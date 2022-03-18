«Свежая газета культура»: новый номер

Вышел в свет очередной номер «Свежей газеты. Культуры».

На первой полосе завтрашнего номера – впечатления от празднования 80-летия первого исполнения Седьмой симфонии Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Инициатива министерства культуры. Прошедшие две недели были как никогда полны активностями министерства. Прежде всего, это касается поразившей информацией о назначениях – директора Академического театра драмы и главного дирижера Академического же симфонического оркестра филармонии. В словарном значении глагола «поразить»: «нанести удар кому-нибудь; победить, разбить; повредить, причинить; сильно удивить, изумить». Значение можно выбрать сразу, можно – погодив, повременив, что мне и посоветовали. Повременю, погожу, вот только что именно? Время покажет? Но время в подобных случаях далеко не всегда помощник. Самарский губернатор обсудил с Илзе Лиепа, приехавшей в Самару по случаю показа спектакля «Князь Владимир: самарская страница», многообразие творческих хореографических проектов, часть из которых, похоже, ждет нас в ближайшее время; а НКО и творческие союзы получат бюджетную продержку в рамках Года культурного наследия. «Свежая» в свою очередь продолжает знакомить с народными мастерами, этими самыми носителями и продолжателями народной культуры – «Резчики Пестравской ремесленной слободы» Петра КОРОБЕЙНИКОВА. *** Из событий, которые большинство читателей пропустила – концерт американского исполнителя госпелов («Всежанровый Майерс» Игоря ВОЩИНИНА), авторские концерты композиторов Вячеслава Шевердина в «Консерватории» («В преддверии весны» Анны ЛАЗАНЧИНОЙ) и Василия Тонковидова в Музее Модерна («Загадочный Вася» Алёны САМСОНОВОЙ), лекцию-концерт «Парадигма фортепианного трио в джазе» в творческом центре «Дирижабль» («Учимся джазу» Игоря ВОЩИНИНА) и выступление петербургского барда Григория Полухутенко в Музее Модерна («Искусство песни» Ильи САМОРУКОВА). Из событий, которые большинство читателей пропустила, но у них есть еще шанс наверстать – премьера спектакля «Театр Медеи» в тольяттинском театре «Колесо» («Медея» – не называй меня так» Вячеслава СМИРНОВА), персональные выставки Дины Богусоновой («Отсветы весны в эмалях» Валентины ЧЕРНОВОЙ)» и Светланы Немонтовой («Красная книга. Человек» Светланы ШАТУНОВОЙ) в Самарском художественном музее; экспозицию артиста театра «СамАрт» Юрия Землякова в Доме актера («Братья наши меньшие»); и на творческие «Шанхайские четверги» в Выставочном зале Союза художников. О том, что ждет вас в марте – в афише «Самарские премьеры». Особенно газета обращает внимание на выставку «На краю Земли», открывающуюся в Музее Алабина, экспозицию «Куклы в традиционных костюмах народов России и мира» в этномузее института культуры и детский абонемент а СГИК же, а также очередную встречу в «Музыкальной гостиной Дома актера». Можно воспользоваться советом ведущего рубрики «Слушаем вместе» Дмитрия ДЯТЛОВА и послушать сочинения Гии Канчели («Накануне…»). Или обратить внимание на традиционную «Книжную полку». Кстати, наш книжный критик Константин ПОЗДНЯКОВ в этот раз обратился к прозе «создателя электронной музыки» Моби («Жизнь музыканта сложна и опасна»). *** В сфере книжных интересов авторов газеты оказались пушкинская «Пиковая дама» («Самодержавная дама» Леонида НЕМЦЕВА) и «Перед зеркалом» Вениамина Каверина («Одна переписка и две судьбы» Сергея ГОЛУБКОВА). А повод для размышлений Олега ГОРЯИНОВА стала книга французской исследовательницы истории и антропологии Древней Греции Николь Лоро «Разделенный город. Забвение в памяти Афин» («Забыть незабвение»). Образовательно-воспитательную деятельность «Факультета ненужных вещей» продолжает лекция его «декана» Михаила ПЕРЕПЕЛКИНА «Семь порток» и эссе Татьяны РОМАНОВОЙ «Честное слово» в рамках рубрики «О языке». *** Газета поздравляет с наступающими юбилеями областную детскую библиотеку («В свои 85 – всё еще детская» Татьяны ГРУЗИНЦЕВОЙ) и легендарного самарского кинооператора Александра Назарова («Николаич в кадре и за кадром» Алёны САМСОНОВОЙ). В номере – эскиз к портрету недавно ушедшего от нас театрального педагога Нины Золотухиной («Я умру в крещенские морозы» Светланы ВНУКОВОЙ). *** Среди «лонгридов» – «сказка» Зои КОБОЗЕВОЙ «Тринадцать месяцев», монолог несгибаемого стоика Валерия БОНДАРЕНКО «Философия трудных времен». А «Опыты парадоксального мышления» Юрия РАЗИНОВА «Удовольствие от обмана» советуем читать с эссе Германа ДЬЯКОНОВА – «Карл и Клара: кораллы или кларнет» в цикле «Книги имеют свою судьбу» и «Зева» как социальный индикатор» в рубрике «Времена и нравы». Армен АРУТЮНОВ, по-видимому, задался целью раздразнить благодушное краеведческое сообщество: иначе как еще можно воспринимать его изящное эссе «Модерн или не модерн?» На исторических страницах газеты – воспоминания Татьяны ПЕТРОВОЙ «Якоб и Кенда Бар-Гера в Самаре» к 125-летию коллекции Самарского художественного музея, очерк Аркадия СОЛАРЕВА «Бобровский летописец». В энциклопедии Александра ЗАВАЛЬНОГО «Самара в их жизни» – знахарь Федор Кузьмич Муховиков. *** И читайте «Свежую»: «Всегда много путей достичь цель есть». *** С номером газеты можно вновь познакомиться в Самарской государственной филармонии, Академическом театре оперы и балета, Академическом театре драмы имени М. Горького, СамАрте, Самарском театре кукол, театре кукол «Лукоморье», театрах «Камерная сцена» и «Самарская площадь», Волжском народном хоре, Доме актера имени М. Г. Лазарева, Агентстве социокультурных технологий, Доме журналиста, Доме кино, Доме архитектора, Самарском художественном музее, Музее Алабина, Музее Модерна, Литературном музее, галереях «Виктория», «Арт-сезон» и Nostalie, Музее Эльдара Рязанова, музее «Самара Космическая», Выставочном зале Союза художников, Детской картинной галерее, художественном салоне «Арт-Портал», Грушинском клубе, Пушкинском народном доме, Областной универсальной научной библиотеке, Центральной городской библиотеке имени Н. К. Крупской, Областной библиотеке для молодежи, Областной детской библиотеке, Областной библиотеке для слепых, Областном архиве, Центр социализации молодежи, Доме Дружбы народов, Дворце детского и юношеского творчества, Государственном институте культуры, Самарском университете, Самарском филиале Московского городского педагогического университета, Академии Наяновой, Самарском музыкальном училище, Детской музыкальной школе 3 имени М. И. Глинки, Самарском колледже культуры, Мэрии города Тольятти, Дворце культуры и Центральной городской библиотеке имени А. С. Пушкина г. о. Новокуйбышевск. Электронную версию газеты можно найти по адресам: http://sjrs.ru/news/1898/

Виктор Долонько, главный редактор.