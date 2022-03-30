Круглый стол «Региональная система помощи детям с аутизмом». Приглашаем СМИ!

1 апреля в Доме журналиста пройдет круглый стол на тему

«Региональная система помощи детям с РАС в Самарской области: вызовы и поиск эффективных решений».

Мероприятие будет проходить в рамках Всероссийского фестиваля «#ЛюдиКакЛюди-2022», приуроченного к Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма, установленного резолюцией ООН в 2007 году.

Начало — в 11.00. Место проведения: г. Самара, ул. Самарская,179, Дом журналиста.

Организаторы: Самарское областное отделение Союза журналистов России, Региональный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра ГБУ ДПО СОО «Центр специального сопровождения», РО ВОРДИ в Самарской области (Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18-ти с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов), Самарская городская общественная организация помощи детям-инвалидам с аутизмом и их семьям «Остров надежды», Автономная некоммерческая организация по внедрению адаптивных и инклюзивных программ для лиц с расстройствами аутического спектра «Ресурсный класс Южного города».

Тема: Проблемы региональной системы помощи детям с РАС, поиск эффективных решений. 2 апреля — Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, установленный резолюцией ООН в 2007 году. Ежегодно в апреле проходят акции и информационно-просветительские кампании в помощь людям с расстройствами аутистического спектра.

Задача мероприятия: обратить внимание власти региона, СМИ и широкой общественности на существующие проблемы и дефициты государственной системы специальной помощи детям с РАС; организация конструктивного диалога и взаимодействия для их решения между родительской общественностью и органами власти в Самарской области.

Вопросы для обсуждения:

— Жизненный маршрут человека с аутизмом. Модель: «Диагностика – Ранняя помощь – Образование – Жизнь в обществе». Непрерывность в сопровождении. Создание системы помощи детям с РАС в Самарской области.

— Совет при правительстве Самарской области по вопросам попечительства в социальной сфере: Новые практики адаптации для детей с ОВЗ в регионе – какие они?

— Приоритетные направления в организации социальной помощи детям-инвалидам и лицам, имеющим нарушения ментального и психического развития в Самарской области

— Доступность и качество образования для детей с аутизмом в Самарской области: проблемы, решения.

— Образовательные маршруты для аутистов — кто и как их формирует? От ясель до института — и трудоустройства.

— Образовательная модель «Ресурсный класс» и технология инклюзии для детей с аутизмом в общеобразовательной школьной среде: опыт Ресурсного класса в Южном городе.

— Основные векторы развития системы комплексного сопровождения детей-инвалидов и лиц, имеющих нарушения ментального и психического развития в Самарской области.

Участники:

Региональный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра ГБУ ДПО СОО «Центр специального сопровождения», СМИ, общественные организации, экспертное сообщество, родительское сообщество детей с ментальной инвалидностью.

В ходе круглого стола предполагается обсудить вопросы, касающиеся развития и модернизации комплексной системы помощи детям с РАС и их семьям, активной интеграции в систему принятия решений органами власти всех уровней — активных родителей и экспертов, организации эффективных коммуникаций с соответствующими ведомствами и министерствами Самарской области.

Приглашаем СМИ для освещения мероприятия!

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по эл. почте: dj179@mail.ru, spress@samtelecom.ru

С уважением, Елена Абкина

(руководитель пресс-службы Самарского областного отделения Союза журналистов России)

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