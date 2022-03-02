Большой лекционный цикл «Журналисты о журналистике и журналистах» подготовили активисты Совета ветеранов Самарского областного отделения Союза журналистов России.

Презентация этого цикла состоялась 27 февраля в библиотеке №11 Железнодорожного района областного центра. В уютном читальном зале библиотеки собрались завсегдатаи — читатели, которые общаются между собой в социальных сетях.

Журналисты предложили обсудить такую актуальную во все времена тему, как «Свобода слова и свобода печати». В течение полутора часов читатели слушали гостей, задавали вопросы по ходу разговора, высказывали свои мнения по различным аспектам затронутой проблемы.

Вторая часть этого необычного мероприятия была посвящена жизни и творчеству известного самарского журналиста и писателя, Почетного гражданина Самары Эдуарда Михайловича Кондратова. Гости библиотеки рассказали о личных встречах с коллегой, о его работе в качестве собственного корреспондента газеты «Известия» в различных регионах страны, в том числе в Куйбышевской области, о книгах писателя. Слушатели вспомнили и один из первых отечественный многосерийный фильм «Тревожные ночи Самары», автором сценария которого были Э.Кондратов и его близкий друг В.Сокольников.

В заключение встречи журналисты передали в дар библиотеке книги Э.М.Кондратова.

Следует добавить, что на минувшей неделе активисты Совета ветеранов совместно с дирекцией библиотеки №11 провели также «Урок профориентации» в школе № 42 Железнодорожного района.

Текст — Александр ЛАВРИК, председатель Совета ветеранов Самарского областного отделения Союза журналистов России