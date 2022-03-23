Пресс-конференция «Прогноз весеннего половодья»

Уважаемые коллеги! Приглашаем вас на пресс-конференцию «Прогноз весеннего половодья».

Пресс-конференция посвящена Всемирному метеорологическому дню.

Организаторы: Самарское областное отделение Союза журналистов России, ФГБУ «Приволжское УГМС».

Пресс-конференция состоится 24 марта в Доме журналиста. Начало – в 14.00.

Место проведения – Дом журналиста (г. Самара, ул. Самарская, д.179).

Будут рассмотрены следующие вопросы:

– Всемирная метеорологическая организация и роль в ней России. Изменение климата. Какие плюсы и минусы это сулит России.

– Раннее предупреждение и ранние действия.

– Прогноз весеннего половодья в Самарской области.

– Прогноз погоды.

В качестве эксперта на пресс-конференции выступит Демин Вячеслав Александрович, начальник отдела метеорологии Гидрометцентра, пресс-секретарь ФГБУ «Приволжское УГМС»

Уважаемые коллеги, приглашаем вас на пресс-конференцию!

Аккредитация

по электронной почте spress@samtelecom.ru, dj179@mail.ru,

а также по телефонам:

(846) 332-68-39; 8-917-159-00-20 — Елена Абкина (руководитель пресс-службы Самарского областного отделения Союза журналистов России);

В заявке необходимо указать Ф.И.О., должность, СМИ, тел. контакта, адрес электронной почты.