Пресс-тур. Приглашаем в село Кривая Лука!

16 февраля состоится девятый пресс-тур в рамках реализации проекта «Поехали! Зимний отдых в Самарской области», организованный департаментом туризма министерства культуры Самарской области. Информационную поддержку проекту оказывает Самарское областное отделение Союза журналистов России.

В этот раз журналисты, фотографы и блогеры отправятся в поход с представителями Станции туризма «GoRa». В рамках данного тура по заснеженным красотам природы окрестностей Самарских просторов участники посетят хозяйство конного клуба, пройдут обучение верховой езде, покатаются верхом и в санях на лошадях, а также совершат лыжную прогулку по снегам степных, лесных и сельских пейзажей, постреляют из лука и узнают об особенностях зимней полевой кухни. По итогу мероприятия все подгруппы, примут участие во всех трех видах активностей и ощутят всю полноту данного активного зимнего тура.

Программа:

09.00 – выезд от департамента туризма министерства культуры Самарской области (Волжский проспект, 19).

10.00 – Прибытие в «Клуб конного туризма в Кривой Луке» (село Кривая Лука, Кинельский район) Знакомство с местным вольерным хозяйством, вводная информация по туру. Разделение на 3 подгруппы по 7 – 9 человек.

11.00 – Распределение и отправление на маршруты по активностям:

1. Подгруппа. Вводная информация, инструктаж по технике верховой езды — детали, особенности, безопасность. Знакомство с лошадьми, создание экипажей наездников, пробные заезды верхом, обучение. И после всей проделанной подготовительной работы — отправление в путешествие — конную прогулку.

2. Подгруппа. Подбор снаряжения (лыжные ботинки, беговые лыжи, палки), инструктаж по катанию на беговых лыжах. Отправление на прогулку на беговых лыжах по живописным местам и окрестностям 3 – 5 км.

3. Подгруппа. Экскурсия по вольерному хозяйству, контакт с животными – обитателями хозяйства. Катание на санях. Стрельба из лука. Фотосессия в тематических костюмах! Участники смогут почувствовать себя в антураже сельской глубинки жителей прошлых столетий и персонажей в стиле фентези.

19.00 – прибытие к департаменту туризма министерства культуры Самарской области (г. Самара, Волжский проспект, 19).

*время возвращения из пресс-тура может варьироваться.

Участие в пресс-туре будет возможно при наличии одного из трех документов:

1. Сертификат профилактической прививки от COVID-19.

2. Сведения о перенесённом заболевании COVID-19.

3. Отрицательный результат ПЦР- теста на наличие возбудителя COVID -19, выполненного не позднее, чем за 48 часа до посещения.

Для аккредитации и участия в пресс-туре необходимо до 17.00 15.02.2022 года направить информацию (Телеканал/издание /блог (со ссылкой на блог), Ф.И.О., телефон, e-mail) на электронную почту depturpressa@mail.ru. На каждого представителя СМИ заявка заполняется отдельно!

За более подробными условиями участия обращайтесь:

Наталья Федоровна Антонова – пресс-секретарь департамента туризма министерства культуры Самарской области.

Телефон: 8 (927) 751-74-92