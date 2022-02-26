Дорогие коллеги, друзья, журналисты!

Мы переживаем сейчас острейший кризис, от исхода которого зависит наше будущее, нас самих, будущее наших детей. Очень хочется надеяться, что мы сможем выйти из него с минимальными потерями, будет быстро восстановлен мир, дальнейшая судьба которого будет решаться политиками и народами наших стран.

Важно помнить, что работа журналистов в зоне конфликта – это не просто репортаж и информация. Это — основа, на которой будет строиться наш завтрашний мирный день. Мы призываем все конфликтующие стороны помнить о том, что журналист — не может и не должен становиться мишенью.

Мы призывам наших коллег — российских, донецких, украинских журналистов не допускать паники и фейковых новостей, многократно проверять информацию перед публикацией, помнить о той огромной ответственности, которая сейчас лежит на их плечах. Ответственности за свою жизнь и здоровье, за безопасность и спокойствие своих близких. Ответственности за правдивую и взвешенную информацию, которую они должны доносить до наших народов, исполняя свой профессиональный долг.

#Мызамир