СЖР напоминает об ответственности за жизнь и здоровье журналистов

Союз журналистов России напоминает об ответственности за жизнь и здоровье журналистов, работающих в зоне конфликта. В обращении, опубликованном на сайте СЖР, сказано следующее:

«26 февраля двое журналистов датской газеты Ekstra Bladet получили ранения в результате обстрела в районе г. Ахтырка (Сумская обл. Украины), сообщил глава МИД Дании Йеппе Кофод. На данный момент журналисты находятся в безопасности, их здоровью ничто не угрожает.

Союз журналистов России напоминает всем российским, украинским и иностранным коллегам, работающим в зоне конфликта, об ответственности за их жизнь и здоровье. Просим незамедлительно сообщать обо всех случаях атак на журналистов, а также прочих инцидентах, угрожающих их жизни, здоровью или исполнению профессионального долга: +74956374455 / inter@ruj.ru

On February 26, two journalists of the Danish newspaper Ekstra Bladet were injured as a result of shooting in the area of Akhtyrka (Sumy region. Ukraine), said Danish Foreign Minister Jeppe Kofod. Now journalists are safe, their health is not in danger.

The Russian Union of Journalists reminds all Russian, Ukrainian and foreign colleagues working in the conflict zone of their responsibility for their life and health. We ask to immediately report all cases of attacks on journalists, as well as other incidents that threaten their life, health or professional duty: +74956374455 / inter@ruj.ru»