Космическая», Выставочном зале Союза художников, Детской картинной галерее, художественном салоне «Арт-Портал», Грушинском клубе, Пушкинском народном доме, Областной универсальной научной библиотеке, Центральной городской библиотеке имени Н. К. Крупской, Областной библиотеке для молодежи, Областной детской библиотеке, Областной библиотеке для слепых, Областном архиве, Центр социализации молодежи, Доме Дружбы народов, Дворце детского и юношеского творчества, Государственном институте культуры, Самарском университете, Академии Наяновой, Самарском музыкальном училище, Детской музыкальной школе № 3 имени М. И. Глинки, Самарском колледже культуры, Мэрии города Тольятти, Дворце культуры и Центральной городской библиотеке имени А. С. Пушкина г. о. Новокуйбышевск.

Виктор Долонько, главный редактор