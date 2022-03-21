Пресс-конференция в преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом.

23 марта в Доме журналиста (Самарская, д.179) состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Начало в 12.00. Приглашаем СМИ на пресс-конференцию!

В пресс-конференции примут участие:

Илья Иванович Сиротко — руководитель управления организации социально значимой и специализированной медицинской помощи Министерства здравоохранения Самарской области. Игорь Леонтьевич Цыганков — главный внештатный специалист фтизиатр министерства здравоохранения Самарской области, главный врач ГБУЗ Самарской области «Тольяттинский противотуберкулезный диспансер».

Лада Анатольевна Барышникова — главный внештатный специалист детский фтизиатр министерства здравоохранения Самарской области, заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ «Самарский областной клинический противотуберкулезный диспансер им. Н.В. Постникова».

Вера Владимировна Аржанова — начальник отдела эпидемиологического надзора Управления РПН по Самарской области.

СПРАВКА: 24 марта во всём мире, по решению ВОЗ, отмечается Всемирный день борьбы с туберкулёзом. Туберкулёз – социально значимое заболевание. Для эффективной борьбы с ним необходимы усилия всего общества и каждого из нас. Цель проведения Всемирного дня борьбы с туберкулёзом: повышение осведомленности населения о ситуации по туберкулёзу, о мерах профилактики и борьбы с заболеванием.

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