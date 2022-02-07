Открыли «Точку зрения»

В Самаре, в Историческом парке «Россия – Моя история» (ТЦ «Гудок»), открылась выставка «Точка зрения», на которой представлены авторские работы участников Фотообъединения областного Союза журналистов.

Организаторы: Самарское областное отдСЖРСеление Союза журналистов России, Фотообъединение СОО СЖР, Исторический парк «Россия ¬– моя история».

Точка зрения – это условное расположение взгляда фотографа относительно снимаемого объекта, но это ещё авторская позиция (мнение), с которой фотохудожник оценивает происходящие вокруг него события.

Своими взглядами на окружающий мир делятся 19 самарских фотографов: Юрий Стрелец, Николай Федорин, Владимир Привалов, Екатерина Афанасьева, Людмила Грибцова, Елена Демидова, Владимир Иванов, Марина Кейлина, Олег Кирюшкин, Вениамин Крайнов, Павел Куприянов, Владимир Курилов, Сергей Курочкин, Екатерина Лобанова, Андрей Ларионов, Георгий Фролов, Наталия Шинкевич, Николай Цветков, Владимир Рубинчик.

Все они – члены Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России.

Разнообразие тем и жанров делает интересной выставку для широкой возрастной аудитории. Здесь и городская фотография, и архитектура, портреты, пейзажи, репортажная фотография, коллажи и фотоанималистика. Наряду с классической фотографией широко представлены фотоарт, концептуальная фотография. При этом у каждого автора собственное видение, своя стилистика.

Экспозиция включает 130 работ.

Выставка «Точка зрения» будет работать с 5 по 28 февраля 2022 г.

Посетить выставку можно со вторника по воскресенье с 11:00 — 19:00, понедельник — выходной.

Вход свободный.

Возрастное ограничение 6+.

Адрес:

ТЦ «Гудок», Исторический парк «Россия – Моя история»

г. Самара, ул.Красноармейская, д. 131.

Тел. контакта: 8 (846) 250-01-32